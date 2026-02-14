Search here...

Hos kvinder ser et hjerteanfald ikke altid ud, som man tror.

Velvære
Hos kvinder ligner et hjerteanfald ofte ikke det stereotype billede af pludselige brystsmerter, der får en person til at kollapse, som det ofte ses hos mænd.

Subtile og vildledende symptomer

Hjertesymptomer hos kvinder er generelt mere subtile og gradvise, hvilket gør dem vanskelige at genkende med det samme. I stedet for intens, lokaliseret smerte midt i brystet beskriver mange et simpelt ubehag eller trykken for brystet, nogle gange opfattet som tyngde, brændende fornemmelse eller endda simpelt fordøjelsesbesvær. Denne fornemmelse kan udstråle til ryggen (især mellem skulderbladene), kæben, nakken, skuldrene eller armene, uden nogensinde at blive opfattet som "hjerte".

Pludselig åndenød, selv i hvile, er et almindeligt tegn, ligesom overvældende og uforklarlig træthed, der kan gå flere dage eller uger forud for episoden. Læg dertil kvalme, opkastning, koldsved, svimmelhed eller pludselig angst: disse tegn, der ofte afvises som stress, fordøjelsesbesvær eller blot en "dårlig periode", rammer især kvinder og forsinker ofte lægesøgning.

Hvorfor denne forskel?

Hjerteanfald hos kvinder involverer ofte tyndere koronararterier og specifikke læsioner (såsom spasmer eller erosioner), hvilket resulterer i færre "eksplosive" symptomer. Desuden spiller risikofaktorer som diabetes, rygning og forhøjet blodtryk en anden rolle hos kvinder, og forebyggende behandlinger undervurderes nogle gange på grund af denne manglende bevidsthed. Resultatet er forsinket diagnose og højere dødelighed i den akutte fase (op til 20-30 % højere hos kvinder under 65 år, ifølge nogle undersøgelser).

Undersøgelsen, der kaster lys over debatten

En større metaanalyse udført af University Medical Center Utrecht (Holland), der samler 27 longitudinelle studier, der strækker sig over tyve år og involverer tusindvis af patienter, viser, at symptomerne generelt er ens hos mænd og kvinder, men at nogle er betydeligt mere udbredte hos kvinder. Disse omfatter åndenød (observeret hos 50-60 % af kvinder vs. 40 % af mænd), kvalme/opkastning (op til 40 % vs. 25 %) og ryg- eller mavesmerter. Denne gennemgang, der blev offentliggjort i 2020 og siden da bredt citeret, understreger behovet for målrettet uddannelse for at undgå falske negative resultater.

Anden forskning, såsom den fra American Heart Association , bekræfter disse resultater ved at fremhæve, at 40 % af kvinder ikke oplever klassiske brystsmerter under et hjerteanfald, sammenlignet med 20 % af mænd.

Advarselstegn, du aldrig bør ignorere

Stillet over for disse farer hamrer sundhedsmyndighederne et klart budskab ind: Ring 15 med det samme, hvis en kvinde oplever vedvarende brystsmerter (der varer mere end 5 minutter), pludselig åndenød, usædvanlige udstrålende smerter (ryg, kæbe, venstre eller højre arm), koldsved, ekstrem træthed eller en generel følelse af utilpashed. Selv uden tydelige smerter kræver kombinationen af flere tegn øjeblikkelig opmærksomhed.

Et betryggende helbredstjek er bedre end et hjerteanfald, der ikke bliver rapporteret: hver times forsinkelse fordobler risikoen for alvorlige komplikationer. Kvinder i overgangsalderen eller dem med en familiehistorie med hjerteanfald bør være særligt opmærksomme.

Ud over den umiddelbare krise reducerer en beskyttende livsstil – regelmæssig fysisk aktivitet, en afbalanceret kost, stresshåndtering og rygning – risikoen drastisk. Tidlig screening (EKG, ekkokardiografi) hos risikogrupper er afgørende, da forebyggelse redder flere liv end akutte indgreb.

Jeg er passioneret omkring hudpleje, mode og film, og jeg dedikerer min tid til at udforske de nyeste trends og dele inspirerende tips til at føle sig godt tilpas i sin egen krop. For mig ligger skønhed i autenticitet og velvære, og det er det, der motiverer mig til at tilbyde praktiske råd til at kombinere stil, hudpleje og personlig tilfredsstillelse.
