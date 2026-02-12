Føler du dig drænet for social energi? Terapeuter forklarer, hvordan du kan genoplade uden at have dårlig samvittighed.

Mellem trivielle samtaler om vejret, påtvungne smil ved sociale sammenkomster og forestillinger omkring store borde løber vores sociale batterier hurtigt tør. Og i modsætning til mobiltelefoner er det ikke nok blot at tilslutte dem til at genoplade dem. ISelf-magasinet deler Laurie Helgoe, ph.d. i psykologi og lektor i klinisk psykologi ved universitetet i Augsburg, aktiviteter til at genoplade disse overbelastede sociale batterier.

Når det sociale batteri er i en kritisk tilstand

Det er ikke nemt at opretholde et godt udseende i samfundet. Vi skal konstant præstere, deltage i utroligt kedelige samtaler og holde vores sociale maske på plads, mens vi inderst inde er på nippet til et nervesammenbrud. Og oven i købet absorberer vi alle de negative følelser omkring os som en svamp .

Generelt ved vi, hvornår vores sociale batteri er fuldstændig tømt. Vi stirrer ud i luften, nikker uden at deltage i samtaler og føler et stærkt behov for alenetid. Så meget, at vores eneste tilflugtssted er toilettet. Denne følelse af mætning sætter hurtigt ind efter et par formelle, sjæleløse samtaler om vejret eller improviserede terapisessioner med uendeligt snakkesalige kolleger. "Når du interagerer med andre, bearbejder du en stor mængde information, og hvis der er for meget på én gang, er det ikke underligt, at du føler dig overvældet eller har problemer med at slappe af," beroliger Dr. Helgoe.

Vi har dog ikke rigtig en brugermanual til at genoprette forbindelsen til os selv og overvinde denne sociale træthed, som kun vinterdvale synes at kunne lindre. Vi kan endnu ikke tilslutte os selv til stikkontakten og genoplade med strøm via et kateter. På den anden side kan vi foreskrive os selv øjeblikke af velvære.

Fordyb dig i en imaginær verden

For at genoplade vores fuldstændigt drænede sociale batterier er der ingen grund til en ugelang stille retræte. En skønlitteratur er en god erstatning og nok i sig selv til at give os et boost. Den opfordrer naturligt til at give slip og afbryder virkelig forbindelsen til vores virkelige verden. Vi lader os rive med af siderne og bliver så opslugt af handlingen, at vi glemmer vores bekymringer. Ved at træde ind ad døren til parallelle verdener, uanset om de er befolket af fantastiske væsner eller truende monstre, vender vi effektivt væk fra det, der stresser os. Det er vores flugtvej. Vores egen personlige flugt ligger på den anden side af forsiden.

Ændring af miljø

Når dit sociale batteri er på nul, og du overdoserer din menneskelige interaktion, er alt, hvad du har lyst til, at krybe ind under dynen og skifte til flytilstand. Denne ekspert har dog en anden plan for os. I stedet for at forblive afsondret inde i soveværelsets vægge og kæmpe med disse sociale tømmermænd, anbefaler hun at få noget frisk luft, et sceneskift (med alle tilgængelige midler). Der er ingen grund til at hoppe på det første tog, der kommer, eller foretage en digital detox dybt inde i bjergene.

Der findes mindre radikale måder at finde fred på. At sidde på en parkbænk, lytte til fuglenes sang, trække sig tilbage til skoven eller prøve en " farvevandring " - en spadseretur guidet af en bestemt farve - kan alt sammen være gavnligt. Målet er at forynge dit sind, og naturen tilbyder en sand flugt, en terapisession under åben himmel. Der findes mange videnskabelige undersøgelser i denne henseende: at være i kontakt med naturen lindrer stress og reducerer angst. Plus, det er gratis!

At håndtere træthed på en mindre fatalistisk måde

Vi var nødt til at lytte til vores chef snakke om maratonløb, da blot tanken om at løbe efter bussen giver os nældefeber. Vi gjorde overmenneskelige anstrengelser for at vise interesse for vores kollegas familiebilleder, mens han bladrede gennem 500 billeder fra sin sidste ferie.

Når vi forlader en stressende social begivenhed, har vi en tendens til at genspille scenerne i vores hoveder, og disse flashbacks irriterer os næsten mere end nutiden. Derfor er det, ifølge Dr. Helgoe, vigtigt at tage et skridt tilbage og fokusere på de mere behagelige dele. Det handler alt sammen om perspektiv. Så i stedet for at beklage den endeløse aften og en kollegas monologer, kan vi glæde os over at have spist lækre kanapeer og skabt nye forbindelser.

Slap af uden besvær

Det er en almindelig misforståelse, at man skal tage i en thalassoterapi-spa eller booke en hel spa for at genoplade sine sociale batterier og genvinde sin tolerance over for andre. Men enkelhed er nøglen. Der findes ingen mirakelløsninger, kun teknikker skræddersyet til den enkelte. Nogle mennesker er helt tilfredse med deres eget selskab og forbliver i deres egen boble, mens andre ønsker at opretholde i det mindste en vis forbindelse med omverdenen. Dr. Helgoe er på sin side ikke forudindtaget. Hun anbefaler blot at undgå overfyldte steder og den sensoriske overbelastning , der følger med. Ifølge hende tilbyder biografen en sand oase af fred. "Det er et fælles og behageligt øjeblik med ro," siger hun.

Vælg en genoprettende aktivitet, som vi nyder

I de sociale mediers tidsalder er det fristende at kopiere trendy wellness-aktiviteter. Vi vil måske prøve Pilates, kramme træer, dyrke yoga omgivet af hvalpe, skrige i pelsede rum eller drikke olivenolieshots med tibetanske syngeskåle i baggrunden. Disse ting er dog ikke altid rigtige for os, og i stedet for at afslappe os, har de ofte den modsatte effekt. At lytte til vores egne behov er ikke valgfrit; det er essentielt.

Når dit sociale batteri vakler, og du bliver irriteret over selv det mindste "hej", skal du vide, hvordan du prioriterer dig selv.