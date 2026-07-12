Hvorfor velvære ofte vender tilbage efter 45-årsalderen, ifølge forskere

Velvære
Anaëlle Gayon
Photo d'illustration : Sean Thomas / Unsplash

Hvad nu hvis det bedste endnu ikke er kommet? I de sidste tyve år eller deromkring har adskillige undersøgelser beskrevet et slående mønster: opfattet velvære har en tendens til at falde gennem ungdommen og den tidlige voksenalder, nå sit laveste punkt omkring slutningen af fyrrerne og derefter stige igen. Med andre ord, efter et lavpunkt omkring 45-50-årsalderen rapporterer mange mennesker, at de igen føler sig mere tilfredse med deres liv.

Den berømte U-formede bane

Økonom David Blanchflower populariserede ideen om en U-formet "lykkebane". Ved at analysere data fra over hundrede lande observerede han, at livstilfredsheden, som er høj blandt unge voksne, gradvist falder til et lavpunkt omkring 47-årsalderen, før den stiger igen. Dette mønster, der findes hos både mænd og kvinder og i en bred vifte af sammenhænge, antyder, at alder påvirker humør uafhængigt af indkomst, uddannelsesniveau eller familiesituation.

Hvorfor kommer det tilbage efter karantæne?

Forskere tilbyder flere forklaringer. Den første vedrører justering af forventninger: med erfaring holder vi op med konstant at sammenligne os selv med andre, og vi accepterer bedre vores liv, som det er. Den anden vedrører håndtering af følelser: Efterhånden som de bliver ældre, er mange mennesker mere opmærksomme på de positive aspekter af deres dagligdag. Dette ledsages ofte af en reduktion i presset fra middelalderen – karriere, økonomi, små børn – hvilket fører til en mere fredelig periode. Midtlivsnedturen er derfor ikke uundgåelig, men en overgangsfase.

En ordning, der nu bliver revurderet.

Videnskaben har imidlertid ændret dette billede. Nyere forskning, især udført af Blanchflower og kolleger, har vist, at denne U-formede bane er forsvundet i mange lande siden midten af 2010'erne. Årsagen: Yngre menneskers, især unge kvinders, velbefindende er faldet betydeligt, til et punkt, hvor moralen nu synes at stige mere støt med alderen. Hovedbudskabet er dog det samme: Ældre mennesker rapporterer i gennemsnit at være lykkeligere end yngre voksne. Andre forskere påpeger også, at disse tendenser er statistiske gennemsnit, som skjuler en bred mangfoldighed af individuelle baner.

Uanset om vi taler om en U-formet bane eller en mere lineær progression, er én ting klar: at blive ældre betyder ikke nødvendigvis faldende moral; tværtimod. For mange ledsages deres halvtredsår og derover af en fornyet følelse af sindsro, næret af erfaring, selvaccept og klarere prioriteter. Dette giver dem mulighed for at gå fyrrerne i møde med lidt mere optimisme.

Anaëlle Gayon
Anaëlle Gayon
Jeg brænder for mode og er altid på udkig efter trends, der afspejler vores tid. Jeg elsker at observere, hvordan folk klæder sig, hvorfor de gør det, og hvad mode afslører om os. Ud over catwalks og silhuetter er det historierne, der virkelig fascinerer mig.
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