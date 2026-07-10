Frossen skulder: denne tilstand, nogle gange forbundet med overgangsalderen, forbliver stort set ukendt

Velvære
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Nataliya Vaitkevich / Pexels

Pludselig stivhed, intens smerte, manglende evne til at løfte armen: bag disse invaliderende symptomer ligger ofte en stadig dårligt forstået tilstand kendt som "frossen skulder" eller adhæsiv kapsulitis. Adskillige nyere undersøgelser fremhæver en direkte sammenhæng med overgangsalderen - en faktor, som medicinen længe har været uvillig til at tage alvorligt.

Hvad er frossen skulder?

Frossen skulder, også kendt medicinsk som adhæsiv kapsulitis, refererer til en kronisk betændelse i skulderledskapslen, som gradvist fortykkes og mister al fleksibilitet. Udtrykket "frossen skulder" blev opfundet i 1934 af en amerikansk læge, men mere end halvfems år senere er tilstanden stadig en af de mindst forståede inden for muskuloskeletal medicin. Selvom den kan ramme alle, rammer frossen skulder især kvinder mellem 40 og 60 år - det vil sige perioden med perimenopause og overgangsalderen.

Tre faser, der kan vare flere år

Patologiens udvikling forløber klassisk i tre faser. Den første, kendt som "smertefuld frysning", ledsages af tiltagende smerte og et progressivt tab af mobilitet; den anden, "stiv frysning", ser smerten falde, men stivheden bliver permanent; endelig svarer den tredje fase, kendt som "optøning", til en langsom og ufuldstændig genopretning af mobiliteten.

Hele cyklussen kan vare mellem et og tre år, med betydelige konsekvenser for dagligdagens kvalitet: vanskeligheder med at klæde sig på, køre bil, række ud efter genstande i højden eller endda sove komfortabelt.

Forbindelsen med overgangsalderen forklaret af videnskaben

Grunden til, at denne tilstand rammer så mange kvinder i midtlivet, skyldes i høj grad den beskyttende rolle østrogen spiller i ledsundheden. Dette hormon stimulerer knoglevækst, har antiinflammatoriske egenskaber, understøtter kollagenintegriteten og holder bindevævet smidigt.

Men når østrogenniveauet falder under og omkring overgangsalderen, svækkes disse beskyttelsesmekanismer. Fibroblaster - celler, der producerer fibrøst væv - formerer sig, hvilket gør skulderkapslen stadig tykkere og stivere. En undersøgelse offentliggjort i 2025 i Journal of Clinical Medicine bekræftede denne hypotese og viste, at faldet i østrogen er en af de største risikofaktorer.

En nylig undersøgelse af den beskyttende effekt af HRT

Flere nyere studier er også begyndt at undersøge, om hormonbehandling (HRT) i overgangsalderen kan reducere risikoen. Et observationsstudie udført af forsker Jocelyn Wittstein ved Duke University, der involverede næsten 2.000 kvinder i alderen 45 til 60 år, viste, at kun 3,95 % af patienterne på HRT havde udviklet frossen skulder, sammenlignet med 7,65 % hos dem, der ikke fik det – omkring halvdelen af antallet.

Selvom disse resultater stadig skal bekræftes af større, randomiserede studier (et klinisk forsøg er i øjeblikket i gang), tyder de stærkt på, at hormonel håndtering af overgangsalderen kan have en uopdaget beskyttende effekt.

En kvindesygdom, der længe er blevet minimeret af medicin

Men historien om frossen skulder illustrerer også subtilt længe oversete medicinske bias. I 1970'erne tilskrev en britisk undersøgelse for eksempel tilstanden til "hysteriske personlighedstræk" hos kvinder - et bevis på, at medicinsk sexisme længe foretrak at patologisere patienter frem for seriøst at undersøge deres symptomer. Selv i dag, på trods af forskningsfremskridt, oplever cirka 50 % af kvinder i overgangsalderen ledsmerter, hvis hormonelle årsag stadig er understuderet.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg oplever symptomer?

Hvis du er en kvinde mellem 40 og 60 år og oplever tiltagende smerter eller stivhed i din skulder, er det vigtigt at konsultere en læge med det samme. Jo tidligere diagnosen stilles, desto mere effektiv kan behandlingen være: fysioterapi, antiinflammatoriske midler, ledinjektioner eller endda, i de mest alvorlige tilfælde, artroskopisk kirurgi.

Frossen skulder er ikke uundgåelig – men det er stadig, selv i dag, en stort set underdiagnosticeret tilstand. For millioner af kvinder, der går gennem overgangsalderen, kan det gøre hverdagen til en prøvelse. Bedre information, bedre diagnose, bedre behandling: tre store udfordringer i de kommende år, i takt med at forskningen endelig fortsætter med at fokusere på dette længe forsømte aspekt af kvinders sundhed.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jeg er Fabienne og skriver for hjemmesiden The Body Optimist. Jeg brænder for kvinders styrke i verden og deres evne til at ændre den. Jeg mener, at kvinder har en unik og vigtig stemme at tilbyde, og jeg føler mig motiveret til at gøre min del for at fremme ligestilling. Jeg gør mit bedste for at støtte initiativer, der opfordrer kvinder til at stå op og blive hørt.
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