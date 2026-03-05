Kolesterol: Denne mængde søvn kan beskytte dit hjerte, ifølge en kardiolog

Vi taler ofte om en afbalanceret kost og fysisk aktivitet for at håndtere kolesteroltallet. En anden, sommetider undervurderet, faktor kan gøre hele forskellen: søvn. Ifølge kardiologer spiller længden af dine nætter en betydelig rolle i balancen i dit hjerte og stofskifte.

7 til 9:00: gaffelen der støtter hjertet

Søvn handler ikke kun om at komme sig efter en travl dag. Om natten arbejder din krop aktivt, især for at regulere kolesterol. Kardiolog Dr. Nivee Amin minder os om, at kroppen metaboliserer nogle lipider under søvn. Derfor ordineres nogle kolesterolmediciner om aftenen: de virker, når kroppen naturligt regulerer lipidproduktionen.

Eksperter er generelt enige om den ideel søvnmængde for voksne: mellem 7 og 9 timer pr. nat. At holde sig inden for dette interval hjælper med at opretholde hormonel og metabolisk balance, to nøgleelementer for at håndtere LDL, ofte kaldet "dårligt" kolesterol, som er involveret i hjerte-kar-sygdomme. Kort sagt, at give din krop nok hvile kan hjælpe den med bedre at håndtere disse essentielle interne processer.

Når mangel på søvn forstyrrer balancen

For lidt søvn forårsager ikke kun træthed. Det kan også forstyrre kroppens forbrænding af sukker og fedt. Når der mangler søvn, bliver stofskiftet mindre effektivt. Kroppen kan derefter have sværere ved at regulere visse parametre, herunder kolesterol.

Søvn påvirker også dine daglige vaner. En god nats søvn giver dig ofte den energi, du har brug for til at være aktiv, lave mad, træffe mere afbalancerede madvalg og passe på dig selv. Omvendt kan kronisk træthed føre til trang til sukkerholdig eller fed mad, hvilket har en tendens til at påvirke din lipidprofil negativt. Faktisk har nogle videnskabelige undersøgelser observeret, at utilstrækkelig søvn er forbundet med en stigning i LDL-kolesterol samt forskellige metaboliske ubalancer.

For længe at sove er ikke nødvendigvis løsningen

Selvom mangel på søvn kan forstyrre den metaboliske balance, er det heller ikke ideelt at sove meget mere end nødvendigt. En japansk undersøgelse viste , at det at sove mindre end 5 timer om natten, men også mere end 8 timer, kan være forbundet med højere LDL-kolesterolniveauer. Forskere mener, at disse ekstreme varigheder kan afspejle bredere metaboliske eller helbredsforstyrrelser, selvom de præcise mekanismer stadig mangler at blive afklaret.

Målet er ikke at tilbringe flere timer i sengen, men at sigte mod en regelmæssig varighed, der passer til din rytme. For de fleste voksne synes intervallet på 7 til 9 timer at understøtte den kardiovaskulære sundhed bedst.

Stress, den anden brik i puslespillet

Det er umuligt at tale om søvn uden at nævne stress. Kardiologer minder os om, at kronisk stress stimulerer produktionen af hormoner, der kan hæve blodtrykket og accelerere hjertefrekvensen. Problemet er, at stress også forstyrrer søvnen. Og når nætterne bliver uregelmæssige eller for korte, kan metaboliske ubalancer forværres. Det er en ond cirkel, der kan være svær at bryde.

At arbejde med stresshåndtering kan derfor have en indirekte positiv effekt på dit kolesteroltal. Fysisk aktivitet, afslapning, åndedrætsøvelser, læsning eller en beroligende rutine ved sengetid kan hjælpe din krop med at sætte farten ned og fremme en mere afslappende søvn.

Kort sagt kan for højt LDL-kolesterol fremme ophobning af plak i arterierne og øge risikoen for hjerteanfald eller slagtilfælde. Søvn er ikke spild af tid; det er en tid, hvor din krop tager sig af dig. Ved at sigte mod 7 til 9 timers søvn pr. nat giver du din krop de ideelle betingelser for at fungere i sit eget tempo og understøtter din langsigtede kardiovaskulære sundhed.