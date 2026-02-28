Search here...

Hvorfor denne sovestilling kan være den værste for din ryg

Velvære
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Andrea Piacquadio/Pexels

Du elsker måske at krølle dig sammen på maven for at falde i søvn. Følelsen af at være omsluttet, indtryk af total afslapning ... i øjeblikket synes komfort garanteret. Alligevel kan denne meget almindelige stilling meget vel være den mindst skånsomme mod din ryg.

Når søjlen mister sin smukke justering

At sove på maven, også kendt som maveleje, kritiseres ofte af rygspecialister. Hvorfor? Fordi det forstyrrer rygsøjlens naturlige stilling. Når du ligger på denne måde, synker din torso ned i madrassen under din kropsvægt. Som følge heraf buer din lænd mere end nødvendigt. Denne øgede lændekurve komprimerer mellemhvirvelskiverne og belaster ledbåndene i længere tid. I mellemtiden forbliver de dybe rygmuskler spændte for at kompensere.

Hvis din madras er ret blød, kan effekten være endnu mere udtalt. Rygsøjlen er ikke længere i sin neutrale akse, og denne gentagne mekaniske belastning kan i det lange løb føre til stivhed og smerter, når man vågner. Din ryg fortjener en kropsholdning, der respekterer dens naturlige form og strukturelle styrke.

En nakke i tvungen rotation hele natten

En anden stor udfordring ved maveleje er vejrtrækningen. For at kunne trække vejret frit, er du tvunget til at dreje hovedet til siden . Og ikke bare en smule: nakkehvirvlerne er i maksimal rotation i flere timer.

Denne langvarige vridning kan irritere de små led i nakken og stramme de cervikale muskler. Med tiden kan dette føre til nakkesmerter, hovedpine eller endda prikkende fornemmelser i skuldre eller arme.

Hvis du allerede lider af nakkesmerter eller en følsom nakkeskive, kan denne stilling forstærke en cyklus af spændinger og inflammation. Din nakke, ligesom din ryg, har gavn af at bevæge sig i en harmonisk stilling uden overdreven belastning.

Led taget i brug

Rygsøjlen er ikke den eneste del af kroppen, der påvirkes. Når man ligger på maven, indtager man ofte asymmetriske stillinger: det ene ben hævet, armen stukket under puden, bækkenet let forskudt. Disse små ubalancer skaber yderligere spændinger i hofter, skuldre og korsbånd. Musklerne omkring skulderbladene, trapezius og gluteus kan derefter blive overbelastede.

Når man vågner, kan dette vise sig som diffuse smerter, en følelse af stivhed eller ubehag. Din krop er stærk, tilpasningsdygtig og i stand til utrolig robusthed, men nat efter nat tager disse mikrostressfaktorer til sidst deres vejafgift.

Mere miljøvenlige alternativer

Heldigvis er andre stillinger mere støttende for din figurs naturlige balance.

  • At sove på ryggen holder generelt rygsøjlen mere neutral, forudsat at du vælger en pude, der hverken er for tyk eller for flad. En pude under knæene kan hjælpe med at aflaste lænden.
  • At ligge på siden er også en beskyttende mulighed. Med en pude, der fylder mellemrummet mellem skulder og hoved, og en pude mellem knæene for at justere bækkenet, begrænser du overdreven vridning og bøjning. Din krop kan derefter slappe af i en mere flydende og naturlig stilling.

Forandr dig blidt, uden at forhaste dig.

At holde op med at sove på maven sker ikke nødvendigvis natten over. Dine natvaner er indgroede, og din krop har sine præferencer. For at lette overgangen kan du placere en pude bag ryggen, når du ligger på siden, for at forhindre dig i ubevidst at rulle rundt. En pude mellem knæene forbedrer også stabilitet og komfort. Nogle mennesker vælger også gradvist at reducere tykkelsen af den pude, de bruger, når de sover på maven, før de helt ændrer deres sovestilling.

I sidste ende er ideen ikke at få dig til at føle dig skyldig, men at lytte til din krop med venlighed. Selvom det kan virke behageligt at sove på maven i øjeblikket, lægger denne stilling en række mekaniske belastninger på din rygsøjle, nakke og led. Ved gradvist at indtage en mere neutral kropsholdning giver du din ryg et mere støttende miljø. Din krop bærer dig hver dag; at tilbyde den afslappende og fredelige nætter er en investering i din langsigtede komfort og din energi, når du vågner.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jeg er Fabienne og skriver for hjemmesiden The Body Optimist. Jeg brænder for kvinders styrke i verden og deres evne til at ændre den. Jeg mener, at kvinder har en unik og vigtig stemme at tilbyde, og jeg føler mig motiveret til at gøre min del for at fremme ligestilling. Jeg gør mit bedste for at støtte initiativer, der opfordrer kvinder til at stå op og blive hørt.
Article précédent
Denne wellness-trend er kontroversiel; hvad er fordelene?

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Denne wellness-trend er kontroversiel; hvad er fordelene?

Synes du, det er dristigt at dykke ned i 10°C varmt vand som det første om morgenen? På...

Hektisk spisning kan afsløre, at man "sluger sine følelser".

Du åbner en pakke småkager, selvom du egentlig ikke er sulten. Du har lyst til noget sødt eller...

Er denne afslappende stilling, som er blevet populær på TikTok, virkelig egnet til alle?

Liggende på ryggen med benene lodret op ad en væg: "Viparita Karani"-posituren har fået millioner af visninger på...

En canadisk kvinde overlever et slagtilfælde og vågner op med en uventet accent

En canadisk kvinde, der fik et slagtilfælde i 2023, troede, at hun var på vej mod en lang...

Denne detalje i din aftenrutine kan påvirke din hjertesundhed

Smutter du under dynen efter midnat uden at tænke dig om? Denne lille forsinkelse, som nu er almindelig...

Er det virkelig hygiejnisk at bruge en vaskeklud til at tage bad?

Vaskekluden er et uundværligt tilbehør i mange badeværelser og en del af en dybt indgroet rutine. Men er...

© 2025 The Body Optimist