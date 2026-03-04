At stå op to gange om natten for at urinere: et symptom, der ikke skal ignoreres

Vi sover fredeligt, da vores blære pludselig vågner os. Så fortryder vi vores "aftenritual" med urtete og damp fra sengen til toilettet, men vi tænker ikke nødvendigvis meget over det. Alligevel kan det at stå op to gange om natten for at tisse nogle gange være tegn på et helbredsproblem, og så nævner vi ikke engang de helbredsproblemer, der følger med alderdommen.

At tisse to gange om natten: den mærkelige forbindelse med vejrtrækning

Vi ligger trygt i Morpheus' arme, da vores blære pludselig afbryder vores drømme. Vi længes efter de dage med bleer, som sparede os for de konstante toiletture. Denne situation er frygtelig irriterende og ret almindelig. Ofte giver vi suppeskålen eller kamilleteen skylden, hvoraf kun kruset står tilbage på natbordet . Men at urinere mere end to gange om natten er ikke blot et resultat af overdreven væskeindtag eller et tegn på alderdom. Det er nogle gange et stille skrig fra kroppen.

Nykturi, behovet for at stå op flere gange om natten for at urinere, synes at være et almindeligt problem blandt ældre. Folk antager ofte prostataproblemer eller inkontinens uden nødvendigvis at være alarmerede. Det stammer dog nogle gange fra mindre åbenlyse tilstande, der ikke er relateret til dette område af kroppen, såsom diabetes, hjertesvigt eller forhøjet blodtryk. Regelmæssig urinering to gange om natten kan i nogle tilfælde indikere et søvnforstyrret vejrtrækningsmønster kaldet OSAHS. I videnskabelige termer står dette akronym, som er ukendt for offentligheden, for obstruktiv søvnapnø-hypopnøsyndrom.

Søvnapnøsyndrom forårsager gentagne pauser i vejrtrækningen om natten, hvilket skaber en slags "stress" på hjertet og lungerne. Som følge heraf udskiller hjertet mere ANP, et hormon, der får nyrerne til at producere mere urin. Samtidig kan forstyrret søvn reducere udskillelsen af et andet hormon, ADH, som normalt hjælper med at holde på væsken om natten. "Dette skaber et betydeligt negativt tryk i brystkassen, hvilket strækker din hjertemuskel og fører til flere biologiske fejl," forklarer Dr. Marc Sapène, en pulmonolog og specialist i søvnforstyrrelser, til Cosmopolitan .

Flere vandladninger i løbet af natten: hvornår skal du være bekymret?

Det er vigtigt ikke at generalisere eller straks antage det værste. Selvdiagnose er aldrig en god idé. Hvis nokturi er lejlighedsvis og kun opstår efter en aften med kraftig indtagelse af drikkeri eller ekstra store urteteer, er det ret betryggende. Men hvis det ikke er et tegn på en luftvejssygdom, kan det være et tegn på en urinvejsinfektion . Og i princippet kan dette genkendes ved den første vandladning, som er smertefuld nok til at få dig til at græde. Personer med en overaktiv blære, som fungerer på den modsatte måde af normalt, oplever også disse invaliderende toiletbesøg.

Nykturi, i modsætning til de "psykologiske" trang, der giver indtryk af at "skal urinere", tvinger de syge til at skynde sig på toilettet og risikere at tisser i sengen. Det er almindeligt, selv med lavt væskeindtag. En læge bør konsulteres, hvis nykturi ledsages af andre bekymrende symptomer: smerter eller svie under vandladning, blod i urinen, overdreven træthed, hævelse i benene eller intens tørst.

Er det muligt at vende scenariet om for at genvinde komforten?

Nogle gange er det nok blot at ændre din livsstil for at slippe af med trangen til at urinere. At spise mindre salt, begrænse dit væskeindtag efter et bestemt tidspunkt, vælge stivelsesholdige fødevarer om aftenen (som er kendt for deres absorberende egenskaber) og løfte benene en smule er alle nemme justeringer at foretage, så du ikke behøver at forlade sengen fra seng til morgen.

Det er naturligvis vigtigt at forstå årsagerne og behandle de underliggende årsager i tilfælde af kronisk nokturi. Hvis det er en respirationsforstyrrelse, vil lægen udføre yderligere tests og ordinere en specifik anordning eller en mandibulær fremføringsanordning.

At forlade hjemmets trygge rammer for at gå på toilettet er kun fristende i Disney-film. At urinere flere gange i løbet af natten er en ubehagelig oplevelse, men nogle gange en afslørende én. Det er bedre at gå til lægen for ingenting end at vente på, at problemet forværres.