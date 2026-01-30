Denne månedlige aktivitet kan forbedre mange kvinders velbefindende

Lykkelige kvinder har et hemmeligt våben mod depression, og det kaldes "søsterskab". Når de føler sig nedtrykte eller triste, ordinerer de sig selv ikke en spa-dag eller en shoppingtur, men en dosis veninder. Ifølge meget seriøse undersøgelser er det fremragende terapi at være sammen med venner. En recept på godt selskab, der skal fornyes hver 22. dag.

Pigernes aftener i byen: et wellnessritual anerkendt af videnskaben

Hvad nu hvis dit bedste antidepressivum havde navnet på en WhatsApp-gruppe og form som en Gossip Girl-genforeningsscene? Hvad nu hvis svaret på dine hverdagsproblemer lå i en pyjamasfest fyldt med sladder, hårruller og chokoladegodter ? Dit nødnummer, når alting falder fra hinanden, eller når livet bliver for alvorligt, er unægtelig dine veninders mobilnummer. Men talebeskeder, der lyder som podcasts og sentimentale, skriftlige brainstorming-sessioner, er ingen erstatning for en pigeaften. Du ved, den slags, som mænd anser for klichéfyldte og uinteressante, men som har effekten af et kraftigt beroligende middel.

Uanset om det er en hyggelig tetid, en livlig karaoke-session , en afslappet middagsselskab derhjemme eller en hudplejesammenkomst, føles pigeaftener næsten livsvigtige, når man føler sig nede. Man har brug for sin dosis søsterskab for at genoprette forbindelsen ligesom Upper East Side-eliten i Blair Waldorfs stue. Og ifølge undersøgelser om emnet kan pigeaftener alene genopbygge dit dopaminniveau. Mere end sladderagtige interviews eller boligsalgspitcher er de lige så genoprettende som gongbade og meditationssessioner.

Ifølge en undersøgelse foretaget af Talker Research fra 2011 sagde 78 % af de adspurgte kvinder, at de har brug for en pigeaften hver 22. dag for at genoplade. Og af erfaring ved du, at du vil forlade denne "girl power"-temasammenkomst med en følelse af lethed, selvtillid og et løftet humør. Vid, at dette ikke bare er en behagelig "følelse". Pigeaftener i byen, ofte beskyldt for at være overfladiske og meningsløse, er faktisk modgift mod depression.

Søsterskabsøjeblikke lige så gavnlige som en terapisession

Hvis de får valget, vil kvinder hellere mødes med deres veninder og skiftes til at betro sig til hinanden, mens de lytter til "Who Run the World", end at deltage i en middag i stearinlysets skær, selv en der minder om den i La La Land. Tallene taler for sig selv: 62% af de adspurgte sagde, at de ville vælge en tøseaften i byen frem for en romantisk middag med deres partner.

Desuden giver piger fuldstændig slip, når de er sammen med deres nærmeste venner. Faktisk foretrækker 83% af kvinderne ustrukturerede samtaler frem for planlagte aktiviteter. Pigernes aftener i byen, uforudsigelige og præget af anekdoter, som uskyldige ører ikke ville høre, er berigende, katartiske, opkvikkende og tilfredsstillende. Kort sagt, der er ikke nok adjektiver til at opremse de enorme fordele. Det er en alt-i-en-behandling.

En undersøgelse fra 2022 , udført af to forskere fra University of Santa Barbara i USA, præsenterer disse aftener som et dekompressionskammer, et tilflugtssted fra kaos, en måde at få luft ud. "Kvinder er mere tilbøjelige til at betro sig til hinanden, dele deres følelser og støtte sig til hinanden i stressende tider," hvilket fører til "betydelige psykologiske fordele", afslører undersøgelsen. Alt dette takket være "vær venlig og vær ven"-strategien - med andre ord, omsorg og bånddannelse. Disse pigeaftener er lige så befriende som at smadre ting i et pelsklædt rum og lige så beroligende som at kramme træer dybt inde i skoven.

Moralen i historien: Det er godt at ringe til sine venner, men det er bedre at se dem.

Nogle gange kan det være en stor udfordring at organisere pigeaftener. Mellem den ene med keramikundervisning hver aften, den anden der camperer i fitnesscentret indtil kl. 22, og dronningen af banden der altid er overbooket, er det svært at koordinere alles tidsplaner. Man er praktisk talt nødt til at planlægge et år i forvejen for at finde den rigtige dato, hvorimod et enkelt kodenavn i ungdomsårene er alt, hvad der skal til for at samle alle til et sted at hænge ud.

Men det, du måske ser som en valgfri aften i sms'ernes og digitale en-til-en-samtalers tidsalder, fortjener at blive prioriteret igen. Vi vil ikke afslå et godt to-timers opkald, hvor vi sætter verden på plads i vores nattøj. Dramatiske talebeskeder, hviskede "vent, lad mig fortælle dig"-beskeder under dynen, hurtige debriefinger mellem metrostop – alt det er værdifuldt. Det sparer dage, letter angst og holder forbindelsen i live. Men lad os være ærlige: intet erstatter det virkelige liv, 3D-oplevelsen, den tilstedeværelse, der optager plads på sofaen.

At se sine venner er en komplet sanseoplevelse. Det er deres udtryk, når de dømmer nogen uden at sige et ord. Det er blikkene, der siger meget. Det er energien, der flyder, stilheden, der ikke er akavet, latterudbruddene, der er for høje og for intense. I telefonen taler I sammen. I det virkelige liv bor I sammen.

At ringe holder flammen i live. At se hinanden giver næring til bålet. Begge dele betyder noget, men en fælles latter omkring et bord vil altid slå en grinende emoji. Nogle gange er vores venners komfortable seng lige så indbydende som en terapeuts sofa.