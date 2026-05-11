Den første "mandlige spiral" kan snart revolutionere prævention

Hvad nu hvis prævention endelig blev et reelt fælles ansvar? I Lille arbejder et forskerhold i øjeblikket på "STEOM", der præsenteres som "verdens første mandlige spiral". Denne hormonfri, reversible spiral, der indsættes på få minutter, kan meget vel ændre den måde, heteroseksuelle par griber prævention an på i de kommende år.

Hvordan fungerer en "mandlig spiral" præcist?

"STEOM"-anordningen fungerer efter et mekanisk princip, der ligner en kvindespiral: den forhindrer sædceller i at passere igennem uden at ændre hormoner eller permanent blokere fertiliteten. Anordningen indsættes under en mindre procedure, der udføres under lokalbedøvelse. Operationen varer cirka femten minutter og kræver et lille snit i pungen. Ifølge lægerne bag projektet er det ikke nødvendigt med sting eller omfattende forbindinger.

Indlægget er designet til at sidde på i tre år og kan derefter fjernes eller udskiftes af en uddannet fagperson. Målet er klart: at tilbyde en simpel, ikke-hormonel, reversibel præventionsmetode til mænd.

En opfindelse født af et behov for nye muligheder

Projektet blev initieret af androlog Julie Prasivoravong , som ønskede at udvide præventionsmulighederne for mænd. I øjeblikket er mulighederne for mænd stadig begrænsede: kondomer, såkaldte "naturlige" metoder eller vasektomi, der ofte opfattes som permanente på trods af deres til tider reversible natur.

"STEOM" blev derfor udtænkt som et mere fleksibelt alternativ. Projektet ledes af Lille Universitetshospital i samarbejde med Liège Universitet og adskillige forskere med speciale i medicinsk teknologi. Ideen vinder allerede frem, fordi den adresserer et spørgsmål, der i stigende grad er til stede i diskussioner om prævention: hvorfor ligger denne byrde stadig primært på kvinder?

Kliniske forsøg er planlagt i de kommende år.

Prækliniske forsøg begyndte i maj 2026 på universitetet i Liège. Hvis resultaterne anses for tilfredsstillende, bør der udføres kliniske forsøg på omkring hundrede frivillige i Frankrig og Belgien.

Før den kan markedsføres, skal enheden gennem adskillige regulatoriske forhindringer. "STEOM" tilhører en stærkt reguleret kategori af medicinsk udstyr med særligt strenge sikkerhedskrav. Som følge heraf vil det sandsynligvis tage mellem 7 og 10 år, før den potentielt når markedet.

Prævention bruges stadig i vid udstrækning af kvinder

"STEOM"-udbruddet genopliver også en velkendt debat: debatten om at dele præventionsbyrden . Selv i dag er de fleste præventionsmetoder afhængige af kvinders kroppe. P-piller, hormonspiral, implantat eller plaster involverer ofte betydelige fysiske, mentale eller hormonelle begrænsninger.

Samtidig vælger flere og flere mænd vasektomi. I Frankrig er antallet af procedurer steget kraftigt i de senere år, et tegn på, at en del af den mandlige befolkning ønsker at blive mere involveret i prævention. "STEOM" kunne derfor repræsentere et nyt skridt i denne tendens.

En detalje, der allerede giver anledning til debat

På sociale medier bliver ét punkt ved med at dukke op i diskussionerne: Mange kvinder påpeger, hvor slående det er at se fremkomsten af såkaldt mandlig prævention, der er specifikt designet til at være "hormonfri", mens kvinder har brugt hormonelle præventionsmidler i årtier, nogle gange med betydelige bivirkninger. Vægtøgning, migræne, nedsat libido, træthed eller følelsesmæssige udsving: mange kvinder deler regelmæssigt deres vanskelige oplevelser med bestemte hormonelle metoder.

For nogle onlinekommentatorer fremhæver denne kontrast en historisk forskel i, hvordan medicin har gribet prævention an baseret på køn. Andre påpeger dog, at det at udvide præventionsmulighederne for mænd fortsat er et positivt skridt fremad, især hvis det fører til en bedre fordeling af præventionsansvaret inden for parforhold.

Kort sagt går prævention for mænd med "STEOM" ind i en ny fase af refleksion. Og ud over medicinsk innovation åbner dette projekt primært døren for en bredere samtale om fælles ansvar, at lytte til kroppen og mangfoldigheden af præventionsmuligheder.