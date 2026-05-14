Denne pille, der er beregnet til at øge libido efter overgangsalderen, skaber kontrovers.

Mens mænd i årevis har været i stand til at øge deres lyst og udløse en seksuel respons med den berømte blå pille, havde kvinder ingen tilsvarende på markedet. Nu har de, der går ind i overgangsalderen og søger at genvinde en "pigeagtig libido", deres egen go-to Viagra. Selvom intim nydelse ikke kender nogen alder, er dette laboratoriefremstillede elskovsmiddel ikke nødvendigvis universelt populært.

Det skal du vide om denne "lyserøde pille", som alle taler om

Det er et lægemiddel, som lægeverdenen hylder som en "mini-revolution". Addyi, en mandlig pendant til Viagra , er beregnet til kvinder i overgangsalderen under 65, der ønsker at "genstarte motoren" og genvinde kontrollen over deres faldende libido. Denne pille, der engang var forbeholdt kvinder i præmenopausen, er nu tilgængelig for et bredere publikum og lover et mere levende sexliv. Dette initiativ blev muliggjort takket være Food and Drug Administration, den amerikanske myndighed med ansvar for folkesundhed.

Det er ikke længere et mysterium: virkningerne af overgangsalderen er veldokumenterede. Overgangsalderen er ikke bare et par hedeture og ophør af menstruation. På dette afgørende tidspunkt, som markerer afslutningen på en æra og begyndelsen på en ny, går kvinders kroppe nogle gange i "standbytilstand". De justerer deres parametre, omprogrammerer sig selv og er ikke længere så responsive som før. Det, der engang fik dem til at ryste, ryste og have det kogende, efterlader dem nu ligeglade. Oven i denne biologiske virkelighed kommer vaginal tørhed, nedsat energi, humørsvingninger og intime smerter. Ifølge en rapport fra datingappen Adam & Eve oplever 43% af kvinder et fald i libido i overgangsalderen.

Denne "lyserøde pille", angiveligt mere effektiv end ingefæreliksirer og maca-afkog, siges at hjælpe kvinder med lav libido med at opretholde deres lyst og "kompensere" for påståede kropslige funktionsfejl. Det er dog ikke en tryllestav. I modsætning til Viagra, som mekanisk retter en mands penis, påvirker Addyi neurotransmittere, herunder serotonin, "feel-good"-hormonet.

Et yderligere krav eller et svar på et reelt behov?

Selvom nedsat libido ikke er en tragedie i sig selv, og slet ikke en anomali, der skal korrigeres, repræsenterer det for nogle kvinder ægte psykisk lidelse. Intimitetsspecialister omtaler dette som hypoaktiv seksuel lystforstyrrelse (HSDD). Lysten til at få kontakt med en elsket er bestemt til stede, men kroppen reagerer ikke og forbliver upåvirkelig af alle kærtegn, selv de mest uimodståelige. Det er her, Addyi viser sig at være særligt nyttig: fordi den adresserer en følelse af ubehag, ikke en norm eller præstationspres. Denne pille, der ligner et intimt brændstof, kan hjælpe 1 ud af 10 kvinder, der er ramt af denne lidelse, ifølge International Society for Sexual Medicine.

Ud over det rent medicinske aspekt understreger sundhedsspecialister også den symbolske dimension af denne pille i SELF . Ifølge dem udfordrer Addyi den almindelige misforståelse om, at kvinders sexliv pludselig slutter i overgangsalderen, som om begæret havde en udløbsdato.

Den sene ankomst på markedet, sammenlignet med Viagra, som har været tilgængelig på recept siden 1998, afspejler den udbredte stigma omkring kvindelig nydelse. "At tilbyde denne mulighed er en afgørende anerkendelse af, at nydelse er vigtig for modne kvinder," siger Dr. Rahman, "både for deres livskvalitet og deres generelle helbred." Denne pille må dog ikke blive et "almindeligt" lægemiddel, der ordineres vilkårligt for at opretholde et aktivt sexliv eller forfølge et ideal om ungdom.

En medicin, der skal tages med forsigtighed.

Enhver oplevelse er unik. Ingen to kvinder oplever overgangsalderen på samme måde. Nogle bemærker det knap nok, mens andre føler sig som fremmede i deres egen krop. Ud over at vække mistanke er denne medicin, der konkurrerer med Viagra, stadig et koncentreret kemikalie. Desuden er det umuligt at finde det i håndkøb. I USA, det eneste land, der godkender det, kræves der en recept for at få det.

De mest berørte er også tøvende med at sluge en pille, der er direkte rettet mod deres hjerne og manipulerer deres hormoner. Ifølge specialister er det ikke en mirakelkur, der er beregnet til at forhekse kroppen eller snyde fornøjelsen; det er en medicin, der kræver en personlig tilgang. Mens mange kvinder allerede tager p-piller i årevis og lider af bivirkningerne, risikerer Addyi at forlænge denne dårlige vane.

Kernen i sagen er denne: at gøre p-piller til en mulighed, aldrig en skjult forpligtelse. Fordi sande fremskridt ikke kun ligger i eksistensen af et lægemiddel, men i den frihed, kvinder får til at beslutte, uden socialt eller medicinsk pres, hvad de ønsker at genopdage, udforske eller lægge bag sig.