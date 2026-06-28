Myggestik: Disse tegn indikerer, at du muligvis er allergisk

Myg, de små soveværelsesvampyrer, der lever af dit blod og skaber en uudholdelig kakofoni i dine trommehinder, efterlader spor af deres besøg på din hud. Ud over de kløende knopper, der præger din krop hele dagen lang, kan du opleve mere dramatiske symptomer, der kræver din største opmærksomhed. Du kan være allergisk over for deres bid.

Myggestik: ikke så harmløse

Myg , de skadedyr, der forstyrrer dine fredelige nætter og forvandler din hud til et stort felt af buler, er sommerens værste fjender. Disse insekter, der jages væk samlet med spray eller klipklappere, har ingen nåde med din hud, der fungerer som deres spisekammer. Når en myg stikker dig, fører den sin snabel ind i din hud og suger direkte ind i dit blodkar, som den kan registrere meget godt. "Under denne proces injiceres spyt, der indeholder forskellige stoffer, hvilket forårsager lokalbedøvelse og forhindrer blodet i at størkne i snabelen. Det er stofferne i dette injicerede spyt, der forårsager irritation," forklarer Rhône-Alpes Interdepartmental Mosquito Control Association (EID).

Spyt fra denne erfarne blodsuger indeholder proteiner. Når disse proteiner bevæger sig gennem kroppen, går immunsystemet i alarmberedskab og signalerer en unormal indtrængen. Det reagerer næsten spontant med histamin, hvilket forårsager kløe og små blærer. Dette er en "godartet" reaktion, en veludviklet beskyttelsesmekanisme i kroppen. Men nogle gange bliver tingene komplicerede.

Når reaktionen går ud over den simple knap

For de fleste forårsager et myggestik en lille, kløende rød bule, der varer i et par timer eller dage, intet mere. Men for nogle mennesker er kroppens reaktion meget mere intens. Immunsystemet overreagerer på proteinerne i myggens spyt og forvandler et simpelt bid til en fuldgyldig inflammatorisk episode.

Huden kan derefter hæve dramatisk. Rødmen er ikke længere begrænset til en lille, diskret cirkel: den spreder sig vidt omkring stikket, bliver varm, smertefuld og kløer intenst. Ifølge data rapporteret i Réalités pédiatriques kan nogle lokale reaktioner opstå inden for få minutter efter stikket og forårsage en rød plet på flere centimeter i diameter. Andre reaktioner er forsinkede: de opstår flere timer senere, hærder og kan vare i flere dage eller endda flere uger.

Dette er tegnene, der bør advare dig.

Midlertidig kløe er normalt efter et stik. Visse symptomer kræver dog øjeblikkelig lægehjælp eller endda et besøg på skadestuen. Mediet Santé Magazine oplister de symptomer, der kræver øjeblikkelig behandling og indikerer en unormal reaktion:

pludselig hævelse af ansigt, læber eller hals;

åndedrætsbesvær eller en følelse af trykken for brystet;

svimmelhed, ubehag eller følelse af svaghed;

pludselig kvalme;

høj feber;

svære hovedpiner;

rødme, der spreder sig hurtigt, eller tegn på infektion (varmt sår, væskende udslæt...).

Selvom det er sjældent, kan en alvorlig allergisk reaktion såsom anafylaksi forekomme. Der er også en mere dramatisk reaktion kaldet Skeeters syndrom, der er karakteriseret ved:

omfattende inflammatorisk hævelse omkring brodden;

betydelig og smertefuld rødme;

nogle gange feber;

Hos nogle børn kan der forekomme tilhørende luftvejsproblemer.

Hvordan lindrer man en allergisk reaktion på myggestik?

Hvis reaktionen forbliver lokal, er den første indskydelse ofte at afkøle området med en kold kompres eller en ispose pakket ind i et klæde for at reducere kløe og betændelse. Når reaktionen er mere alvorlig, kan læger ordinere passende behandling: antihistaminer, topiske behandlinger eller i nogle tilfælde kortikosteroidcremer.

Heldigvis har denne overfølsomhed ofte en tendens til at aftage med tiden. Mange mennesker udvikler gradvist en bedre tolerance over for stik med årene, selvom nogle bevarer en varig overfølsomhed.

Og da den bedste behandling nogle gange er forebyggelse, har klassiske foranstaltninger stadig deres værdi: at dække tøjet til, når solen går ned, myggenet, passende myggemidler og øget årvågenhed i områder, der er invaderet af tigermyggen, hvis bid ofte beskrives som mere smertefulde og mere vedvarende.