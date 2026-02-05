Search here...

Bedsteforældre, der er involveret med deres børnebørn, kan være mindre udsatte for kognitiv tilbagegang

Fabienne Ba.
Nyere forskning fremhæver en sammenhæng mellem bedsteforældres engagement i børnepasning og bedre kognitiv sundhed i alderdommen. Ifølge denne undersøgelse kan det at være en omsorgsfuld bedsteforælder bidrage til at bevare visse hjernefunktioner over tid.

En undersøgelse af tusindvis af bedsteforældre

Resultaterne er baseret på en analyse af data fra 2.887 bedsteforældre, alle over 50 år gamle, med en gennemsnitsalder på 67, fra den engelske longitudinelle undersøgelse af aldring . Deltagerne rapporterede om hyppigheden og arten af den pleje, de ydede deres børnebørn, såsom at lege med dem, hjælpe med lektier, lave mad eller sørge for regelmæssig børnepasning.

Bevarede kognitive funktioner

Resultaterne viser, at bedsteforældre, der regelmæssigt passer deres børnebørn, scorer højere på hukommelses- og verbal flydende tests end dem, der ikke gør. Disse kognitive fordele fortsætter, selv efter at alder, helbredstilstand og andre faktorer er taget i betragtning, hvilket tyder på en robust sammenhæng mellem familieengagement og hjernens sundhed.

Kvaliteten af engagementet er vigtigere end hyppigheden eller typen af pleje

Forskere understreger, at kvaliteten af bedsteforældreoplevelsen synes at være vigtigere end hyppigheden af børnepasning eller specifikke aktiviteter, der udføres med børnebørnene. Det er således ikke så meget antallet af timer brugt som den overordnede karakter af engagementet, der er knyttet til de observerede kognitive fordele.

Effekter mere udtalte hos bedstemødre

Undersøgelsen afslører også, at kognitive fordele er særligt udtalte hos bedstemødre, som viser en mindre markant nedgang i hukommelse og verbal flydendehed end deres mindre engagerede modparter.

Forskningens grænser og perspektiver

Studiets forfattere gentager, at disse resultater ikke endegyldigt beviser en årsagssammenhæng mellem børnepasning og forebyggelse af kognitiv tilbagegang. De understreger behovet for yderligere forskning for bedre at forstå de underliggende mekanismer og afgøre, om andre familie- eller kontekstuelle faktorer påvirker denne sammenhæng.

En gavnlig aktiv social og mental rolle

Ifølge forskere repræsenterer omsorgen for børnebørn en stimulerende form for socialt engagement, der kan bidrage til at vedligeholde mentale evner hos ældre voksne. Denne undersøgelse supplerer anden forskning, der tyder på, at et aktivt socialt liv og interaktioner på tværs af generationer kan bidrage til en sundere kognitiv aldring.

Langt fra at være en simpel løsning for forældre inden for børnepasning, synes bedsteforældres engagement med deres børnebørn at være en reel drivkraft for kognitiv velvære for seniorer. Selvom yderligere undersøgelser er nødvendige, styrker disse indledende resultater ideen om, at bånd mellem generationer er et aktiv for alle generationer – en følelsesmæssig, social og måske neurobeskyttende fordel.

