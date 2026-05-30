I dette Pilates-studie føler kurvede kvinder sig ikke længere "unormale".

Pilates er en daglig praksis for mange kvinder. Denne sport, der træner de dybe muskler, forbedrer mobiliteten og giver konditionstræning, er en fantastisk måde at holde sig sund på. Men i studier, hvor sved blandes med eksklusive parfumer, har deltagerne en tendens til at være af en lignende bygning og holde sig inden for måttens grænser. Kvinder med kurver eller plus-size er et sjældent syn i gruppetimer. For at give dem mulighed for at prøve Pilates uden at føle sig som bedragere, åbner inkluderende centre deres døre.

Pilates, en sport der stadig forbindes med slanke figurer

Pilates er en trendy sport, der tiltrækker folkemængder til sine skummåtter og glidemaskiner. En hel billedsprogsform omgiver denne praksis, som næsten er blevet en æstetik i sig selv. Bag de navngivne hashtags gemmer sig slanke kvinder med diskrete mavemuskler og elegante stretch-outfits. På sociale medier synes Pilates at være reduceret til én kropstype.

"Pilates-pigen", den pige, der udfører hver bevægelse, som om den var ubesværet, og som slentrer rundt med sin matcha-kop hængende over skulderen, blev hurtigt et skønhedsideal. Opstillet som et ideal eller et "mål at opnå", har hun ubevidst påtvunget en standardfysik i disse elegant designede studier. Blot at skrive dette søgeord i Pinterests søgefelt afslører denne anatomiske virkelighed: æteriske, næsten uvirkelige kroppe, tilsyneladende afslappede med bolde, lette håndvægte, designermåtter og tøj værdigt til Barbies garderobe. Et sandt udstillingsvindue for dikterer. Uundgåeligt identificerer ikke alle kvinder sig med "Pilates-pigen", og nogle venter, indtil de har en lignende krop, før de overhovedet forsøger disse core-styrkende øvelser.

Selvom bookinger til denne praksis er steget med 66% på verdensplan, tøver mange kvinder med at tilmelde sig af frygt for at føle sig malplacerede. For at hjælpe disse kvinder med at overvinde deres marginalisering gør nogle studios mangfoldighed til et kerneprincip, ikke en mulighed. Hos Forza Pilates har plus-size kvinder, der bekymrer sig om at være "de største i klassen", endelig adgang til et trygt, imødekommende og ikke-dømmende rum.

Et unikt studie, hvor enhver kropstype finder sin plads

Som en lille anekdote, før Pilates blev en elitesport for SUV-førere og ungdomsdrikkentusiaster, blev det opfundet af Joseph Pilates for at rehabilitere de ramponerede kroppe af soldater under Første Verdenskrig. I modsætning til sportsgrene med høj belastning eller brutale øvelser som bodybuilding er Pilates meget mere blid. Det er en mindfulness-disciplin, hvis mål ikke er at skabe svulmende muskler, som man stolt kan vise frem på det varme sand, men at styrke kroppens fundament gennem core-engagement, dyb vejrtrækning og kontrol.

Inden for Forza Pilates' vægge genvinder denne sport sin sande betydning. Det er ikke en konkurrence om målinger eller et præstationsspil, men et øjeblik med genopretning af forbindelsen til sig selv, til sine bevægelser, til sin indre fred. Sydney Dumler, grundlæggeren af dette rum, der ligner et tempel for velvære, ønskede, at kurvede eller plus-size kvinder skulle kunne dyrke Pilates uden at sammenligne sig med deres nabo på måtten eller føle sig intimiderede.

Det var hendes bedste veninde, dybt berørt af denne tavse diskrimination, der foreslog ideen. Sydney gjorde derefter hendes ønske til virkelighed ved at introducere "plus-size"-klasser på sin skole. Kvinder med kurver og plus-size-figurer, der ofte overses i disse omhyggeligt designede arkitektoniske omgivelser, omfavnede straks denne mere menneskelige og mindre standardiserede tilgang. De fokuserer på deres egne oplevelser snarere end rygter.

Pilates-timer for store størrelser for at berolige dem, der allerede er bekendte med emnet.

I dette rum med højt til loftet og spejle i renæssancestil blander disse kurvede eller plus-size kvinder, der ofte føler sig malplacerede blandt de tonede kroppe og mangeårige stamkunder med deres bemærkelsesværdige fleksibilitet, sig med figurer, der ligner dem. Hvor de i traditionelle klasser stivner under blikkets vægt, omfavner de i disse private sessioner kunsten fuldt ud. Deres kroppe ses ikke længere som en samling af fejl, men som instrumenter, allierede i enhver bevægelse.

Derudover reserverede Sydney ikke kun tid til kvinder i plus-size, der søgte anerkendelse. Hun skræddersydde også sine klasser til at være en session med selvaccept, ikke selvsabotage. Højdejusterbare reformatorer eliminerer enhver følelse af utilstrækkelighed og har en højere vægtgrænse for at forhindre selvhad. Instruktøren, der leder disse klasser med deres næsten terapeutiske virkninger, holder deltagerne motiverede med positive affirmationer, der hurtigt bliver et credo i den kollektive entusiasme.

For nej, Pilates har aldrig været forbeholdt slanke figurer eller dem, der bruger pastelfarvede leggings i størrelse XXS. Det, dette studie demonstrerer, er, at en større krop sagtens kan finde sin flydende, styrke og ynde hos en reformer. At den kan holde en kropsholdning, træne sine dybe muskler, opnå mobilitet og opleve den berømte følelse af balance, som alle udøvere søger, uanset deres størrelse.