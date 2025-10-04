Elle fait du Pilates Reformer avec le jouet de son fils et son astuce inspire !

Forme & bien-être
Émilie Laurent
Pilate Reformer camion enfant
@inchloeslife/Instagram

Le Pilates Reformer c’est l’activité sportive en vogue. Plus technique que le Pilates classique qui ne nécessite qu’un tapis en mousse, ce sport se pratique sur un appareil un peu barbare. Les adeptes du bien-être, toujours à l’affût des dernières tendances, se bousculent dans des salles dédiées pour s’essayer à cet art délicat qui mobilise les muscles profonds et qui demande un peu d’entraînement. Or, faute de temps et d’argent, cette mère de famille reproduit les mouvements de cette machine « star » avec un jouet roulant emprunté à son fils.

Le Pilates Reformer, la discipline qui buzz

Il y a eu le HIIT, le crossfit, la Zumba, le vélo infrarouge et aujourd’hui il y a le Pilates Reformer, une pratique plus douce, mais pas moins physique. Ce nom s’écrit en lettre capitale dans les salles de sport nouvelle génération et tout le monde veut s’y mettre. Sport branché du moment, le Pilates Reformer est peut-être moins agressif pour le corps, mais les muscles, eux, finissent par trembloter à la fin de la séance. Si dans les vidéos Instagram, le geste a l’air simple, en réalité c’est assez rude.

À la différence du Pilates « brut » qui ne requiert presque aucun accessoire hormis un tapis moelleux et une bouteille d’eau, le Pilates Reformer s’accompagne d’un engin incompréhensible, qui n’a, à première vue, aucun sens. Sans instruction préalable ni tutoriel, vous ne savez pas où poser vos pieds ni vos mains. Les personnes qui s’y adonnent exécutent les figures gainées sur cette machine qui semble venir d’une autre époque. Le Reformer ressemble à un lit bas et étroit, avec un chariot coulissant et des accessoires réglables.

Si cette machine a de quoi donner des sueurs froides aux moins souples d’entre nous, elle sert en fait à guider le mouvement et à décupler l’effort. Vous pouvez vous exercer allongé, assis, à genoux, debout, voire en appui sur les mains. L’appareil rend possible une centaine de variations d’exercices, avec un niveau de difficulté adaptable selon votre expérience.

Une alternative “maison” pour les mamans pressées

Pour faire du Pilates Reformer, il faut pouvoir se dégager du temps. Or, les parents ont un agenda bien rempli et leurs créneaux libres ne sont pas toujours compatibles avec les séances. La créatrice de contenu Chloé Gavet, qui est bien familière des salles de musculation et qui sait ce qu’est un hip thrust et un kick back, elle, a détourné le jouet de son fils pour faire du Pilates Reformer à domicile.

Mère d’un petit garçon en bas âge, elle a fait avec les moyens du bord pour se dépenser entre deux tâches parentales. Au gré d’une session rangement, elle a vu le potentiel de ce camion benne alors converti en Reformer artisanal. Dans une vidéo au second degré, par ailleurs assez convaincante, la mère de famille suivie par 33 000 abonnés sur Instagram en fait la démonstration sur le carrelage de son salon.

Les roues du camion, qui tutoient le sol, imitent l’effet des ressorts du Reformer originel et ajoutent une résistance aux positions. Comme quoi, nul besoin de débourser des mille et des cent pour se tonifier et blinder sa silhouette. Il suffit parfois de faire preuve d’ingéniosité. Ce camion coloré, qui accompagne les histoires du petit garçon en journée et qui accueille moult figurines, revêt une tout autre utilité entre les mains de maman.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par Chloé Gavet (@inchloeslife)

Une façon maline de rester en forme sans se ruiner

Cette vidéo est assortie d’une phrase très évocatrice « Quand le Pilates Reformer coûte un rein, mais que le camion de ton fils vaut 8 balles ». Dans les salles confidentielles de la capitale, les prix grimpent parfois à 35 € la séance. Comptez environ 70 € en moyenne pour un coaching individuel. Quand on sait qu’un enfant coûte 180 000 euros de sa naissance à ses 20 ans, les économies sont bienvenues.

La mère de famille le prouve : nul besoin d’acheter des appareils de qualité professionnelle pour garder la forme et suer un bon coup. La caisse à jouet des bambins recèle d’objets sportifs, à condition d’avoir un peu d’imagination. La petite poussette de poupée peut être poussée pour travailler les jambes et le cardio, façon « sled push » tandis que les cerceaux et les briques servent à créer des parcours à la Ninja Warrior.

À travers cette vidéo tout en humour, Chloé ne répond pas à une injonction, elle cherche simplement à montrer la réalité de la vie de maman, entre impératifs et vigilance financière. Pour elle, le sport n’est pas une contrainte, c’est une échappatoire précieuse. Et à défaut de pouvoir s’offrir une séance de Pilates Reformer, elle trouve des dérivatifs « bon marché ».

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Dompteuse de mots, je jongle avec les figures de style et j’apprivoise l’art des punchlines féministes au quotidien. Au détour de mes articles, ma plume un brin romanesque vous réserve des surprises de haut vol. Je me complais à démêler des sujets de fond, à la manière d’une Sherlock des temps modernes. Minorité de genre, égalité des sexes, diversité corporelle… Journaliste funambule, je saute la tête la première vers des thèmes qui enflamment les débats. Boulimique du travail, mon clavier est souvent mis à rude épreuve.
Article précédent
La tendance « anti-stress » qui fascine TikTok… et fait polémique auprès des médecins

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Vous aimerez aussi

La tendance « anti-stress » qui fascine TikTok… et fait polémique auprès des médecins

Sur TikTok, le phénomène des adultes utilisant des tétines pour apaiser leur anxiété et améliorer leur sommeil gagne...

Octobre rose en chiffres : comprendre l’importance du dépistage

Chaque année, Octobre Rose nous rappelle une évidence : détecter le cancer du sein tôt peut sauver des...

Aveugle depuis des années, il voit à nouveau grâce à une greffe surprenante !

Vous l’avez peut-être vu sur vos écrans : cette prouesse fait l’actualité dernièrement. Au CHU de Montpellier, Dylan...

Cet objet d’enfance pourrait vous sauver des crises d’angoisse

Oubliez les balles anti-stress ! Pour calmer vos angoisses et retrouver une certaine sérénité, il y a un...

Vous pensez que les autres ne vous aiment pas ? Le lien avec le TDAH va vous surprendre

Votre amie ne vous répond pas sur le champ ? Votre famille ignore vos messages dans le groupe...

Après 40 ans, cette activité souvent négligée serait pourtant la plus complète

Passé le cap de la quarantaine, on entend souvent que "le corps change" et qu’il faudrait absolument compenser....