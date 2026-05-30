Hvorfor navnet "Polycystisk ovariesyndrom" snart kan ændre sig

Navnet polycystisk ovariesyndrom, der længe har været kritiseret for sin unøjagtighed, er ved at blive ændret. En global konsensus blandt eksperter har netop vedtaget et nyt navn, der anses for at være mere tro mod sygdommens realitet.

Et nyt navn godkendt af global konsensus

Dette er en beslutning, der påvirker millioner af kvinder. I midten af maj 2026 godkendte en international konsensus, offentliggjort i The Lancet og efterfølgende præsenteret på den europæiske kongres for endokrinologi i Prag , navneændringen for polycystisk ovariesyndrom (PCOS). Tilstanden kaldes nu polyendokrin metabolisk ovariesyndrom eller PMOS – som kan oversættes til "polyendokrin metabolisk ovariesyndrom", selvom det officielle akronym forbliver på engelsk.

Dette nye navn er ikke tilfældigt. Det er kulminationen af en hidtil uset kollektiv indsats, der har samlet mere end 50 patient- og sundhedsfaglige organisationer . Processen baserede sig på globale undersøgelser, der indsamlede titusindvis af svar, samt workshops, der samlede patienter og specialister fra forskellige discipliner, for at sikre den bredest mulige enighed om den valgte terminologi.

Et navn, der i mange år blev betragtet som misvisende

Udtrykket "polycystiske ovarier" er nu forældet, fordi det længe blev anset for at være unøjagtigt, endda kontraproduktivt. Trods navnet har mange patienter ingen ovariecyster, selvom udtrykket antyder noget andet . Denne forvirring har haft meget reelle konsekvenser: forsinkede diagnoser, fragmenteret behandling og en form for stigma omkring tilstanden.

Debatten er ikke ny. Allerede i 2010'erne havde et ekspertpanel, der var samlet i USA , anbefalet at omdøbe tilstanden , da de mente, at det eksisterende navn var en kilde til misforståelser, der kunne forsinke diagnosen. Det tog mere end et årti med diskussioner, før denne intuition endelig førte til en ny nomenklatur, der deles på verdensplan.

En sygdom langt mere kompleks end en simpel "historie om cyster"

Problemets kerne ligger i selve denne tilstands natur. At reducere sygdommen til æggestokkene var at overse det væsentlige punkt. Det er faktisk en kompleks hormonel lidelse med flere manifestationer , der påvirker flere systemer i kroppen: endokrine, metaboliske, reproduktive, dermatologiske og endda psykologiske.

I praksis kan tilstanden vise sig som uregelmæssige menstruationscyklusser, vanskeligheder med at blive gravid, hormonelt drevet hårvækst eller -tab, akne eller vægtøgning. Den er også forbundet med en øget risiko for type 2-diabetes og hjerte-kar-sygdomme. Ifølge Verdenssundhedsorganisationen rammer tilstanden cirka 10 til 13 % af kvinder i den reproduktive alder, men næsten 70 % af dem er ikke klar over, at de har den. Globalt anslås det at ramme mere end 170 millioner mennesker , eller omkring hver ottende kvinde.

Tre år til at indføre det nye navn

Navneændring på en så udbredt sygdom sker ikke natten over. Derfor er der planlagt en treårig overgangsperiode for at støtte skiftet fra PCOS til PMOS. I denne fase vil kliniske retningslinjer, medicinske træningsmaterialer og internationale sygdomsklassifikationssystemer gradvist blive opdateret.

Det erklærede mål er dobbelt: at forbedre diagnosen ved at hjælpe læger og patienter med bedre at forstå tilstandens realitet og at reducere den stigmatisering, der er forbundet med den. De, der fremmer denne ændring, håber også, at en mere præcis terminologi vil fremme forskning og føre til tidligere intervention for metaboliske og kardiovaskulære risici.

En ændring, der ikke er helt enstemmigt accepteret.

Selvom det nye navn er blevet rost bredt, har det også givet anledning til bekymring. At bevare udtrykket "ovarie" i navnet overser en hypotese, der er fremsat af nogle nyere undersøgelser : den mulige eksistens af en mandlig form af sygdommen. For nogle specialister er det ikke tilstrækkeligt at beholde en henvisning til æggestokkene til denne stadig udforskede forskningskanal.

Denne debat illustrerer opgavens vanskelighed: at finde et navn, der både er mere præcist end det foregående, forståeligt for den brede offentlighed og fleksibelt nok til at inkorporere fremtidig viden. Det opnåede kompromis, PMOS, præsenteres af dets fortalere som et klart skridt fremad, uden at det hævdes definitivt at afslutte den videnskabelige diskussion.

Bag en simpel ændring af bogstaver ligger et betydeligt skridt fremad for kvinders sundhed. Ved at opgive et navn, der anses for vildledende, sigter lægeverdenen mod bedre at afspejle kompleksiteten af en længe undervurderet tilstand og lette dens genkendelse. Selvom indførelsen af PMOS stadig vil tage et par år, er bevægelsen nu begyndt – og den kan meget vel ændre, hvordan millioner af kvinder diagnosticeres og støttes.