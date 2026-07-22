Denne sovestilling kan være årsagen til søvnløshed.

Føler du, at du tilbringer dine nætter med at vende og dreje dig eller vågne uden nogensinde at føle dig rigtig udhvilet? Før du sætter spørgsmålstegn ved din madras eller din aftenrutine, er én detalje måske værd at være opmærksom på: din sovestilling.

At sove på ryggen: en stilling, der ikke passer til alle

Det har flere fordele at sove på ryggen. Denne stilling hjælper med at holde rygsøjlen korrekt justeret og reducerer trykpunkter i ansigtet. Søvnspecialister anbefaler dog også at overvåge den, da den kan påvirke vejrtrækningen om natten.

Når man ligger på ryggen, skubber tyngdekraften naturligt tunge- og halsvævet bagud. Dette kan forsnævre luftvejene, hvilket fremmer snorken og hos nogle mennesker vejrtrækningspauser, kendt som søvnapnø.

Hvorfor dette kan forstyrre din søvn

Når vejrtrækningen regelmæssigt blokeres, udløser hjernen korte mikroopvågninger for at genoprette den normale luftstrøm. For det meste går disse afbrydelser fuldstændig ubemærket hen. De fragmenterer dog søvnen og forhindrer kroppen i fuldt ud at drage fordel af de mest genoprettende faser.

Resultatet: Selv efter en tilsyneladende lang nats søvn kan du vågne op og føle dig drænet. Ifølge Sleep Foundation oplever mere end halvdelen af personer med søvnapnø en forværring af deres symptomer, når de sover på ryggen.

At sove på siden er en fordel for en mere fredelig søvn.

For personer, der snorker eller oplever mild søvnapnø , anbefaler specialister ofte at sove på siden. Denne stilling gør det lettere at holde luftvejene åbne, hvilket kan reducere snorken og forbedre søvnkvaliteten. At sove på venstre side anbefales også ofte til personer, der er tilbøjelige til at få sure opstød, en anden faktor, der kan forstyrre søvnen.

Nogle tips til gradvist at ændre dine vaner

Hvis du altid har sovet på ryggen, er der ingen grund til at forsøge at ændre alt natten over. Din krop har brug for tid til at vænne sig til en ny stilling. Du kan for eksempel placere en pude bag ryggen for at begrænse vendinger om natten, lægge en pude mellem knæene for ekstra komfort eller hæve hovedet en smule. Disse små justeringer kan lette overgangen, samtidig med at din krops naturlige fornemmelser respekteres.

Hver sovende er unik

Det er vigtigt at huske, at der ikke findes en "perfekt sovestilling" for alle. At sove på ryggen er ikke nødvendigvis et problem, og denne stilling passer rigtig godt til mange mennesker, især når den ikke forårsager betydelig snorken eller vejrtrækningsbesvær.

Hvis du derimod lider af vedvarende træthed, hyppige opvågninger eller betydelig snorken, kan din sovestilling være en god idé at undersøge. Og hvis disse problemer fortsætter på trods af nogle justeringer, er det bedst at konsultere en sundhedsperson for at identificere årsagen og finde den mest passende løsning til din situation.

Kort sagt: Din sovestilling kan påvirke kvaliteten af din søvn, men den forklarer ikke alle tilfælde af søvnløshed. Nøglen er at lytte til din krop og finde den stilling, hvor du føler dig mest udhvilet. Hvis søvnproblemerne fortsætter, er det fortsat den bedste løsning at konsultere en læge for at få mere afslappende nætter tilbage.