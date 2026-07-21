Kan månen virkelig påvirke menstruation? Her er hvad videnskaben siger.

Månen har altid fascineret mennesker og givet næring til adskillige opfattelser, især dem omkring menstruationscyklussen. Med deres næsten identiske varigheder er det fristende at forestille sig en sammenhæng mellem de to. Men hvad siger videnskabelig forskning egentlig? Svarene er mere nuancerede, end de måske ser ud til.

En tro, der har holdt stand gennem århundreder

Ideen om, at Månen kan påvirke menstruation, er ikke ny. I mange kulturer forbindes himmellegemet med frugtbarhed, kropscyklusser og femininitet. Denne teori er især baseret på en simpel observation: Månens cyklus varer cirka 29,5 dage, mens menstruationscyklussen i gennemsnit er 28 dage.

Derudover nævnes der en anden sammenligning, der ofte nævnes: Hvis Månen påvirker tidevandet, hvorfor skulle den så ikke have en effekt på vores kroppe? En hypotese, der længe har været betragtet som en myte på grund af mangel på solide videnskabelige beviser.

En undersøgelse genopliver debatten

I 2021 gav et hold tyske forskere under ledelse af kronobiolog Charlotte Helfrich-Förster nye indsigter. Forskerne studerede data fra 22 kvinder, der havde sporet deres menstruationscyklus i gennemsnit femten år.

Deres analyse afslører, at der nogle gange kan forekomme et synkroniseringsfænomen. Hos nogle deltagere, hvis cyklusser varede mere end 27 dage, syntes menstruationen midlertidigt at stemme overens med månens lys- og tyngdekraftscyklusser. Denne korrelation var dog hverken konstant eller universel. Den optrådte periodisk og forsvandt derefter uden at følge et identisk mønster fra person til person.

En forbindelse, der synes at falme med tiden

Forskere observerede også, at denne synkronisering bliver mindre hyppig med alderen. En anden faktor kunne også spille en rolle: vores moderne livsstil. Eksponering for kunstigt lys, hvad enten det er fra gadelygter eller skærme, kan forstyrre biologiske rytmer, der engang igen var påvirket af naturlige cyklusser. De perioder, hvor synkronisering syntes mest udtalt, faldt sammen med de lange vinternætter, hvor måneskin er mere udbredt.

Konklusioner, der skal fortolkes med forsigtighed

Selvom disse resultater er spændende, tillader de os ikke at konkludere, at månen systematisk påvirker menstruation. Undersøgelsen er baseret på et begrænset antal deltagere, og observationerne varierer betydeligt fra person til person. Forfatterne understreger selv, at forskning med en større stikprøve vil være nødvendig for bedre at forstå disse mekanismer og bekræfte eller afkræfte eksistensen af en ægte sammenhæng.

Et fascinerende spor, men ikke sikkert

Indtil videre har videnskaben ikke fremlagt endegyldige beviser for Månens indflydelse på menstruationscyklussen. Nogle observationer tyder på, at lejlighedsvis synkronisering kan forekomme hos nogle mennesker, men det er fortsat periodisk og langt fra udbredt.

Dette spørgsmål (kan Månen virkelig påvirke menstruation?) tjener som en påmindelse om, at menneskekroppen er kompleks, og at mange faktorer, såsom miljø, lys og biologiske rytmer, kan interagere på subtile måder. Dette er endnu en grund til at gribe disse resultater an med nysgerrighed ... uden at forvandle en lovende hypotese til en sikkerhed.