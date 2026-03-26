Toilettet: et nyt rum til mental restitution?

Toilettet synes kun at tjene ét formål: at forrette sin fornødenhed. Man skal ikke blive hængende der (medmindre man har spist noget stærkt). Alligevel fungerer de nogle gange som et tilflugtssted. Man ved, at man kan finde fred der, så man bliver der på ubestemt tid. Toilettet, der fremmer intimitet og giver slip, er på trods af sit begrænsede sociale aspekt et privilegeret rum til afslapning, en oase af ro. Men hvorfor har dette temmelig uglamourøse rum den samme effekt på dig som et spa?

Er det at opholde sig på toilettet i lang tid et spørgsmål om mental overlevelse?

Du raser på din partner, når de bliver hængende på badeværelset, men du er den første til selv at skynde dig derhen for at finde fred og ro. Nogle gange bruger du en pludselig trang eller en kraftig menstruation som en undskyldning for at isolere dig selv og nyde et øjebliks pusterum. Ud over deres utiltalende primære funktion er badeværelset dit dekompressionskammer, din stressfri zone .

Selv hvis du praktisk talt sidder fast mellem fire vægge med knæene i vasken, oplever du endelig fred og ro . Nogle gange afbryder din partner din improviserede meditationssession for at spørge, hvor du har lagt grøntsagsrivejernet. Andre gange er det dine børn, der insisterende trykker på dørhåndtaget og spørger dig om din langsommelighed. Men generelt er forstyrrelser sjældne.

Når du er færdig på toilettet, går du ikke med det samme. Du forlænger nydelsen af ensomhed og absolut stilhed . Medmindre du er klaustrofobisk og ikke kan udstå lukkede rum, er toilettet et glimrende sted at trække sig tilbage, når et måltid bliver for stressende, eller når du er træt af dine kolleger. "Du kan låse døren, og ingen sætter spørgsmålstegn ved dit behov for privatliv. Denne følelse af adskillelse, både fysisk og symbolsk, giver os mulighed for at tage en pause," forklarer psykoterapeut Jessica Hunt på siderne af PopSugar .

"Toiletcamping", en praksis der ikke er så anekdotisk

Selvfølgelig er ikke alle toiletter befordrende for introspektion og mental stilhed. På motorvejen er det ret travlt: man kan ikke holde vejret i mere end et minut. På arbejdet vil man heller ikke beskyldes for at have "minet" stedet. På den anden side, når hygiejnen er anstændig, får dette rudimentære, enkelt indrettede rum en slags "personlig boble".

Ifølge en undersøgelse foretaget af OpinionWay bruger franskmændene i gennemsnit 45 minutter om dagen på badeværelset, og det er ikke kun et tegn på tarmproblemer eller en overaktiv blære. Mange mennesker bruger så meget tid på badeværelset for at få klaret deres tanker (såvel som deres maver). "Det er en socialt acceptabel måde at isolere sig på et øjeblik, tjekke sit nyhedsfeed, trække vejret eller blot eksistere uden begrænsninger," forklarer eksperten.

Du føler dig "urørlig" i dette begrænsede, til tider svagt oplyste rum. Som psykoterapeuten påpeger, nyder du godt af privatlivets fred, selvom du er i en sårbar position, foroverbøjet over toilettet og forretter dine fornødenheder. Kort sagt behøver du ikke at sætte grænser, når badeværelsesdøren er dobbeltlåst. Det er en dyrebar barriere mellem din indre verden og omverdenen.

At søge tilflugt på toilettet: hvad det siger om din indre tilstand

På badeværelset kan ingen genere dig eller presse dig. Du er ikke under pres af en timer. Selvom toilettet tilbyder meget basal komfort, og dets eneste distraktioner er støvede blade, krydsord fra 2000'erne og kunstige planter, føler du dig mærkeligt godt tilpas. Du sidder på tronen som på en terapeuts briks og kommer ud rolig. Din krop er dog ikke helt enig. I denne noget påtvungne siddestilling lider din mellemkød i stilhed, og du øger din risiko for hæmorider ti gange.

Ud over disse ofte gentagne medicinske fakta illustrerer denne noget ukonventionelle afslapningsvane også et dybere problem. "Hvis badeværelset er det eneste sted, hvor du føler dig i fred, kan det være tid til at dyrke den samme følelse af ro og ensomhed andre steder i dit liv," fortsætter eksperten. Dine øjeblikke med flugt er ikke ment til at være begrænset til dette angiveligt feng shui-rum. Hvis de er, betyder det, at du har ladet andre komme foran dig, og din eneste flugt hænger nu i en tynd tynd tråd.

At sige "nej", gøre sig selv utilgængelig og hævde sit behov for fred og ro er nogle gange lige så gavnligt som at trække sig tilbage på badeværelset for at se kattevideoer. Du fortjener bedre end en afslappende pause omgivet af luftfrisker og vådservietter.