Denne gravide brasilianske supporter smelter hjerter online under en fodboldkamp

Graviditet
Anaëlle G.
@maluborgesm / Instagram

Den brasilianske influencer Malu Borges, der er gravid med sit andet barn, charmerede sine følgere ved at overvære en landskamp for Brasilien. På Instagram postede den vordende mor billeder fra kampen ledsaget af en følelsesladet billedtekst: "Brasilien! Maria Olímpias første kamp, så følelsesladet!"

"Maria Olímpias første kamp"

Bag denne besked ligger en øm gestus. Maria Olímpia er netop navnet på den lille pige, Malu Borges venter: Ved at tage på stadion betragtede influenceren det som hendes ufødte barns allerførste kamp. En særlig måde at dele sin passion for fodbold med sin datter, selv før hendes ankomst. Med sin meget runde mave udviste den vordende mor en entusiasme, der ikke gik ubemærket hen.

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Et opslag delt af MALU BORGES (@maluborgesm)

Internetbrugere er charmerede

Ikke overraskende udløste Malu Borges' opslag en bølge af hjertevarmende reaktioner. Mange følgere roste denne "kommende mor, der rocker den", berørt af det spirende bånd mellem mor og baby og hendes smittende gode humor. Billederne blandede sportspassion med familiefølelser og fangede perfekt øjeblikkets ånd.

Ved at dele sin ufødte datters "første match" gav Malu Borges sit fællesskab et øjeblik med ægte glæde. Med Maria Olímpias ankomst nært forestående bekræftede influenceren Malu Borges sit ønske om at dele disse hverdagsøjeblikke autentisk. En dejlig historie, der under hele matchen fangede internetbrugernes opmærksomhed.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Jeg brænder for mode og er altid på udkig efter trends, der afspejler vores tid. Jeg elsker at observere, hvordan folk klæder sig, hvorfor de gør det, og hvad mode afslører om os. Ud over catwalks og silhuetter er det historierne, der virkelig fascinerer mig.
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