I 2026 vælger disse kvinder singlelivet og kræver et "lykkeligere" liv.

I 2026 vil flere og flere kvinder omfavne en valgt singlestatus og opleve det som en kilde til opfyldelse. Langt fra stereotyper redefinerer denne forholdstrend normer og hylder mangfoldige, frie og fuldt ud selvsikre livsstier.

En tendens, der bliver mere og mere tydelig på verdensplan

Fænomenet er ikke begrænset til én region: det kan observeres i mange lande. I USA viser en undersøgelse fra Kinsey Institute, at 16,5 % af voksne kvinder vælger at forblive single, sammenlignet med 9 % af mænd. I Europa er andelen af kvinder i alderen 25 til 34, der lever uden en partner, nået 41 %, hvilket er dobbelt så højt som for halvtreds år siden.

I Japan vinder 4B-bevægelsen frem blandt unge kvinder, hvoraf nogle vælger at bevæge sig væk fra traditionelle romantiske forhold. Som et resultat prioriterer næsten 20 % af kvinder i alderen 20 til 30 nu en form for parforholdsuafhængighed. Disse tal afslører et dybtgående skift: at være single ses ikke længere som standardvalget, men som ét valg blandt mange.

At være single, et valg der rimer på tilfredshed

I modsætning til hvad mange tror, leder singlekvinder ikke nødvendigvis efter noget, de mangler. Adskillige undersøgelser viser endda, at de i gennemsnit rapporterer et lidt højere niveau af tilfredshed end mænd i samme situation.

En undersøgelse af 2.000 singler afslører, at 21,8 % af kvinder frivilligt vælger at afholde sig fra forhold, sammenlignet med 15,1 % af mænd. Deres tilfredshedsniveau er i gennemsnit 2,8 ud af 5, sammenlignet med 2,6 for mænd.

Hvorfor denne forskel? Forskning tyder på, at enlige kvinder investerer mere i essentielle aspekter af deres velbefindende: karriere, venskaber, passioner og personlige projekter. Denne mangfoldighed af forpligtelser bidrager til at styrke deres samlede balance.

At tage kontrollen over dit liv tilbage

Flere faktorer ligger til grund for dette valg. Økonomisk uafhængighed spiller en nøglerolle: cirka 70 % af kvindelige kandidater anser det for at være en prioritet. At kunne forsørge sig selv giver ny frihed i, hvordan man bygger sit liv.

Nogle nævner også, at de føler sig trætte af, hvad de opfatter som giftig forholdsdynamik eller skuffende oplevelser på datingapps. Andre taler om et ønske om at fokusere på sig selv, deres kroppe, deres ønsker og deres planer.

I kølvandet på bevægelser som #MeToo kræver mange kvinder en bedre forståelse af deres begrænsninger og behov. Singlelivet bliver dermed et rum for pusterum, men også for genopbygning og selvbekræftelse.

En anden vision om opfyldelse

At rejse alene, udvikle nye færdigheder, dyrke stærke venskaber eller blot nyde hverdagen: For 92 % af enlige kvinder er personlig udvikling ved at blive en prioritet. Visse generationer, såsom kvinder fra Generation X, synes særligt tilfredse med denne livsstil. De beskriver ofte en følelse af indre stabilitet, næret af erfaring og en større forståelse af sig selv.

Det betyder ikke, at alt altid er let. Omkring 20 % af respondenterne nævner sommetider, at de oplever let følelsesmæssigt ubehag. Dette sætter dog ikke spørgsmålstegn ved deres overordnede valg, som de opfatter som positivt og i overensstemmelse med deres behov.

Én model blandt mange, uden pres

Denne bevægelse søger ikke at sætte singlelivet op mod at være i et forhold, men snarere at udvide mulighederne. At være i et forhold kan være en kilde til glæde og balance, ligesom det at være single kan være. Det væsentlige punkt ligger et andet sted: i evnen til at vælge, hvad der passer dig, i dit eget tempo, uden ydre pres. Dit værd afhænger hverken af din forholdsstatus eller af en enkelt succesmodel.

I 2026 minder disse kvinder os på en kraftfuld måde om, at opfyldelse kan antage mange former. Og at det at leve alene, i en krop der er respekteret og et liv der afspejler hvem man er, kan være et dybt rigt, frit og glædeligt eventyr.