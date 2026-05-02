"Single af eget valg": hvorfor flere og flere kvinder afviser forhold

At være single ses ikke længere nødvendigvis som noget at vente på eller et limbo. For mange kvinder er det at være single ved at blive et bevidst, selvsikkert og til tider endda tilfredsstillende valg. Denne udvikling afspejler både sociale forandringer og nye måder at forestille sig frihed på.

En stadig mere synlig livsstil

Tallene viser en vedvarende tendens. Ifølge fremskrivninger fra Morgan Stanley kan næsten 45 % af amerikanske kvinder i alderen 25 til 44 år være singler i 2030, hvilket er et historisk højt niveau.

I Frankrig er fænomenet også mærkbart. Adskillige undersøgelser peger på, at en betydelig andel af unge voksne erklærer sig single af egen fri vilje. Med andre ord ses det at være single ikke længere blot som en forbigående fase før "det virkelige liv": det kan være et liv i sig selv.

Træt af datingapps

Blandt de ofte nævnte årsager er træthed fra datingapps, der ofte opstår. At scrolle gennem profiler, have utallige samtaler, håndtere pludselige tavsheder, starte forfra ... denne proces kan i sidste ende blive trættende.

Nogle kvinder foretrækker at forlade dette system i stedet for at tilpasse sig det. Ikke fordi de er lukkede for kærlighed, men fordi de ikke længere ønsker at bruge deres energi på forholdskoder, de finder udmattende. Budskabet er klart: Hvis søgen efter kærlighed føles som et ekstrajob, vælger mange at hænge deres navneskilte væk.

Når parret koster tid og energi

En anden væsentlig faktor er den ulige fordeling af ansvar i mange heteroseksuelle par. Undersøgelser af mental belastning viser, at kvinder ofte fortsat bærer en stor del af den daglige organisering: aftaler, indkøb, familielogistik og konstant forventning.

Dertil kan komme en subtil, men meget reel følelsesmæssig byrde: at lytte, berolige, støtte, håndtere spændinger. For nogle giver det at forblive single dem mulighed for at genvinde tid, mental plads og dyrebar energi. Det handler ikke om at afvise forbindelse, men om at afvise ubalancer.

Finansiel uafhængighed ændrer reglerne

I lang tid repræsenterede det at være i et parforhold også en form for økonomisk tryghed. I dag har mange kvinder indkomst, karriere og uafhængige projekter. Denne uafhængighed ændrer landskabet dybtgående. At være i et parforhold er ikke længere en materiel nødvendighed, men et følelsesmæssigt valg. Partnerskab bliver en ekstra mulighed, ikke en social forpligtelse.

Når du kan opbygge et stabilt, komfortabelt og stimulerende liv på egen hånd, udvikler kriterierne for kærlighed sig naturligt: du leder ikke længere efter "nogen for enhver pris", men efter et virkelig berigende forhold.

Valgt cølibat har nu et navn

Nye begreber dukker op for at beskrive denne virkelighed: "delibat", en sammentrækning af "bevidst" og "cølibat", eller endda "suverænt cølibat". Ideen er enkel: nogle mennesker er ikke single "i mangel af et bedre alternativ", men fordi denne livsstil passer dem.

Forskere som psykologen Bella DePaulo har også populariseret konceptet "singlisme", som refererer til fordomme mod singler: de antages at være ufuldstændige, ventende eller nødvendigvis ulykkelige. Flere og flere kvinder hævder dog det modsatte: de føler sig hele, opfyldte og frie.

At være single betyder ikke at være alene

At vælge ikke at være i et forhold betyder ikke at vælge isolation. Mange kvinder investerer dybt i deres venskaber, familiebånd, passioner eller personlige projekter. At være i et parforhold er ikke længere det eneste centrum for følelsesmæssig tyngdekraft. Der findes andre former for tilknytning, som er lige så rige og givende. Dette bredere perspektiv på relationer giver mulighed for at opbygge et fuldt, varmt og forbundet liv, uden nødvendigvis at skulle være i et parforhold.

I sidste ende handler det ikke om at modsætte sig forhold og det at være single. Nogle kvinder trives i forhold, andre alene, og andre igen veksler mellem forhold afhængigt af deres livsfase. Det væsentlige punkt ligger et andet sted: at kunne vælge frit, hvad der passer dig, uden pres eller forventninger. For i dag handler succes i livet ikke længere blot om at "være i et forhold". Og for mange kvinder begynder ægte romance nogle gange med dem selv.