At leve hver for sig, men forblive et par: konceptet om at "leve hver for sig" bliver stadig mere spændende.

Hvad nu hvis kærlighed ikke nødvendigvis betød at bo sammen? Flere og flere par vælger at leve hver for sig, mens de forbliver fuldt engagerede i deres forhold. Denne livsstil, kaldet "at leve fra hinanden sammen", ryster op og ned på traditionelle pardynamikker ... og vækker en masse nysgerrighed.

Hvad er LAT præcist?

Princippet om at bo adskilt sammen er simpelt: to mennesker er i et forhold, men har separate boliger efter eget valg. De deler en historie, projekter, hengivenhed, nogle gange en organiseret daglig rutine ... uden nødvendigvis at dele den samme adresse.

Dette koncept, der blev populært i slutningen af 1970'erne , har støt vundet indpas. På sociale medier deler mange par nu fordelene ved denne ordning: mere personlig rum, færre logistiske konflikter og en opfattet større balance. Kort sagt: sammen følelsesmæssigt, men geografisk adskilt.

En tendens, der langt fra er marginal.

Langvarige forhold er ikke længere en undtagelse. Undersøgelser i flere europæiske lande anslår , at 8 til 10 % af voksne i parforhold lever på denne måde. Fænomenet synes særligt udbredt i Vesteuropa, især i Frankrig og Holland.

Tallene viser også et skift i romantiske forhold. I Frankrig er unge voksne mindre tilbøjelige til at bo sammen som par end tidligere. Samliv betragtes ikke længere som et automatisk skridt. I dag spørger flere og flere mennesker sig selv, ikke hvornår de skal flytte sammen, men om det virkelig er det rigtige for dem.

Hvorfor vælge to huse?

Motivationerne er varierede og ofte meget praktiske. Nogle mennesker arbejder i forskellige byer og foretrækker at bevare deres karriere uden at ofre deres forhold. Andre har børn fra et tidligere ægteskab og ønsker at bevare et stabilt miljø. Der er også dem, der værdsætter deres autonomi, deres tempo eller deres personlige rum dybt.

For ældre par kan denne livsstil også tilbyde stor følelsesmæssig tryghed: at dele en historie, samtidig med at de bevarer deres vaner, deres hjem og deres uafhængighed. Med andre ord er LAT ikke nødvendigvis en afvisning af forpligtelse. Tværtimod kan det være en tankevækkende måde at opbygge et forhold, der er skræddersyet til deres behov.

Og hvad med medvirken?

Dette er et af de mest diskuterede aspekter: Nogle undersøgelser tyder på, at latinamerikanske par nogle gange rapporterer en stærk følelse af følelsesmæssig intimitet. At være sammen konstant kan fremme et ønske om at genoprette forbindelsen, bevare en følelse af nyhed og gøre fælles øjeblikke mere intentionelle. De ser hinanden, fordi de vælger det, ikke blot fordi de tilfældigvis passerer hinanden mellem badeværelset og køkkenet.

Nogle nævner også bedre kompatibilitet i deres intime liv og mindre spændinger relateret til daglige rutiner. Dette afhænger selvfølgelig af den enkelte situation, men for nogle par kan den valgte afstand forbedre kvaliteten af deres tilstedeværelse.

Begrænsninger, der ikke bør ignoreres

At bo adskilt er dog ikke en "magisk løsning". At bo adskilt kræver organisering: to huslejer, to skemaer, nogle gange lange pendlerture for at se hinanden. Udenlandske meninger kan også være en byrde. Familie eller venner kan sætte spørgsmålstegn ved forholdets styrke, som om kærlighed nødvendigvis skal udtrykkes gennem en enkelt postkasse. Endelig kan nogle partnere føle en mangel på spontanitet eller daglig interaktion. I sidste ende afhænger det hele af behovene, forventningerne og kommunikationsniveauet inden for parret.

Der findes ikke én "rigtig" model for kærlighed

Succesen med LAT (Long-Term Accommodation) er en påmindelse om én essentiel ting: Der findes ikke én model for kærlighed. Nogle mennesker trives med at bo sammen, andre foretrækker at opretholde to separate opholdsrum. Nogle skifter mellem at bo sammen afhængigt af deres livsfase. Og alt dette er fuldt ud gyldigt. At bo adskilt betyder ikke at elske mindre, og det betyder heller ikke at løbe væk fra forpligtelse. Det kan blot afspejle en anden måde at forene kærlighed, personlig balance og frihed på.

I sidste ende rejser det at leve adskilt sammen et moderne og befriende spørgsmål: Hvad nu hvis et succesfuldt par først og fremmest var et par, der valgte sine egne regler?