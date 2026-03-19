Denne bordmanerer optræder ofte på romantiske dates

På en første date vil vi gerne gøre et godt indtryk. Så vi bestiller praktiske retter, der ikke kræver for meget indsats og ikke ødelægger vores smil. Kvinder har derimod en veludviklet teknik til at opretholde en vis "klasse" under denne tête-à-tête, og det siger meget om det pres, de føler i forhold til deres udseende.

At dække munden med en hånd er en form for høflighed.

Det er en næsten instinktiv bevægelse. Så snart vi bringer mad til munden, hvad enten det er en XXL-burger eller en lille portion risotto, glider vi hurtigt hånden hen over læberne som en skærm. Og det er ikke bare en positur, vi indtager foran vores telefonkamera som forberedelse til et fremtidigt Instagram-opslag.

Det er et spørgsmål om god praksis, endda en grundlæggende etiketteregel. Mens mænd ikke har noget imod at spise som glubske trolde og have spor af deres festmåltid i skægget, er kvinder mere opmærksomme på deres udseende. De holder sig til deres barndoms lære, som om deres forældre var klar til at skælde eller irettesætte dem.

De ofrer deres trang til tacos for at undgå at lave scene foran deres Romeo og for at opretholde et præsentabelt udseende. Værre endnu, de undgår omhyggeligt beskidt mad, den slags man spiser med hænderne, og som sprøjter saucen helt op til næsen. Ved slutningen af måltidet skynder de sig på badeværelset for at tjekke deres tænder og fjerne eventuelle salatstykker, der måtte hindre deres smil.

Men frem for alt, fra forret til dessert, holder de hænderne fast over munden og bruger dem som et skjold. Det er praktisk talt et kollektivt trick, en typisk feminin visuel signatur. Uanset om det er for at beskytte deres image eller af anstændighed, synes kvinder at være underlagt en usynlig adfærdskodeks. Og denne gestus, uanset hvor høflig og raffineret den er, er en skjult påbud.

En illustration af en typisk kvindelig forlegenhed

At dække munden er i første omgang et tegn på respekt. Vi gør det også, når vi gaber. Vi ønsker ikke at genere personen overfor os med vores fyldige kinder og tyggebevægelser. Alligevel gengælder vores ledsager ikke nødvendigvis det. Det er lidt ligesom en genindspilning af den formelle fest i Skønheden og Udyret. Vi stræber efter at bevare udseendet, holder albuerne på bordet og dækker munden, mens vores partner for aftenen (eller resten af livet) ikke bare spiser, de fortærer, uden forsigtighed eller tilbageholdenhed.

Mænd tager sig friheder, hvor kvinder censurerer sig selv. At holde en hånd over munden under et måltid er en lydløs måde at sige "Jeg undskylder" på, som om det var uhøfligt eller uforskammet at tygge mad. Nogle gange gentager kvinder denne gestus for at skjule et smil, de anser for uflagerende. Omvendt er mænd mere uhæmmede. Det eneste spørgsmål, der optager dem ved bordet, er, om de skal have is eller chokoladefondant.

Denne håndbevægelse, som er blevet genstand for latterliggørelse på TikTok , viser, hvor meget kønsstereotyper påvirker vores vaner. Til det punkt, hvor det får os til at tro, at det er fuldstændig upassende at spise med vellyst, mens det for mænd slet ikke er et problem. "Kvinder får selvfølgelig også at vide, at de skal være tynde, at de ikke skal optage plads. Derfor kan vi føle, at vi ikke ønsker at blive set spise, og især ikke spise med glæde," forklarer Dr. Laurie Mintz, professor i psykologi ved University of Florida, i Refinery39 .

Under nuttetheden, dybt forankrede diktater

Hvis kvinder holder hænderne op for munden, mens de spiser, er det ikke kun for at bevare deres charme og besegle aftalen. Denne gestus indikerer et generelt ubehag omkring mad, en øget bevidsthed om måltidet.

Bag denne sarte holdning ligger ofte en dybt internaliseret frygt: frygten for at blive dømt. Bedømt på sin appetit, på hvordan hun spiser, på mængden af mad, hun indtager. Som om det at nyde et måltid med entusiasme kunne knække det billede af kontrolleret femininitet, som samfundet stadig forventer af kvinder.

Fra barnsben hører mange kvinder de samme små bemærkninger: "Spis pænt", "Pas på", "Sluk ikke din mad." Disse tilsyneladende uskadelige sætninger skaber i sidste ende en form for konstant selvovervågning. Som et resultat fortsætter nogle kvinder med at kontrollere deres hver eneste bevægelse, selv under en angiveligt social begivenhed, som en date.

Så måske bliver den næste revolution inden for første dates ret simpel: at placere hånden på bordet i stedet for foran munden, tage en bid af din burger uden at undskylde ... og huske, at det at spise med vellyst aldrig har ødelagt et forhold. Tværtimod kan det endda være starten på et ægte øjeblik, langt væk fra de små koreografier, der dikteres af sociale forventninger. Desuden er mad en fantastisk måde at skabe kontakt i romancer.