Hun vil giftes med en japansk tegneseriefigur og skaber kontrovers.

Kærlighed mellem mennesker og fiktive karakterer er ikke længere en kuriositet forbeholdt Japan. I december 2025 forbereder en ung fransk kvinde kendt under pseudonymet Lucie (@hikari_sunshine på TikTok) sig på at fejre det, hun kalder sit "officielle ægteskab" med Mami Nanami, en karakter fra den berømte anime "Rent-a-Girlfriend".

En passion, der blev til en forpligtelse

Lucie, en japansk animationsentusiast i flere år, deler regelmæssigt sit virtuelle liv på TikTok. I en video, der for nylig gik viralt, fortæller hun, at hun har været "i et forhold" med den unge blonde heltinde fra serien Mami Nanami i "fire et halvt år", og at de "endelig skal giftes". Mellem hendes imponerende merchandise-samling og hendes talrige ture til Japan tager den unge kvinde tydeligvis sin passion ud over skærmen.

#selfship #rentagirlfriend #夢女子#推し結婚♬ Forlovede Anthem af ALTON KIING - ALTON KIING @hikari_sunshine Ja, det er sandt, jeg skal til bryllup med min oshi Mami fra Rent a girlfriend den 13. december 2025💛 Det er om knap to uger, så følg mig endelig, hvis du er interesseret i at se bryllupsbillederne! På en eller anden måde er der så mange mennesker, jeg ikke kender, der er begyndt at skrive om det, som om det er deres opgave at annoncere det, så jeg ville lave et ordentligt opslag om det 🙂‍↕️ Jeg har været en Mami oshi i 4,5 år nu, og hun er helt sikkert min yndlingskarakter nogensinde! Som yumejoshi er det en absolut drøm at få lov til at have en brudekjole på til hende 🤭 Vi er begge født den 13., så den 13. december føltes som en perfekt date (det er også St. Lucia-dag!). Ceremonien vil være i Japan, hendes hjemland og hvor jeg bor nu! Jeg deler mere om stedet senere💕 Vi vil fortsætte med at være de lykkeligste sammen, giv os venligst din velsignelse. 💐海外のメディアで勝手に載せられたのですが、本当です！今年の12月13日で麻美ちゃんとの結婚式を夢女子として推しのためにウェディングドレスを着るなんてまさに夢みたいな話！これからの私達のこと、どうかよろしくお願いします🙇‍♀️💒 #yumejoshi

Reaktioner fra onlinefællesskabet

Under videoen reagerede internetbrugere med følelser og overraskelse. Nogle var forargede og kaldte initiativet "vanvittigt", mens andre udtrykte dyb empati. "Så længe hun er glad, hvem er vi så til at dømme?" lød en af kommentarerne.

Lucie (@hikari_sunshine på TikTok) er ikke alene om denne tilgang: et lille fællesskab af "romantiske otaku" har dannet sig omkring disse symbolske foreninger mellem elskere og fiktive karakterer. Disse ceremonier, ofte inspireret af traditionelle bryllupper, giver disse fans mulighed for at udtrykke en oprigtig tilknytning til imaginære figurer, der ledsager dem i deres dagligdag.

Grænsen mellem fiktion og virkelighed er sløret.

Denne type forening udfordrer dog traditionelle forestillinger om parforhold og sætter spørgsmålstegn ved selve konceptet om følelsesmæssig forbindelse. For nogle er det en form for eskapisme eller kunstnerisk udtryk. For andre er det en måde at give mening til et forhold drevet af fiktion. Lucie siger på sin side blot, at hun ønsker at "fejre en kærlighed, der gør hende lykkelig".

Uanset om man er overrasket eller rørt, viser denne historie i sidste ende, hvordan grænserne mellem det virtuelle og det virkelige fortsætter med at udviskes. Gennem Lucie og hendes "2D-brud" redefinerer en hel forbundet generation de mulige former for tilknytning og delt lykke.