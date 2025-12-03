Search here...

I Tyrkiet kan et simpelt "like" på Instagram nu retfærdiggøre en skilsmisse.

Fabienne Ba.
Den tyrkiske højesteret har skabt præcedens ved at fastslå, at et simpelt "like" på et billede af en person af det modsatte køn kan bryde ægteskabelig tillid og være grundlag for skilsmisse. Denne afgørelse, der stammer fra en sag i Kayseri , Tyrkiet, kræver, at manden betaler underholdsbidrag og erstatning til sin ekskone.

Kayseri-sagen, som skaber præcedens

I Kayseri hævder konen, at hendes mand regelmæssigt ydmygede hende, gjorde hende afhængig ved at tilbageholde penge og samtidig udviste sårende onlineadfærd. Ifølge hendes vidneudsagn brugte manden meget tid på sociale medier, især Instagram, hvor han gentagne gange "likede" andre kvinders billeder, nogle gange ledsaget af implicitte eller suggestive kommentarer.

Den tyrkiske familieret fastslog, at disse digitale interaktioner, set under ét, udgjorde langt mere end blot uskyldig aktivitet på sociale medier. Dommerne fastslog, at denne adfærd sandsynligvis ville skade hustruens værdighed og underminere den tillid, der er nødvendig for at opretholde ægteskabet. De karakteriserede disse "likes" og tilhørende holdninger som "tillidsnedbrydende adfærd" og anerkendte dem som bevis i sagsakterne.

Fra den lavere ret til Højesteret: en præcedens skabt

Ægtemanden anfægtede afgørelsen med henvisning til sin kones overdrevne jalousi, men den tyrkiske appeldomstol stadfæstede kendelsen: "At like billeder kan udgøre åbenlyst respektløs adfærd, der sandsynligvis vil underminere tilliden i parret." Ifølge dommerne har disse gentagne digitale interaktioner, selvom de tilsyneladende er uskadelige, en reel psykologisk indvirkning, der fremmer et klima af følelsesmæssig usikkerhed og forstyrrer den ægteskabelige balance.

Den tyrkiske kassationsdomstol, der er den sidste instans, stadfæstede endeligt dommen. Den fastslog, at mandens adfærd udgjorde "en krænkelse af loyalitetspligten og gensidig hensyntagen". Derfor stadfæstede den tildelingen af underholdsbidrag på 1.000 lira om måneden, sammen med økonomisk og moralsk erstatning, der skulle kompensere for hustruens følelsesmæssige nød og forværringen af hendes levevilkår.

Konsekvenser af digitale skilsmisser

Denne sag åbner døren for brugen af digitale beviser – såsom likes, kommentarer og online interaktioner – i ægteskabelige tvister, hvorved blotte sociale spor omdannes til juridisk anfægtelige elementer. Tyrkiske advokater forudser en stigning i skilsmisser baseret på digital aktivitet, hvor enhver virtuel gestus potentielt kan fortolkes som en indikation af mistænkelig adfærd.

Denne udvikling nødvendiggør øget årvågenhed på sociale medier: Det, der engang blev betragtet som uskyldig online interaktion, er nu genstand for efterforskning. Familieretsspecialister ser dette som et stort skift i, hvordan tillid etableres, og konflikter inden for parforhold dokumenteres.

Debatter om privatliv i den digitale tidsalder

Denne afgørelse i Tyrkiet rejser spørgsmål om de til tider slørede linjer mellem personlig frihed og virtuel troskab: bliver tilsyneladende uskyldige "likes" til tegn på forseelser eller skjulte intentioner? Den fremhæver, hvordan domstole revurderer digitale interaktioner, hvor et simpelt klik, der engang blev opfattet som ubetydeligt, nu kan have en betydelig indflydelse på den ægteskabelige balance.

Det afspejler også et bredere socialt skift: Vores online handlinger, selv de mest tilsyneladende uskadelige, får en symbolsk og følelsesmæssig vægt, som retssystemet ikke længere kan ignorere. Således griber det digitale hverdagsliv ind i den juridiske sfære og tvinger alle til at genoverveje grænserne mellem privatliv, offentlige optrædener og ægteskabelige forpligtelser.

Denne sag illustrerer, ud over sin unikke natur, en dybtgående forandring af ægteskabet i den digitale tidsalder. Ved at anerkende den følelsesmæssige og sociale indvirkning af et simpelt "like" omdefinerer det tyrkiske retssystem grænserne for tillid og troskab inden for et parforhold.

