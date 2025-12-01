"Mit brød": det nye kælenavn, der tager TikTok med storm

Når Generation Z bruger udtrykket "mon pain" (mit brød), refererer de ikke til bageriets vindue eller pariserenes gyldenbrune baguette. Unge mennesker siger "mon pain", ligesom ældre generationer siger "ma mie" (min kærlighed). Dette iørefaldende lille øgenavn, en ny sproglig særhed blandt dem under tyve, antyder en spirende romance. Denne "smerte", et sødt alternativ til "crush", tilfredsstiller den sentimentale appetit hos præ-teen singler.

Unge mennesker, glade for udtrykket "mit brød"

Yngre generationer har deres eget unikke ordforråd. Man skal være født i det 21. århundrede for at kunne tyde deres sprog og forstå dets skjulte betydning. Deres udtryk lyder sommetider som volapyk i vores ører, lullet ned af sætninger som "nikkelkrom" og "ça gaze". Dagens singler, dem der aldrig har oplevet lyden af Tamagotchis eller fjernsynets støj, er ikke længere " forelskede " i nogen; de har deres "brød".

Når unge mennesker taler om deres "brød", er det mere sandsynligt, at de refererer til deres forelskelse end til hovedingrediensen i morgenmaden. Nej, de tænker ikke på det varme, friske brød fra bageriet, men på deres nuværende sentimentale nydelse. "C'est trop mon pain" kan oversættes til "det er helt min stil" i tredivernes sprog. Vores bedsteforældre plejede at spørge os, om vi havde en "kæreste" eller en "god ven". Nu sammenligner vores søskende, der praktisk talt har TikTok på hjertestrengene, deres romancer med kager.

Vi siger ikke længere "Jeg har et blødt punkt for nogen" eller "Jeg er forelsket i ham" ; det betragtes som "gammeldags". Selv det berømte "crush", som fandt vej til ordbogen takket være unge mennesker, er forsvundet fra deres ordforråd. "Brød er på tilbud", "Når et brød ignorerer mig, går jeg tilbage til bageriet" ... disse sætninger er gået viralt og har afledt brødets oprindelige betydning.

Den uventede oprindelse af dette udtryk

Brød har næret inspirationen hos digtere og givet en vis sprødhed til franske udtryk. Men hvis unge mennesker har taget ordet til sig og forvandlet det til et kodeord for kærlighed, er det ikke af sult eller passion for surdej. Faktisk er mange ikke bekendt med klassiske brødtyper som schweizerbrød, mandeltrekanter og rosinbrød. Så hvordan blev "brød" så indgroet i deres romantiske ordforråd?

I virkeligheden kommer udtrykket "mon pain" fra "nouchi", et ivoriansk slangsprog i et sprogligt krydsfelt. Det er ikke det første ord, der er lånt fra det afrikanske kontinent. Yngre generationer, misforstået af deres forgængere, indfører allerede sætninger som "je suis en goumin" og "wesh, c'est sah" i deres samtaler, der minder om en strøm af onomatopoietikoner.

I Elfenbenskysten bruges ordet "smerte" (brød) ikke kun til at henvise til mad. Oprindeligt blev det brugt til at beskrive en attraktiv mand: han blev sagt at være "sprød", som en baguette frisk fra ovnen. Siden denne opdagelse er kærlighedens ordforråd blevet flettet sammen med bageriets, og det er ikke så ubetydeligt, som det ser ud til.

Er det smigrende at kalde nogen "mit brød" eller ej?

Ved første øjekast kan "mit brød" antyde, at man blot er ude efter at få en bid mad eller tilfredsstille en forbigående sult. At reducere et menneske til en bestemt fødevare kan også virke reduktivt, undtagen når maden er vanedannende, utrolig trøstende og essentiel for ethvert måltid. Udtrykket "mit brød" er gennemsyret af ømhed og fyldt med gode intentioner.

Ligesom det brød, der står oprejst i bagerier, er vores forelskelse sprød udenpå og blød indeni. Det er vores daglige fornøjelse, vores følelsesmæssige bagværk, det der tilføjer lidt ekstra til vores hverdagsaktiviteter. Ligesom brød på bordet fylder det et tomrum og tilføjer lidt ekstra til vores liv. Endnu en fordel: brød bliver aldrig gammelt. Og afhængigt af hvad personen bringer os, justerer vi udtrykket eller tilpasser bagværket. Når romantikken blomstrer, bliver briochebrød et godt landbrød, robust, autentisk og alsidigt. En lille ekstra præcisering for dem i slutningen af trediverne: "gammelt brød" fremkalder derimod en tidligere kærlighed, der ikke er blevet gammel.

I bagning, ligesom i kærlighed, tager processen tid, ligesom følelser. At finde den rigtige sko eller det perfekte brød handler ikke om etiketten, men om hvad der sker i vores mave.