Un regard échangé dans l’ascenseur, un sourire échappé entre deux cafés, ou cette pensée qui revient un peu trop souvent… Et voilà, le crush est là. L’attirance fugace, le béguin discret, l’étincelle qui chatouille. Le souci ? Vous êtes déjà en couple. Faut-il sonner l’alerte rouge ? Pas nécessairement. Selon plusieurs experts interrogés par le Huffington Post, ressentir une attirance passagère pour une autre personne, même lorsqu’on est engagé dans une relation sérieuse et exclusive, est loin d’être anormal. Cela mérite tout de même qu’on en parle franchement.

Vous n’êtes pas seule : tout le monde crush un jour

Avant toute chose, rassurez-vous : avoir un crush ne fait pas de vous une personne infidèle, déloyale ou mauvaise partenaire. C’est humain, tout simplement. Selon la psychologue américaine Samantha Rodman, ces élans d’attirance pour une autre personne sont bien plus communs qu’on ne l’imagine, même dans les relations les plus saines. Ce genre de sensation donne un petit coup de peps à l’ego : on se sent désirée, vivante, et parfois, un peu joueuse.

Son confrère Ryan Howes renchérit : « ces ressentis sont souvent involontaires et inconscients. Cela ne veut pas dire que vous avez envie de tout plaquer ou que votre couple est au bord du naufrage ». Autrement dit, ressentir une attirance, ce n’est pas agir. Ce que vous en faites, en revanche, ça, c’est un choix. Et c’est là que tout se joue.

Le crush devient grave… quand il prend de la place

Un crush, en soi, n’a rien de dramatique. Il devient problématique quand il s’installe à la table de votre vie de couple sans y être invité. Vous savez, ce moment un peu flou où vous préférez raconter vos anecdotes à cette autre personne, où vous attendez ses messages avec plus d’impatience que ceux de votre partenaire, ou pire… où vous vous surprenez à fantasmer sur ce que ça pourrait donner, « juste pour voir ».

Là, vous entrez dans une zone délicate. Pas encore une trahison, mais un éloignement émotionnel. Et ce genre de distance peut faire des dégâts. On ne parle pas ici de culpabiliser, mais plutôt de poser un cadre sain à ce qui pourrait, doucement mais sûrement, grignoter l’équilibre de votre couple.

Le crush : un signal, pas une condamnation

Bonne nouvelle : un crush peut aussi être un formidable outil de connaissance de soi. Oui, vous avez bien lu. Parfois, cette attirance extérieure vient pointer du doigt un petit manque intérieur. Peut-être une routine qui s’installe, une communication en berne, un besoin de nouveauté ou d’admiration qui sommeille depuis un moment. Le crush peut alors devenir un révélateur : pas forcément d’un problème de couple, mais d’un besoin personnel.

Et ce n’est pas toujours une histoire d’ennui conjugal. Cela peut aussi toucher à votre rapport à vous-même : si vous vous sentez attirée par une personne très affirmée, très différente de vous, il se peut que ce soit votre propre envie de liberté, de confiance ou d’authenticité qui cherche à s’exprimer. En d’autres termes : parfois, le crush ne parle pas de l’autre, mais de vous.

Faut-il tout dire à votre partenaire ?

Grande question. Et comme souvent en amour, la réponse est : ça dépend. Certains couples ont une communication ultra ouverte et peuvent aborder ce genre de sujet sans que cela n’ébranle la relation. D’autres, au contraire, risqueraient d’en sortir blessés ou insécurisés.

Alors, avant de tout balancer sous prétexte de transparence absolue, posez-vous la vraie question : ce partage serait-il utile ou destructeur ? Est-ce que cela va soulager votre malaise ou l’amplifier ? Est-ce que cela servira votre couple… ou seulement votre culpabilité ?

Les psychologues recommandent souvent de prendre le temps de comprendre ce que ce crush révèle avant de tout mettre sur la table. Un bon moyen de le faire sans bouleverser l’équilibre : consulter une thérapeute. En solo ou à deux, cela permet d’éclaircir les zones floues sans tout faire exploser.

Quand il faut agir (ou fuir)

Si vous sentez que le crush prend trop de place dans vos pensées ou vos émotions, il est peut-être temps de prendre un peu de distance. Pas besoin de déménager à l’autre bout du pays, mais limiter les échanges, éviter les situations propices à l’ambiguïté ou carrément s’éloigner peut être une bonne idée.

Et si malgré vos efforts, vous sentez que vous vous attachez, que les sentiments grandissent ou que votre couple s’étiole, alors c’est peut-être le bon moment pour faire le point. Repartez du début : qu’est-ce qui vous manque aujourd’hui ? Est-ce que votre couple peut évoluer pour répondre à ce besoin ? Ou est-ce que, honnêtement, vous avez changé et vos désirs aussi ?

Finalement, avoir un crush quand on est en couple, ce n’est pas un crime. C’est même plutôt fréquent, humain, banal. Toutefois, ce n’est pas anodin pour autant. C’est un signal, une petite lumière jaune sur le tableau de bord. À vous de voir si c’est juste un frisson passager ou un indicateur d’un déséquilibre plus profond. Dans tous les cas, inutile de se juger ou de se faire violence. Soyez douce avec vous-même et honnête sur vos intentions. Parce qu’au fond, ce n’est pas le crush qui fait vaciller un couple… c’est ce qu’on choisit d’en faire.