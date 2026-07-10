Som 20-årig imponerer kørestolstennisspilleren Ksénia Chasteau med sin karriere.

På bare få år er Ksénia Chasteau blevet en af de førende skikkelser inden for fransk kørestolstennis. Fra sine tidlige succeser i juniorrækkerne til en historisk finale ved Roland-Garros i år (2026) har hun konsekvent leveret fremragende præstationer med en beundringsværdig beslutsomhed.

Fra Sibirien til hoffet i Marseille

Ksénia Chasteau, der er født i Irkutsk i Sibirien, blev adopteret i en meget ung alder af en fransk familie sammen med sin biologiske bror. Hun voksede op i Marseille og opdagede tennis som barn. Hendes talent vakte hurtigt opmærksomhed: Hun trænede i Tennis Club La Rose og derefter i Cercle Sportif Municipal de Marseille, hvor hun hurtigt udviklede sig og nåede et fremragende niveau, selv før hun deltog i de mest prestigefyldte konkurrencer. Hendes forældre valgte at beholde hendes oprindelige fornavn, en detalje, som hun er særligt knyttet til, da det er en integreret del af hendes historie og identitet.

Et vendepunkt, der omformede hans karriere

I 2021, blot få uger før hendes 15-års fødselsdag, vendte en motorcykelulykke hendes liv på hovedet. Som følge af sine skader fik Ksénia Chasteau amputeret sit venstre ben, ligesom hendes far, der også blev såret i ulykken. Denne prøvelse markerede begyndelsen på et nyt kapitel. I stedet for at opgive den sport, hun altid havde elsket, opdagede Ksénia kørestolstennis. Knap ude af sit rehabiliteringscenter blev hun henvist til denne sport af det franske tennisforbund. Blot otte måneder senere var hun tilbage på banerne. Takket være sin solide tekniske træning tilpassede hun sig hurtigt, og de opnåede hurtigt resultater.

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En meteorisk stigning

Ksénia Chasteaus fremgang er lige så overraskende på grund af dens hurtighed som dens konsistens. Blot halvandet år efter hun startede med kørestolstennis, havde hun allerede vundet det franske juniormesterskab. 2023 markerede endnu en milepæl: hun blev verdens nummer et i juniorklassen og vandt US Open i sin kategori. Dette bekræftede hendes enorme potentiale. I 2024 skrev hun historie ved at vinde den allerførste juniorturnering i kørestolstennis, der blev afholdt på Roland-Garros. Hun vandt også doubletitlen efter en spændende finale og demonstrerede sin ro i afgørende øjeblikke.

En lovende start i seniorrækkerne

Få måneder senere deltog Ksénia i sine første Paralympiske Lege i Paris. Hun nåede ottendedelsfinalen og kæmpede en god kamp mod den senere Paralympiske mester, Yui Kamiji fra Japan. Hendes skifte til seniorligaen bekræftede derefter hendes enorme potentiale. I 2025 blev hun den første franskkvinde til at nå Wimbledon-semifinalen i kørestolstennis.

I 2026 nåede hun så endnu en stor milepæl ved at spille sin første Grand Slam-finale på Roland-Garros. Efter at have elimineret verdens nummer 2 i semifinalen tabte hun til den legendariske hollandske spiller Diede de Groot, et absolut ikon inden for sporten. Et nederlag, der på ingen måde forringer betydningen af denne historiske præstation.

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En mester belønnet

I begyndelsen af 2025 udnævnte Det Internationale Tennisforbund (ITF) hende til den bedste juniorspiller i 2024. Denne udmærkelse anerkendte en exceptionel sæson, præget af adskillige store titler og en bemærkelsesværdig entré i seniorrækken. I dag fortsætter Ksénia sine fremskridt, samtidig med at hun forbliver jordnær og bevidst om, at hver turnering repræsenterer et nyt skridt i hendes udvikling.

Los Angeles-legene i sigte

Som blot 20-årig kan Ksénia Chasteau allerede prale af en imponerende track record. Hendes næste store mål er nu sat: De Paralympiske Lege i Los Angeles i 2028. Ved siden af sin tenniskarriere studerer hun også psykologi, hvilket hun ser som en kilde til personlig tilfredsstillelse snarere end blot et projekt efter karrieren. Som ambassadør for foreningen Fête le Mur er hun også engageret i at gøre tennis tilgængeligt for alle.

Med ambition, hårdt arbejde og vedholdenhed fortsætter Ksénia Chasteau med at flytte grænser og etablere sig som et af de mest lovende talenter i fransk kørestolstennis. Hendes karriereudvikling tyder på, at hendes største sejre endnu ikke er kommet.