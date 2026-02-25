Denne atlet øger bevidstheden om håndtering af menstruation under konkurrence.

Da vinter-OL i Milano-Cortina 2026 sluttede den 22. februar 2026, gjorde Amber Glenns bemærkninger et særligt stærkt indtryk. I den mixede zone efter sin friløbsrunde tog den amerikanske skøjteløber fat på et emne, der stadig sjældent diskuteres i elitesport: vanskeligheden ved at konkurrere under menstruation, og brød dermed et vedvarende tabu inden for kunstskøjteløb.

"Det er hårdt, og ingen taler om det."

Amber Glenn, der deltog i vinter-OL i Milano-Cortina i 2026, sluttede på femtepladsen i friløb. Ud over resultatet var det hendes personlige beretning, der gav genlyd. I et interview med France Télévisions betroede hun: "Jeg har menstruation lige nu, så det er virkelig meget svært, især når man skal have den slags tøj på og optræde foran hele verden."

Hun tilføjede: "Det er hårdt, og ingen taler om det. Det er virkelig svært og skræmmende, og man er knust. Det er noget, der ikke diskuteres meget om kvindelige atleter, selvom det burde være et samtaleemne." En sjælden udtalelse i en sportsverden, hvor præstationer ofte forbliver afkoblet fra kvinders biologiske realiteter.

❄️ #MilanoCortina2026 | 🗣️ Amber Glenns spontanitet efter sit gratis program: "Jeg har menstruation lige nu, det er virkelig svært, især når man skal have den slags tøj på og præstere." ➡️ OL live: https://t.co/fWyqfxoDw3 pic.twitter.com/0nNfZbKOpU — francetvsport (@francetvsport) 19. februar 2026

Meget reelle effekter på kroppen

Menstruation kan forårsage forskellige symptomer: kramper, træthed, hovedpine, fordøjelsesproblemer og humørsvingninger. For nogle kvindelige atleter kan disse symptomer påvirke koncentration, udholdenhed eller restitution. Dagen før sin optræden delte Amber Glenn en besked på sine sociale medier, hvor hun mindede alle om, at menstruationscyklussen kan "påvirke energiniveauer, koncentration, humør og fysisk komfort afhængigt af fasen".

Sportsmedicinske specialister understreger, at effekten varierer fra atlet til atlet. Nogle oplever ingen mærkbare ændringer, mens andre har brug for at justere deres træning. I flere år har Den Internationale Olympiske Komité opfordret til større hensyntagen til menstruationssundhed i overvågningen af kvindelige eliteatleter, især gennem forskning i at tilpasse træningsbelastningen til den hormonelle cyklus.

Et vedvarende tabu i elitesport

Den amerikanske kunstskøjteløber var ikke den eneste, der rejste problemet under disse vinterlege. Den italienske biathlet Dorothea Wierer indrømmede også at have lidt under en begivenhed på grund af sin menstruation og understregede, at "for os kvinder er det sådan én gang om måneden."

Trods disse beretninger forbliver problemet stort set uomtalt offentligt. I lang tid blev menstruationscyklusser ikke taget i betragtning i atletiske træningsplaner. I dag overvåger nogle hold hormonelle data for at justere deres forberedelses- og restitutionsstrategier.

Mod en udvikling af praksis?

Amber Glenns udtalelse er en del af en bredere bevægelse for at normalisere diskussioner om kvinders og menstruationssundhed inden for sport. En voksende mængde forskning undersøger sammenhængen mellem menstruationscyklusser og præstation, selvom resultaterne forbliver nuancerede og individualiserede.

Ved åbent at tale om sin menstruation under de Olympiske Lege bragte Amber Glenn en realitet frem i lyset, der ofte overses. Hendes vidnesbyrd tjener som en påmindelse om, at kvinders atletiske præstationer ikke bestemmes af noget uden for kroppen, men snarere af, hvad den indebærer – og at anerkendelse af disse faktorer er et skridt i retning af en mere omfattende tilgang til atleters sundhed.