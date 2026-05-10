Afvist af et forsikringsselskab på grund af sin vægt, fordømmer denne plus-size model "fedmefobi"

Selv i 2026 er nogle vægtrelaterede fordomme stadig dybt forankrede. Den amerikanske plus-size-model Tess Holliday fremhævede for nylig dette ved at dele en oplevelse, der udløste betydelig reaktion på TikTok: hun blev nægtet livsforsikring på grund af sin vægt. Hendes offentlige udtalelse har genoplivet debatten omkring fedmefobi og de kriterier, der anvendes i visse brancher.

En beslutning hun oplevede som en uretfærdighed

I en TikTok-video fortæller Tess Holliday, hvordan hun blev anset for uberettiget til livsforsikring i USA. Med en tone, der blander humor og træthed, forklarer hun, at hun mente, hun opfyldte den krævede profil: ikke-ryger, ikke-drikker, uden kendte helbredsproblemer. Men ifølge hende var én faktor nok til at tippe vægtskålen: hendes vægt.

Modellen, der er 1,60 meter høj og vejer over 135 kilo, insisterer på, at hun træner dagligt, ikke er under medicinsk behandling og ikke lider af nogen præeksisterende lidelser. For hende afspejler denne situation et bredere problem: en stadig meget stereotyp opfattelse af kroppe i visse sektorer relateret til sundhed og forsikring.

Debatten omkring BMI er blevet genoplivet.

Denne sag sætter også fokus på et ofte kritiseret mål: kropsmasseindekset, bedre kendt som BMI. Denne indikator, der stadig bruges i vid udstrækning til at vurdere sundhedsrisici inden for medicin og forsikring, sættes nu spørgsmålstegn ved af mange specialister. Flere undersøgelser understreger, at den ikke tager højde for væsentlige elementer som fysisk form, muskelmasse, livsstil og en persons generelle helbred.

Forskning offentliggjort i 2024 viste, at et stort flertal af personer med fedme rapporterede at have oplevet fordømmelse, skam eller stigmatisering i medicinske sammenhænge. For aktivister for kropspositivitet er problemet derfor ikke blot et spørgsmål om statistik. Det handler også om den måde, hvorpå kroppe, der anses for at være "unormale", opfattes, og den måde, nogle institutioner automatisk forbinder "høj vægt" med dårligt helbred.

En figur, der har været engageret i årevis

Tess Holliday har længe været en af de mest fremtrædende personer i kropspositivitetsbevægelsen. I 2013 lancerede hun hashtagget #EffYourBeautyStandards for at fordømme urealistiske skønhedsstandarder og opfordre til en mere mangfoldig repræsentation af kroppe. Mere end ti år senere mener hun, at kampen stadig er lige så nødvendig. I februar 2026 annoncerede hun den officielle genlancering af bevægelsen og mindede alle om, at mange mennesker fortsat bliver behandlet, som om deres kroppe var et "problem, der skulle løses".

Hun udtaler sig regelmæssigt om de diskriminerende bemærkninger og den adfærd, hun dagligt oplever. I 2025 havde hun allerede offentligt fordømt en upassende kommentar fra en stewardesse hos United Airlines, der foreslog, at hun "tabte sig" for sit barn under en flyvning.

Bag disse vidnesbyrd ligger en bredere virkelighed

Tess Hollidays historie rækker langt ud over hendes personlige oplevelse. Afslag på tjenester, påtrængende bemærkninger, medicinske vurderinger og uopfordret kritik: mange fede mennesker rapporterer regelmæssigt at opleve den slags situationer. Denne sag tjener også som en påmindelse om noget vigtigt: en persons vægt definerer ikke deres værdi, deres livsstil eller deres generelle helbred. Kroppene er forskellige, og alle mennesker fortjener at blive behandlet med respekt, uanset deres udseende.

Endelig er det vigtigt at huske, at der ikke findes én rigtig måde at leve i sin krop på. Nogle mennesker ønsker at tabe sig, andre vil ikke, og alle bør kunne træffe deres egne valg uden at blive fordømt eller diskrimineret.

Gennem denne nye offentlige erklæring belyser Tess Holliday i sidste ende et spørgsmål, der stadig er meget relevant i dag: Hvorfor er fysisk udseende fortsat betinget af adgang til visse rettigheder eller tjenester?