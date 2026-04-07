En passager hævder, at hun blev fjernet fra et fly på grund af sin vægt; internetbrugere reagerer.

En amerikansk passager, Keirstyn Catron, hævder, at hun blev forhindret i at boarde et fly på grund af sin vægt, hvilket har vakt forargelse på sociale medier. Hendes konto, der er delt på TikTok, har genoplivet debatten om flyselskabernes politikker vedrørende kabineplads.

En passager siger, at hun blev forhindret i at boarde.

En amerikansk indholdsskaber, identificeret som Keirstyn Catron (@lilcatron), hævder at have oplevet, hvad hun beskriver som en ydmygende situation på et fly, der afgik fra LaGuardia Lufthavn i New York i november 2025. Ifølge hendes konto på TikTok spurgte en medarbejder fra flyselskabet hende, om hun kunne sidde i et standardsæde, før hun gik ombord.

Den unge kvinde forklarer, at udvekslingen fandt sted foran andre passagerer, hvilket hun beskriver som "en ubehagelig offentlig eksponering". Hun hævder derefter, at hun ikke fik lov til at gå ombord på sit planlagte fly, med henvisning til en afvisning relateret til hendes størrelse. I sin video udtrykker Keirstyn Catron (@lilcatron) følelser af forlegenhed og uforståelse i forhold til situationen. Hun mener, at hun blev bedømt ud fra en formodning om hendes evne til at passe ind i et standardsæde.

Politikker, der regulerer den tilgængelige plads ombord

Mange flyselskaber har regler vedrørende sædebelægning, især når en passagers størrelse kræver mere plads. Nogle politikker tillader passagerer at købe et ekstra sæde for at sikre alle rejsendes komfort.

Ifølge rapporter i adskillige engelsksprogede medier har det pågældende flyselskab implementeret en politik, der siger, at "passagerer, der har brug for mere plads, kan blive bedt om at reservere et ekstra sæde på forhånd." Disse foranstaltninger, der præsenteres af flyselskaber som "der har til formål at sikre sikkerhed og komfort om bord", er regelmæssigt genstand for debat om deres praktiske anvendelse og deres indvirkning på passageroplevelsen.

En video, der er blevet bredt delt på sociale medier

Efter videoen blev lagt ud på TikTok, blev den delt og kommenteret flittigt online. Mange internetbrugere udtrykte deres støtte til passageren og fordømte, hvad de anså for at være en stigmatiserende situation. Andre kommentarer fremhævede behovet for at forbedre modtagelsen og tilgængeligheden af flyrejser for mennesker med forskellige kropstyper. Videoen har fået hundredtusindvis af visninger, ifølge medier, der dækkede historien.

Nogle internetbrugere mener, at denne type situation understreger en manglende tilpasning i luftfartsbranchen til dens arbejdsstyrkes mangfoldighed. Andre påpeger, at luftfartsselskaber også skal overholde sikkerheds- og logistiske begrænsninger.

En tilbagevendende debat om tilgængeligheden af lufttransport

Spørgsmålet om tilgængelig plads ombord på fly er regelmæssigt genstand for offentlig debat, især hvad angår den såkaldte standard sædestørrelse. Adskillige foreninger går ind for "bedre hensyntagen til karosseridiversitet i kabinedesignet".

Brancheeksperter påpeger, at "den gradvise reduktion af benplads gennem årene er et resultat af økonomiske behov, men kan også skabe vanskeligheder for nogle passagerer." Keirstyn Catrons (@lilcatron) vidneudsagn er således en del af en bredere debat om tilgængeligheden af flyrejser, og hvordan flyselskaber kan forene tekniske begrænsninger, passagerkomfort og forebyggelse af forskelsbehandling.

Viraliteten af Keirstyn Catrons vidneudsagn (@lilcatron) illustrerer den voksende betydning af sociale medier i at fremhæve individuelle rejseoplevelser. Det understreger også offentlighedens opmærksomhed på spørgsmål om passagerinklusion og respekt. Diskussionen omkring tilgængeligheden af flyrejser vil sandsynligvis fortsætte, efterhånden som branchen fortsætter med at udvikle sig for at imødekomme den stadigt stigende globale efterspørgsel.