Search here...

Hun bor på et krydstogtskib året rundt: Som 77-årig viser hun, hvad man aldrig får at vide

Samfund
Fabienne Ba.
@elizabethatsea27/Instagram

Som 77-årig opgav Sharon Lane alt for at slå sig permanent ned ombord på Odyssey Villa Vie Residences, et krydstogtskib, der tilbyder all-inclusive indkvartering, mens man sejler jorden rundt. Hun deler åbent, hvad dette liv indebærer, inklusive den eneste virkelige ulempe, hun er stødt på.

En drømmepensionisttilværelse ved havet

Ombord på dette skib, der udforsker 425 destinationer i 147 lande over 3,5 år, nyder Sharon et unikt miljø med permanent indkvartering, måltider døgnet rundt, lægehjælp og en række aktiviteter. Denne opholdsmulighed ombord, der er tilgængelig til en pris, der falder med alderen, giver hende mulighed for at rejse uden begrænsninger fra lufthavne og leve et aktivt og uafhængigt pensionisttilværelse.

Den anden side af medaljen

Selvom dette liv kan virke idyllisk, indrømmer Sharon en detalje, der måske virker triviel, men som generer hende meget: hun kan ikke stå op for at hente en snack eller varme et måltid op, som hun ville gøre derhjemme. Denne usynlige begrænsning fremhæver de tilpasninger, der er nødvendige for at leve fuldt ud på en båd, selv med alle de tilbudte tjenester.

Ud over ulejlighederne, en berigende oplevelse

Glæden ved at opdage Europa, Caribien, Japan eller snart Sydafrika opvejer langt appellen. Sharon forklarer, at hun nyder den unikke følelse af at have sit hjem konstant på farten, hvilket giver en fornyet følelse af formål med sin pensionering og kombinerer opdagelser, komfort og et flydende fællesskab.

At bo året rundt på et krydstogtskib er ikke et typisk valg, men for Sharon Lane lover det en ekstraordinær pensionisttilværelse. Mellem daglig undren, berigende møder og garanteret komfort demonstrerer hun, at alder ikke er nogen hindring for eventyr. Sharon beviser, at det at turde træde væk fra de slagne stier kan forvandle dit liv til en uforglemmelig oplevelse, selv som 77-årig.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jeg er Fabienne og skriver for hjemmesiden The Body Optimist. Jeg brænder for kvinders styrke i verden og deres evne til at ændre den. Jeg mener, at kvinder har en unik og vigtig stemme at tilbyde, og jeg føler mig motiveret til at gøre min del for at fremme ligestilling. Jeg gør mit bedste for at støtte initiativer, der opfordrer kvinder til at stå op og blive hørt.
Article précédent
Disse 5 dyre uddannelser ... der (næsten) betaler sig
Article suivant
"Jeg vidste ikke engang, hvordan man vasker tøj": disse usandsynlige kurser er et hit blandt unge voksne

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Hun ringer til det forkerte telefonnummer til Thanksgiving ... og skaber et usandsynligt venskab, der har varet i 10 år.

I 2016 sendte Wanda Dench, en bedstemor fra Arizona, ved en fejl en Thanksgiving-invitation til Jamal Hinton, en...

"Hold op": Denne chokerende tendens blandt Generation Z ryster arbejdsverdenen

En ny trend skaber røre på sociale medier: "at holde op med at brænde". I stedet for en...

"Jeg vidste ikke engang, hvordan man vasker tøj": disse usandsynlige kurser er et hit blandt unge voksne

For bare et par år siden ville du måske have grinet, hvis nogen havde sagt, at de tog...

Disse 5 dyre uddannelser ... der (næsten) betaler sig

I modsætning til hvad mange tror, ​​repræsenterer nogle universitetsgrader en meget høj investering uden at garantere et tilsvarende...

Denne amerikanske mand kan ikke tro, hvad han opdagede i et fransk supermarked.

En amerikansk TikTok-bruger, der for nylig er flyttet til Sydfrankrig, delte sin forbløffelse over den imponerende mangfoldighed i...

Hun afslører de beskeder, mænd sender hende ... og det er simpelthen chokerende.

På Instagram besluttede indholdsskaberen Camille (@camillelv) at synliggøre de voldelige og hyperseksualiserede private beskeder, hun modtager fra mænd....

© 2025 The Body Optimist