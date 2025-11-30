Disse 5 dyre uddannelser ... der (næsten) betaler sig

I modsætning til hvad mange tror, ​​repræsenterer nogle universitetsgrader en meget høj investering uden at garantere et tilsvarende økonomisk afkast. Ifølge nylige data fra Federal Reserve Bank of New York fører områder som uddannelse, socialt arbejde og kunst faktisk til de laveste medianindkomster efter fem år på arbejdsmarkedet.

De lavest betalte uddannelser efter universitetet

Blandt de universitetsgrader, der giver det laveste økonomiske afkast efter 5 års ansættelse, er ifølge nylige data fra Federal Reserve Bank of New York:

"Fremmedsprog" med en medianløn på cirka $40.000 om året (€34.500 = €2.875 pr. måned). "Almene samfundsvidenskaber" med cirka $41.000 (€35.320 = €2.943,33 pr. måned) "Scenekunst" til lidt over $41.900 (€36.170 = €3.014 pr. måned). "Antropologi" og "Småbørnspædagogik" med et beløb på omkring $42.000 (€36.240 = €3.020 pr. måned ).

Det er vigtigt at sætte disse tal i perspektiv: Selvom disse studieretninger fører til de laveste medianindkomster efter fem år, er en løn på €2.875 om måneden for en kandidat i "fremmedsprog" ifølge Federal Reserve Bank of New York stadig højere end, hvad mange mennesker tjener. Alt er altså relativt, og disse uddannelser kan tilbyde andre fordele, såsom jobtilfredshed, kreativitet eller forskellige karrieremuligheder.

En inflation af grader, der udvander deres værdi på markedet

Dette fænomen forklares ifølge Federal Reserve Bank of New York med udbredelsen af ​​videregående uddannelser og et udbud af uddannelsesprogrammer, der overstiger efterspørgslen efter kvalificerede job. Samtidig stiger studieafgifterne kraftigt, især i USA, hvor studielånet for en kandidatgrad i gennemsnit er næsten 50.000 dollars (43.000 euro), en høj omkostning, der ikke altid opvejes af højere lønninger.

Tekniske områder fører stadig lønningerne

I modsætning hertil fører STEM-uddannelser (naturvidenskab, teknologi, ingeniørvidenskab og matematik) konsekvent til bedre betalte karrierer takket være stærk efterspørgsel inden for teknologi- og finanssektoren. Denne realitet opfordrer ifølge Federal Reserve Bank of New York til refleksion over uddannelsesvalg i forhold til det forventede investeringsafkast.

Sammenfattende fremhæver disse data vigtigheden af ​​at vælge sin karrierevej ikke kun ud fra passion, men også under hensyntagen til de økonomiske realiteter på arbejdsmarkedet.