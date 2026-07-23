I Texas forestillede denne 70-årige kvinde sig et fristed af små huse for kvinder.

Samfund
Fabienne Baure
Screen Tiny House Giant Journey / YouTube

Hvad nu hvis det at blive ældre på en god måde betød at bo i et lille hjem ... og være en del af et stort fællesskab? I Texas (USA) forvandlede Robyn Yerian sine økonomiske bekymringer til et kollektivt boligprojekt. Hendes lille landsby, "Fuglereden", der er forbeholdt kvinder, tiltrækker nu mennesker langt ud over hendes region.

Fra en personlig idé til et kollektivt projekt

Da pensionsalderen nærmede sig, indså Robyn Yerian, at hendes opsparing ikke ville give hende mulighed for at leve, som hun havde håbet. Inspireret af små huse fik hun bygget sit eget i 2016. Et par år senere besluttede hun at tage det et skridt videre: at skabe et sted, hvor andre kvinder også kunne leve mere overkommeligt og fredeligt. Det, der skulle være en praktisk løsning, blev hurtigt et sandt menneskeligt eventyr.

Et dristigt sats i hjertet af Texas

For at føre sin idé ud i livet investerede Robyn 35.000 dollars fra sin pensionsfond i næsten to hektar jord i Cumby, en lille by cirka en time fra Dallas, Texas. Jorden var fuldstændig ubebygget. Hun finansierede derefter tilslutningerne til vand-, elektricitets- og kloaksystemer, hvilket bragte hendes samlede investering op på cirka 150.000 dollars. En betydelig forpligtelse, men en der banede vejen for et banebrydende projekt.

En landsby designet til at leve anderledes

Pladsen tilbyder nu 14 fuldt udstyrede pladser til tiny houses eller autocampere. Lejen er fastsat til $450 om måneden, hvilket er betydeligt mindre end mange andre boligmuligheder i USA. Det viser sig at være en succes: 11 pladser er allerede optaget, og ansøgningerne strømmer ind. Hundredvis af kvinder ønsker at blive en del af dette fællesskab, hvilket viser, at denne model opfylder et reelt behov.

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Et fællesskab hvor gensidig støtte er afgørende

Oprindeligt var projektet ikke forbeholdt kvinder, men efter at have talt med flere deltagere under en gør-det-selv-workshop forstod Robyn Yerian, at et udelukkende kvindeligt rum opfyldte et særligt behov.

De fleste beboere er mellem 60 og 80 år gamle. De deler meget mere end blot naboer: fælles måltider, kørsel til lægeaftaler, moralsk støtte og små hverdagsopgaver. Hver især bevarer sin uafhængighed, samtidig med at de ved, at de kan stole på hinanden. Selv landsbyens hunde bidrager til denne venlige atmosfære ved at gå frit rundt fra den ene terrasse til den anden.

En simpel regel: Bevar et godt humør

Landsbyen opererer ud fra en filosofi, der kan opsummeres i to ord: "ingen dramatik". Respekt, venlighed og åben kommunikation er hjørnestenene i fællesskabslivet. Før hver ansøger tilmelder sig "Fuglereden", har han en dybdegående samtale med grundlæggeren og møder derefter de andre beboere. Målet er ikke blot at finde en bolig, men at blive en del af et fællesskab, hvor alle er klar til at give lige så meget, som de modtager.

At blive gammel frit, uden isolation

"Fuglereden" samler kvinder fra meget forskellige baggrunde, uanset om de er single, fraskilte, enker eller tidligere gifte. Denne mangfoldighed ses som en fordel. For Robyn Yerian tilbyder projektet primært et alternativ til isolation og traditionelle boligmuligheder. Hvis en beboer nogensinde støder på vanskeligheder, prioriterer gruppen hjemmebaserede støtteløsninger, så hun kan blive boende i sit eget hjem så længe som muligt.

En model, der allerede inspirerer andre

Initiativet tiltrækker nu opmærksomhed langt ud over Texas. Mange mennesker er interesserede i denne måde at forene autonomi, kontrollerede leveomkostninger og solidaritet.

Gennem sin landsby med små huse demonstrerer Robyn Yerian, at det aldrig er for sent at forestille sig en ny måde at leve på. Og hendes projekt minder os om, at et omsorgsfuldt fællesskab nogle gange kan være det mest værdifulde aktiv.

Fabienne Baure
Fabienne Baure
Jeg er Fabienne og skriver for hjemmesiden The Body Optimist. Jeg brænder for kvinders styrke i verden og deres evne til at ændre den. Jeg mener, at kvinder har en unik og vigtig stemme at tilbyde, og jeg føler mig motiveret til at gøre min del for at fremme ligestilling. Jeg gør mit bedste for at støtte initiativer, der opfordrer kvinder til at stå op og blive hørt.
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