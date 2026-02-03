Search here...

Denne unge kvinde, som blev forfulgt og chikaneret i sin bil, roses for, hvordan hun håndterede situationen.

Samfund
Léa Michel
@hytanie/Instagram

Mange kvinder oplever denne nagende angst, når de kører alene, dag eller nat: hvad nu hvis en fremmed beslutter sig for ikke at lade dem være i fred? I en bredt delt video fortæller Celia Dhn (@hytanie), hvordan en chauffør besluttede at følge efter og chikanere hende, efter hun nægtede at give ham sine sociale medienavne. Uden at gå i panik lykkedes det hende at afdramatisere situationen, hvilket gav hende en bølge af støtte og beundring på de sociale medier.

Et foruroligende møde på vejen

Det hele startede, da Celia Dhn (@hytanie) kørte sin bil på en helt almindelig vej. En mand afbrød hende pludselig og stillede sig derefter foran hende for at vente efter en betalingsstation. Da hun nærmede sig hans bil, virkede hans tonefald muntert: Han fortalte hende, at hun "ikke så dårlig ud" og spurgte efter hendes Instagram-konto. Celia Dhn (@hytanie) nægtede roligt, men bestemt.

Scenen tager derefter en dramatisk drejning: Celia forklarer ham, at det han laver er chikane, beder ham om at stoppe, men han insisterer og fortsætter. Manden insisterer, gentager sin anmodning, og konfronteret med hendes gentagne "nej" udstøder han en uhyggelig sætning: "Jeg er ligeglad, jeg følger efter dig."

Vedvarende chikane ... og en afgørende beslutning

Den unge kvinde besluttede sig derefter for at komme tilbage på vejen. Chaufføren, langt fra at give op, kørte tilbage bag hende og fulgte efter hende. Han blinkede med forlygterne, forblev klistret til hendes bil, og jagten fortsatte i flere minutter. I det øjeblik traf Celia Dhn (@hytanie) en afgørende beslutning: ikke at tage hjem.

I stedet for at tage hjem, ændrede hun sin GPS-rute og valgte at tage til en politistation. Turen tog omkring 30 minutter, hvor manden fortsatte med at følge efter hende. Da hun ankom til stationen, vendte situationen endelig. Chaufføren forstod, hvor hun skulle hen, og hvad der ventede ham, hvis han fortsatte. Han kørte derefter væk og afsluttede den oprørende jagt.

En imponerende ro ros af internetbrugere

Det mest slående ved videoen er den unge kvindes ro. Trods den åbenlyse frygt, som sådan chikane kan fremkalde, bevarer Celia Dhn (@hytanie) en rolig stemme, svarer tydeligt, fornærmer ham ikke og går ikke i panik. På sociale medier roser mange brugere hendes håndtering af situationen: hendes afvisning af at tage hjem, hendes ro, hendes omdømme, hendes betegnelse af det, hvad det er ( "dette er chikane" ) og hendes valg af et sikkert sted som destination.

For mange illustrerer hendes holdning både den daglige frygt, kvinder står over for i det offentlige rum, og den styrke, de skal udvise for at sikre deres egen sikkerhed. Flere kommentarer understreger også én pointe: det er ikke op til hende at være "modig", men op til ham at lære at respektere et "nej".

En historie, der genopliver debatten om chikane

Denne sekvens tjener som en påmindelse om, at chikane ikke er begrænset til ord på gaden: det kan tage form af at blive fulgt efter i en bil, aggressiv vedholdenhed eller intimidering gennem ren tilstedeværelse. Manden præsenterer sin adfærd som et "forsøg på at flirte", men hans handlinger udgør tydeligvis en form for psykisk og potentielt fysisk vold. Historien fremhæver også de passende reaktioner i denne type situation: gå ikke hjem, søg tilflugt på offentlige eller sikre steder, og kontakt politiet hurtigst muligt.

Celia Dhn (@hytanie) blev fulgt og chikaneret i over en halv time, men lykkedes det hende at bevare roen og forvandle sin frygt til en strategi for at beskytte sig selv. Hendes bredt delte video burde ikke kun tjene til at rose hendes ro, men også til at minde alle om, at et simpelt "nej" burde være nok, og at ingen kvinde burde være nødt til at løbe væk for at hævde sine grænser.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er passioneret omkring hudpleje, mode og film, og jeg dedikerer min tid til at udforske de nyeste trends og dele inspirerende tips til at føle sig godt tilpas i sin egen krop. For mig ligger skønhed i autenticitet og velvære, og det er det, der motiverer mig til at tilbyde praktiske råd til at kombinere stil, hudpleje og personlig tilfredsstillelse.
