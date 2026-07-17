Den "lyserøde skat": hvorfor nogle "kvinders" produkter koster mere

Du har måske allerede stødt på to næsten identiske produkter ... bortset fra at det ene, der markedsføres til kvinder, er dyrere. Barbermaskiner, shampoo, deodorant og tilbehør: dette fænomen, der har fået tilnavnet "den lyserøde skat", har været et diskussionsemne i flere år. Mellem undersøgelser, debatter og tips til et mere bevidst forbrug, er her, hvad du behøver at vide.

Hvad er den "lyserøde skat" egentlig?

Trods navnet er den "lyserøde skat" ikke en skat i finanspolitisk forstand. Kvinder opkræves ingen yderligere skat. Det er faktisk en kommerciel praksis, der observeres på visse hverdagsprodukter. Princippet er simpelt: to meget ens eller endda identiske varer tilbydes til forskellige priser afhængigt af målgruppen . Ofte ændres kun et par egenskaber, såsom farve, duft eller emballagedesign. En lyserød barberkniv kan således koste mere end dens blå modstykke, uden nogen mærkbar forskel i ydeevne.

En undersøgelse, der gjorde et varigt indtryk.

Problemet blev mere synligt takket være en storstilet undersøgelse foretaget af New York Citys forbrugerministerium. Forskerne sammenlignede næsten 800 produkter fra mere end 90 mærker på tværs af 35 forskellige kategorier og undersøgte deres herre- og dameversioner. Deres konklusion var slående: Produkter, der blev markedsført til kvinder, var i gennemsnit 7 % dyrere. For hygiejne- og personlig plejeprodukter nåede forskellen helt op på 13 %. Endnu mere bemærkelsesværdigt var det, at i 30 af de 35 analyserede kategorier havde "dame"-versionen den højeste pris.

En ekstra omkostning, der kan akkumuleres over årene

Undersøgelsen viser også, at denne prisforskel ikke er begrænset til kosmetik. Den kan opstå på forskellige stadier af livet, lige fra børnetøj og legetøj til tilbehør, skønhedsprodukter og endda bestemt udstyr til seniorer. Individuelt set kan disse forskelle virke små, men når de gentages i hverdagens indkøb, kan de løbe op i et betydeligt beløb over flere årtier.

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Et fænomen, der fortsat debatteres

Selvom den "lyserøde skat" er bredt dokumenteret, er den ikke universelt accepteret. Amerikanske forskere offentliggjorde en undersøgelse i 2021, der præsenterede mere nuancerede resultater. Ifølge deres analyse var produkter, der blev markedsført "til kvinder", ikke længere systematisk dyrere, og denne prisforskel forekom kun i nogle af de undersøgte kategorier.

Disse uoverensstemmelser understreger, at fænomenet afhænger af adskillige faktorer: mærker, produktlinjer, lande og endda markedsføringsstrategier. Det er derfor umuligt at sige, at alle produkter, der markedsføres som "dameprodukter", er berørt, men spørgsmålet om prismæssig retfærdighed er fortsat en betydelig bekymring.

Hvordan undgår man at betale mere?

Den gode nyhed er, at der er et par enkle trin, du kan tage for at træffe informerede valg. At sammenligne ingredienser, mængder og funktioner i et produkt, før du overhovedet kigger på emballagen, hjælper dig ofte med at identificere lige så egnede alternativer. Ud over prisen er det stadig den bedste måde at forbruge med tillid at prioritere kvalitet, effektivitet og at opfylde dine faktiske behov. Et produkt behøver trods alt ikke at være lyserødt eller kønsbestemt for at være effektivt.

Den "lyserøde skat" opfordrer primært forbrugerne til at se nærmere på etiketter. Ved at sammenligne forskellige versioner af den samme vare kan man nogle gange spare penge, samtidig med at man fremmer mere gennemsigtige og retfærdige forretningspraksisser.