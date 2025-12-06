Search here...

En fodboldkamp højt over tomrummet: hans bedrift sender kuldegysninger ned ad nettets rygsøjle

Samfund
Clelia Campardon
@sergeyboytcov/Instagram

Den russiske indholdsskaber Sergey Boytsov (@sergeyboytcov ) spillede for nylig den første fodboldkamp på en platform svævende under en varmluftballon i en højde af 1.800 meter. Denne verdensrekord er siden gået viralt på sociale medier. Udstyret med faldskærme trodsede spillerne tomrummet i en video, der fik over 50 millioner visninger på 48 timer.

En platform i hjertet af skyerne

Strukturen, der var fastgjort under adskillige varmluftsballoner, svajede i vinden, mens to atleter i fodboldtøj løb forbi, skød og scorede med præcision på trods af det begrænsede rum. Et fly fløj over hovedet for at filme, og et andet passerede endda tæt på, hvilket fremhævede scenens svimmelhedsfremkaldende karakter.

Sikkerhed og adrenalin kombineret

Som det ses i videoen, der er delt af den russiske indholdsskaber Sergey Boytsov (@sergeyboytcov ) , bar hver deltager en sele og faldskærm, mens redningshold og klatrere forblev klar til brug "bare i tilfælde af". De langsomme, kontrollerede bevægelser demonstrerede balance og koordination i frostgrader og forvandlede sporten til et ophængt performancekunstværk.

Eksplosive reaktioner og ikoniske fejringer

Videoen gik viralt på Instagram (Sergey Boytsov har 4,4 millioner følgere ) , X og TikTok med beundrende kommentarer om hans "nerver af stål" og vittigheder om, at bolden var blevet tabt i luften. En spiller fejrede et mål med Ronaldos "SIUUU", mens han sprang ned fra platformen med åben faldskærm.

Med denne præstation, der blander kreativitet, spænding og atletisk virtuositet, flytter Sergey Boytsov endnu engang grænserne for spektakulært indhold på sociale medier. Med sin højtydende optræden, der kombinerer teknisk kunnen og jagten på adrenalin, baner han vejen for en ny generation af såkaldt ekstremt indhold, hvor sport bliver en svimlende testbane. Ud over al den hype tjener denne bedrift som en barsk påmindelse om, hvor langt nogle skabere er villige til at gå for at levere uforglemmelige billeder.

Clelia Campardon
Clelia Campardon
Efter at være færdiguddannet fra Sciences Po har jeg en ægte passion for kulturelle emner og sociale spørgsmål.
Dette land hvor flere og flere kvinder ikke bruger bh'er

