"Du kan ikke løfte den selv": Denne motorcyklist reagerer på en stadig vedvarende stereotype

Et motorcykelkørekort er ikke et mandligt privilegium, og mange kvinder kører på kraftfulde maskiner eller giver gas, når lyset skifter til grønt. De sidder ikke længere på bagsædet med håret flagrende i vinden som i romantiske komedier, og de er heller ikke begrænset til en pastelfarvet Vespa. Indholdsskaberen @samslod river asfalten op på en stor motorcykel og beviser, at kvindefjendske stereotyper er langt foran konkurrenterne.

Kvinder på motorcykler, holdt tilbage i deres passion

Når kvinder sætter sig bag rattet og sætter sig i førersædet, fremstøder mændene støvede vendinger, der bestemt kunne trænge til en opfriskning. "Kvindelig chauffør, døden ved næste sving." "Kvinder kører som skildpadder." "De kan ikke manøvrere." Kort sagt: kvindehad på autopilot. De mangler aldrig kritik fra dem, der blot overholder færdselsreglerne. Mens kvindelige chauffører af firehjulede køretøjer er indirekte ofre for en forældet patriarkalsk mentalitet, oplever kvindelige motorcyklister det hver eneste dag.

Så snart de har sat sig bag styret og taget deres hjelme på, er mændene hurtige til at råbe grimt op og forsøge at smitte dem med impostersyndrom. Nej, kvinder er ikke kun bestemt til at beundre landskabet og klamre sig til deres mandlige partneres taljer. De er heller ikke dømt til at sidde i sadlen på elcykler, der er frit tilgængelige i byerne.

De længes også efter at tage hårnålesving på bagsiden af en motorcykel, mærke adrenalinsuset ved hver acceleration, tage på roadtrips i fuldt motorcykeludstyr og slippe deres maskiners fulde kraft løs. Indholdsskaberen @samslod legemliggør denne nye generation af kvinder, der ikke er bange for fart, og som kender en motorcykels anatomi bedre end de selv gør. Disse kvinder, der drejer hovedet for at beundre motorcykelmodeller oftere end tøjudstillinger, og som synes at tale et kodesprog bestående af Yamaha MT-07'ere eller Suzuki SV650'ere, reagerer med billeder på dem, der forsøger at overgå dem.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af Sam Slodowitz (@samslod)

Det er en nødvendighed at sætte en stopper for forudfattede meninger.

Sam Slodowitz, hendes rigtige navn, er en stuntkvinde i hjertet. At være drist ligger i generne. For hende er det en leg at holde en lige linje i flere kilometer og navigere på snoede bjergveje på to hjul. Det er bare en opvarmning. Så for at krydre hendes motoriserede træning udfører hun akrobatik i høj hastighed, og hendes motorcykel bliver et fuldgyldigt kunstnerisk instrument, en forlængelse af hendes krop.

Som en ekstrem cirkusartist balancerer hun på et enkelt hjul og dominerer en motorcykel, der vejer mindst 200 kg. I motorcykeljargon kaldes denne disciplin "stuntkørsel", men for det utrænede øje virker det som en bemærkelsesværdig præstation af fysisk kunnen. Trods sine utallige talentudstillinger og ubestridelige risikovillighed er hun konstant under beskydning fra sine kritikere.

En af dem bemærkede endda: "Okay, du er en kvinde. Jeg vil vædde på, at du ikke kan løfte din motorcykel selv." For denne kvinde, der omfavner enhver udfordring, var operationen ikke så vanskelig. Denne motorcyklist, for hvem hendes læderjakke praktisk talt er som en anden hud, besidder også en bemærkelsesværdig opfindsomhed. Motorcyklen virker næsten fjerlet, når hun løfter den med så stor lethed. Der er ingen grund til at tilkalde forstærkning eller " muskelmænd "; hun overvinder alle forhindringer, hvad enten de er virkelige eller indbildte.

Kvindelige motorcyklister i stigende grad på vejene

Denne garvede motorcyklist, der for længe siden blev smittet med tohjulede køretøjer, beviser, at kvinder kan håndtere dette køretøj med Lara Crofts charme og Furiosas kølighed fra Mad Max. Faktisk minder hendes hverdag om en actionfilm. Mens mænd konstant ser tilbage, næsten beklager de dage, hvor de var nyttige for kvinder, holder hun blikket rettet mod fremtiden.

Desuden er dette blot ét eksempel på frihed blandt mange. Flere og flere kvinder ønsker at udfordre denne myte om den "skrøbelige lille ting". De, der begiver sig ud på denne vej, fyldt med forhindringer og macho, søger spænding, spændingen ved fart og smagen af uafhængighed.

Og dette afspejles i tallene. Ifølge data fra CER (Road Safety Education Center) er mere end 30% af kandidaterne til motorcykelkørekort kvinder. De svinger dette eftertragtede kørekort, stemplet med et stort "A", som et feministisk symbol.

I dette miljø, hvor teamwork er en kerneværdi, er kvinder ikke altid velkomne. Måske er det på tide, at deres modparter træder i karakter og vælger en anden vej end giftig maskulinitet.