Sammenlignet med en dukke forsvarer denne norske spiller stolt langt hår blandt mænd

Erling Haaland plejer at trække overskrifter for sine spektakulære mål. Denne gang var det ikke hans venstre fod, der fangede alles opmærksomhed, men hans hår. En video, der gik viralt, viste ham lade sine lange blonde lokker flyde frit, hvilket udløste en byge af reaktioner. Det vil helt sikkert genoplive debatten om mænd med langt hår.

En frisure der gik viralt

Det hele startede med et kort klip filmet på sidelinjen af en Manchester City-kamp. Det viser Erling Haaland kaste sit blonde hår med nærmest teatralsk lethed. Inden for få timer gik videoen viralt og forvandlede en simpel gestus til et viralt fænomen.

Internetbrugere tøvede ikke med at lade fantasien få frit løb, og desværre også deres had. Nogle sammenlignede spilleren med Barbie, andre mindede om karakterer fra filmen "White Chicks". Andre igen så en lighed med Daemon Targaryen, en karakter fra "House of the Dragon". For ikke at nævne den uundgåelige "vikingeaura", der i vid udstrækning bruges til at understrege hans nordiske og karismatiske udseende.

En meget ægte beundring

Mange fans siger, at de er imponerede over hans hårs skønhed og sundhed. Nogle går endda så langt som til at spørge ind til hans hårplejerutine i håb om at afsløre hemmeligheden bag hans skinnende, tykke lokker. En internetbruger opsummerede den generelle følelse ved at rose "et hår, der er værdigt til en shampooreklame". Effekten er tydelig: Erling Haaland tiltrækker sig lige så meget opmærksomhed for sin stil som for sine præstationer på banen.

En spiller, der fuldt ud omfavner sin frisure

På banen bærer Erling Haaland ofte sit hår i en knold, hestehale eller fletninger, nogle gange holdt på plads af et pandebånd. Et særligt mindeværdigt øjeblik var hans kamp mod Arsenal i 2023, hvor han fjernede pandebåndet, inden han scorede et mål, med håret flagrende frit, i en rungende sejr. Da en internetbruger foreslog, at han skulle klippe det, var hans svar enkelt og direkte: nej. En symbolsk erklæring om hans forhold til sit image.

Hår fri for stereotyper

Det er værd at huske en sandhed, der sommetider glemmes: langt hår definerer ikke køn eller seksuel orientering. Mænd kan have langt hår, kort hår, bundet op eller løst, ligesom de kan vælge at bære en række forskellige beklædningsgenstande, herunder nederdele, jakkesæt eller ethvert andet beklædningsgenstand, de kan lide. Disse valg er et spørgsmål om personligt udtryk, stil og komfort, ikke rigide regler.

At automatisk forbinde en frisure med en kønsidentitet eller seksuel orientering er afhængig af stereotyper, der er nedarvet fra patriarkalske normer, som har en tendens til at sætte individer i bås. At sætte spørgsmålstegn ved disse reflekser giver mulighed for en enklere og mere fredelig vision: alle bør frit kunne bestemme deres udseende uden at blive udsat for kritik eller fordømmelse baseret på forældede sociale kodekser. Hår er, ligesom tøj, først og fremmest en form for individuelt udtryk, ikke en markør for værdi eller påtvungen identitet.

Med humor, beundring og en stærk sans for stil beviser Erling Haaland, at hans indflydelse rækker langt ud over banen. Hans hår er blevet en sand signatur, næsten lige så genkendelig som hans målfejringer.