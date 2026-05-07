"Det er billigere end vores gamle liv": disse passagerer har valgt permanent krydstogt

Hvad nu hvis pensionering betød mellemlandinger, solnedgange over havet og altid pakkede kufferter? Det er valget truffet af Lanette og Johan Canen, et par i midten af 50'erne, der besluttede at bytte deres hverdag på Hawaii ud med et liv ombord på et beboelseskrydstogtskib. Et eventyr, der fascinerer lige så meget, som det inspirerer drømme.

Et flydende hus de næste 15 år

Lanette og Johan bor nu ombord på Villa Vie Odyssey, et skib designet til at sejle jorden rundt i flere år. Deres kahyt er garanteret i 15 år, hvilket forvandler fartøjet til et sandt flydende hjem. Skibets rejseplan er svimlende: 425 anløbshavne i 147 lande, fordelt over cirka tre et halvt år. Et liv fyldt med mellemlandinger, opdagelser og evigt skiftende landskaber.

Ombord har parret også en meget struktureret daglig rutine. Måltider, drikkevarer, Wi-Fi, rengøring og tøjvask er inkluderet i deres pakke. Denne ordning giver dem mulighed for at rejse, samtidig med at de minimerer materielle begrænsninger.

"Folk tror, vi er rige."

Det mest overraskende ved deres historie er det økonomiske aspekt. Før dette nye liv boede Lanette og Johan på Hawaii, et sted kendt for sine særligt høje leveomkostninger. Ifølge dem ville det i sidste ende koste dem mindre at bo på denne båd end deres tidligere liv på land.

Johan opsummerer deres valg med en sætning, der har cirkuleret vidt og bredt på sociale medier: Mange mennesker forestiller sig, at man skal være millionær for at bo permanent på et krydstogtskib, hvorimod denne løsning efter deres mening er billigere end deres tidligere husleje og daglige udgifter. Parret forklarer også, at de solgte deres biludlejningsvirksomhed, før de begav sig ud på dette nye eventyr.

Et lettere og mindre rodet liv

Ud over selve rejsen siger Lanette og Johan, at de primært ønskede at forenkle deres dagligdag. Slut med at samle ejendele, vedligeholde et hus eller bebyrde sig selv med ansvar, de fandt uforholdsmæssigt højt. Deres nye liv er mere baseret på oplevelser end på ejendele. De siger, at de sætter pris på at kunne udforske flere lande uden at skulle pakke kufferterne om ved hvert stop.

Siden deres afrejse har de allerede udforsket destinationer som Spanien, Portugal, Gibraltar og Galapagosøerne. For nogle repræsenterer denne idé om total frihed næsten en moderne fantasi: at se verden og samtidig bevare et mobilt "hjem".

En livsstil, der fascinerer… men splitter

Deres hverdag genererer mange reaktioner på sociale medier. Nogle internetbrugere drømmer om et sådant eventyr og forestiller sig let at efterlade alt for at leve til søs. Andre er mere skeptiske. Manglen på plads, afstanden fra familie, lægehjælp og den begrænsede livsstil vækker bekymring. Kritikken omfatter også krydstogters miljøpåvirkning.

Miljøgrupper har i flere år fordømt den kraftige forurening fra krydstogtskibe og betragtet dem som nogle af de mest forurenende skibe i verden. I gennemsnit udleder et enkelt krydstogtskib cirka 20.000 tons CO2 om året, hvilket svarer til den årlige udledning fra 10.000 biler. Selv når disse skibe ligger til kaj, fortsætter de med at producere betydelig forurening: et krydstogtskib, der holder stille i en time, udleder lige så meget som omkring 30.000 køretøjer, der kører med lav hastighed. Disse tal giver regelmæssigt næring til debatten omkring denne type turisme, som i stigende grad kritiseres for sin miljøpåvirkning.

I sidste ende, på trods af kritikken, siger Lanette og Johan, at de ikke fortryder deres valg. For dem repræsenterer dette permanente krydstogt primært en anderledes måde at leve og nyde deres tid på. Én ting er sikkert: at bo på havet i årevis efterlader ingen ligeglade.