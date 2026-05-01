At rejse under graviditet rejser mange legitime spørgsmål. I langt de fleste ukomplicerede graviditeter er det stadig muligt at flyve under graviditet .

Ingen international regulering forbyder gravide kvinder at flyve. Beslutningen afhænger af graviditetens stadium, kvindens generelle helbred og eventuelle obstetriske komplikationer.

Da hver graviditet er unik, er en personlig lægelig vurdering afgørende, inden der planlægges rejser.

Er det farligt at flyve under graviditet?

Den største risiko forbundet med flyrejser under graviditet er fortsat venøs tromboemboli . Langvarig immobilitet, dehydrering og ændringer i blodets koagulationsevne relateret til graviditet øger denne risiko.

Langdistanceflyvninger på mere end fire timer kræver øget årvågenhed.

Andre ubehagelige bivirkninger kan også opstå. Den tørre kabineluft fremmer dehydrering, hvilket forværrer eksisterende kvalme eller træthed. Lændesmerter intensiveres ofte ved længere tids sidden.

Trykvariationer kan forværre gastroøsofageal refluks, hvilket er almindeligt under graviditet.

Disse risici kan dog stadig håndteres med de rette forebyggende foranstaltninger . De udgør ikke en systematisk kontraindikation for flyrejser, men kræver en personlig vurdering af den medicinske situation.

Hvornår under graviditeten kan man rejse med fly?

Første kvartal: forsigtighed tilrådes

I løbet af første trimester gør kvalme, træthed og risikoen for spontan abort lange rejser frarådelige.

Dehydrering, forværret af gentagen opkastning, er en yderligere risikofaktor. Vi anbefaler at vælge direkte og korte ruter.

Andet kvartal: det ideelle vindue

Andet trimester , ofte kaldet graviditetens gyldne periode , repræsenterer det bedste tidspunkt at rejse. Kvalmen aftager, energien vender tilbage, og mavestørrelsen forbliver moderat.

Det ideelle vindue er mellem den 18. og 24. uge .

Tredje kvartal: stigende restriktioner

Fra tredje trimester og fremefter bliver restriktionerne strengere. Risikoen for for tidlig fødsel øges, og hævelsen i underekstremiteterne intensiveres.

Det anbefales generelt at undgå at flyve efter 37 uger af graviditeten.

Hvad er kontraindikationerne og situationerne, hvor flyvning bør undgås?

Visse medicinske tilstande er en formel kontraindikation for at flyve.

De vigtigste omfatter truslen om for tidlig fødsel med regelmæssige veer, hæmoragisk placenta previa, præeklampsi eller ukontrolleret forhøjet blodtryk.

Dertil kommer svær anæmi med hæmoglobin under 8 g/dl, ukontrolleret svangerskabsdiabetes, akutte infektioner, alvorlige ØNH-patologier såsom bihulebetændelse eller mellemørebetændelse og en historie med venøs tromboembolisme uden passende profylakse.

Visse situationer kræver udsættelse af afrejse:

Nylig eller uforklarlig blødning fra kønsorganerne

Regelmæssige livmoderkontraktioner

Bristning af fosterhinden

Uforklarlig feber eller tegn på urinvejsinfektion

Ukontrolleret diabetes eller ustabilt forhøjet blodtryk

Destinationer, der ikke anbefales, fortjener også opmærksomhed. Områder med risiko for infektionssygdomme som Zika , malaria eller denguefeber bør undgås for enhver pris.

Isolerede regioner uden adgang til obstetrik, destinationer i meget høje højder over 3.658 meter og områder med intens varme, der øger risikoen for dehydrering, føjes til denne liste.

Flyselskabets politikker og nødvendige dokumenter

De fleste flyselskaber accepterer gravide kvinder op til uge 36 for en enkelt graviditet og op til uge 32 for flerfoldsgraviditeter.

Forskere fra Royal College of Obstetricians and Gynaecologists i Storbritannien bekræfter disse grænser som referenceanbefalinger.

Politikkerne varierer dog afhængigt af udbyderne:

Ryanair : En flyveerklæring er obligatorisk fra uge 28 og fremefter; flyvning er forbudt efter uge 36 for enlige graviditeter.

: En flyveerklæring er obligatorisk fra og fremefter; flyvning er forbudt efter uge 36 for enlige graviditeter. easyJet : muligt indtil udgangen af den 35. uge ved en enkelt graviditet, indtil den 32. uge ved flerfoldsgraviditet

: muligt indtil udgangen af den 35. uge ved en enkelt graviditet, indtil den 32. uge ved flerfoldsgraviditet Air France : ingen restriktioner eller lægegodkendelse kræves

: ingen restriktioner eller lægegodkendelse kræves Air Transat : muligt op til 35 uger uden begrænsning, lægeerklæring kræves mellem 36. og 38. uge

: muligt op til 35 uger uden begrænsning, lægeerklæring kræves mellem 36. og 38. uge United Airlines : Lægeerklæring kræves efter den 36. uge, udstedt 72 timer før afgang

Vi anbefaler at tjekke hvert enkelt selskabs politik, inden du foretager en reservation.

Vigtige medicinske dokumenter omfatter en lægeerklæring dateret 7 til 10 dage før afrejse, en graviditetsjournal og en attest med angivelse af den forventede fødselsdato .

Forberedelse til din rejse: vigtige trin og forsikring

Det er vigtigt at konsultere en gynækolog, jordemoder eller praktiserende læge systematisk inden enhver afrejse.

Denne konsultation før rejsen giver mulighed for at vurdere helbredstilstanden, screene for kontraindikationer og indhente en attest om ingen medicinske kontraindikationer .

Opdatering af graviditetsjournalen, indhentning af recepter på kompressionsstrømper og drøftelse af kompatible vacciner er blandt de vigtigste trin.

Hvad angår administrative procedurer, er det tilrådeligt at tjekke afbestillingspolitikkerne for fly og finde fødeklinikker i nærheden af din destination. Det forbedrer rejsesikkerheden ved at notere lokale nødnumre.

Rejseforsikring fortjener særlig opmærksomhed. Det er vigtigt at kontrollere graviditetsklausulen og dækningsbetingelserne i tilfælde af medicinske komplikationer eller for tidlig fødsel.

Nogle kontrakter udelukker graviditetsrelaterede udgifter ud over 28 uger eller endda fra 32. uge. Graviditeter som følge af IVF eller flerfoldsgraviditeter kræver øget årvågenhed med hensyn til forsikringsudelukkelser .

Praktiske tips til en behagelig flyvetur under graviditeten

At vælge en sædeplads i gangen gør det lettere at bevæge sig hyppigt og gå regelmæssigt.

Sikkerhedsselen skal justeres under maven, aldrig over den. En lændepude forbedrer komforten betydeligt under længere tids sidden.

Det anbefales stadig at bære løstsiddende tøj og sko, der er lette at tage på, da ben og fødder hæver op i højden.

Forebyggelsen af venøs trombose hviler på flere søjler:

Brug medicinske kompressionsstrømper (20-30 mmHg) fra morgenen på rejsen

(20-30 mmHg) fra morgenen på rejsen Ankelbøjnings-ekstensionsøvelser og pedalbevægelser i siddende stilling

Stå op og gå i gangen hvert 60. til 90. minut

Undgå at krydse benene

Det er vigtigt at holde sig hydreret i små mængder. Undgå alkohol, for meget kaffe og kulsyreholdige drikkevarer. Lette snacks som kiks, ingefær eller mynte kan hjælpe med at reducere kvalme.

Sikkerhedsportene bruger radiobølger, som er sikre for babyen. En manuel søgning er dog stadig en ret, der kan udøves.

I tilfælde af veer, blødning, brystsmerter eller bristning af hinde er det vigtigt at underrette besætningen straks.

Langdistanceflyvninger og flerfoldsgraviditeter: særlige tilfælde

Langdistanceflyvninger øger risikoen for venøs tromboembolisme og kræver øget årvågenhed. Hydrering, regelmæssig mobilisering og brug af kompressionsstrømper bliver prioriteter.

Håndtering af jetlag forstyrrer ofte et allerede skrøbeligt søvnmønster. Gradvist at justere din tidsplan et par dage før afrejse hjælper dig med at restituere bedre.

Mellemlandinger giver mulighed for socialt samvær, men øger den generelle træthed. Ved flerfoldsgraviditeter indfører flyselskaberne grænser fra uge 32 eller endnu tidligere.

Da risikoen for for tidlig fødsel er betydeligt højere, er specialiseret obstetrisk ekspertise afgørende, før enhver rejsebeslutning.

Andre transportformer under graviditet

Kørsel sætter sine egne begrænsninger. Kørsler på over 300 km anbefales ikke. Pauser hver time begrænser træthed og reducerer risikoen for trombose.

Ujævne veje bør undgås, og sikkerhedsselen bør altid justeres under maven.

Toget er et af de mest passende transportmidler under graviditet. At vælge en sædeplads ved gangen og at rejse sig regelmæssigt forebygger effektivt risikoen for venøs trombose.

På krydstogter nægter de fleste rederier at tillade passagerer over 24 ugers graviditet. Nogle accepterer op til 32 uger med en lægeerklæring.

Risikoen for søsyge stiger under graviditet. Det er vigtigt at sikre sig, at der er en læge om bord, før man foretager en reservation.

Dine rettigheder baseret på min erfaring som gravid passager

Gravide passagerer har samme beskyttelse som andre rejsende i henhold til den europæiske forordning EU261 .

I tilfælde af en betydelig forsinkelse eller aflysning kan der kræves en kompensation på op til 600 euro . Denne ret påvirkes ikke af graviditet.

Flyselskaber er forpligtet til at tilbyde prioriteret boardingassistance , passende måltidsindkvartering og assistance til kørestolsbrugere efter anmodning.

De kan berettiget nægte boarding efter fristens udløb eller uden den nødvendige lægelige dokumentation, men enhver forskelsbehandling udelukkende baseret på graviditet er fortsat forbudt.

I tilfælde af flyforstyrrelser styrker omhyggelig dokumentation af alle forsinkelser og ekstraudgifter dit erstatningskrav. Graviditet kan derfor skabe specifikke behov, der berettiger til øget støtte.

At forudse disse situationer ved at gemme alle bilag er en sund fornuft-tilgang til at rejse med ro i sindet.