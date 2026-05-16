På et fly kan et tilbehør lindre følelsesløse ben under lange flyveture.

Efter flere timer fastklemt i et flysæde er det svært at slippe væk fra den følelse af tunge eller følelsesløse ben. Dette ubehag er meget almindeligt på lange rejser, især når kroppen ikke bevæger sig meget. Ét tilbehør kan sagtens ændre rejseoplevelsen: kompressionsstrømper.

Hvorfor hæver benene på fly?

Langdistanceflyvninger er ikke altid skånsomme for blodcirkulationen. I flere timer bliver du siddende med lidt bevægelse, hvilket forsinker lægmusklernes arbejde. Disse muskler spiller en afgørende rolle i at hjælpe blodet med at vende tilbage til hjertet. Når de bruges mindre, forsinkes blodcirkulationen i benene. Resultatet: en følelse af tyngde, hævede ankler eller prikken kan forekomme.

I sjældne tilfælde kan denne blodansamling også fremme dannelsen af en blodprop i en dyb vene, et fænomen kaldet dyb venetrombose (DVT), undertiden kaldet "økonomiklassesyndrom". Ifølge Verdenssundhedsorganisationen vil cirka én ud af 6.000 mennesker udvikle symptomer relateret til en blodprop efter en flyvning på mere end fire timer. Risikoen er fortsat lav, men den eksisterer, især for visse personer, der er hyppigere udsat.

Hvordan fungerer kompressionsstrømper?

Støttestrømper giver et gradvist tryk på benene: stærkere ved anklen og lettere, når du bevæger dig op mod læggen. Denne kompression hjælper med at forbedre blodcirkulationen og reducerer ansamlinger af smerter i benene. Resultatet: mindre hævelse, mindre tung fornemmelse i benene og større komfort under rejser.

Disse sokker, der længe har været forbundet med det medicinske område, har gennemgået en større modernisering. I dag fås de i mere behagelige materialer, en række forskellige snit og stilarter, der minder om klassiske sokker. Med andre ord er der ingen grund til at ofre din stil for at rejse komfortabelt.

Hvad videnskabelige studier siger

Forskningen på området er ret opmuntrende. En Cochrane-undersøgelse, der blev opdateret i 2021, analyserede 12 kliniske forsøg med næsten 3.000 passagerer, der havde flyvet i mere end fire timer. Resultaterne viser, at brug af kompressionsstrømper reducerer risikoen for asymptomatisk dyb venetrombose, dvs. blodpropper, der ikke nødvendigvis forårsager synlige symptomer, betydeligt.

Specifikt udviklede cirka 10 ud af 1.000 rejsende, der ikke brugte kompressionssokker, denne type trombose. Blandt dem, der brugte dem, faldt dette tal til omkring 1 ud af 1.000. Forskerne påpeger dog, at alvorlige komplikationer såsom lungeemboli fortsat er meget sjældne og vanskelige at måle statistisk i denne type undersøgelse.

Gode vaner til at rejse mere komfortabelt

Støttestrømper kan være nyttige, men de fungerer endnu bedre, når de kombineres med et par enkle vaner.

Husk at stå op regelmæssigt for at gå i gangen under en lang flyvetur, selvom det kun er i et par minutter.

At rotere dine ankler eller spænde dine lægge, mens du sidder ned, hjælper også med at stimulere blodcirkulationen.

Hydrering spiller også en vigtig rolle: at drikke nok vand kan hjælpe kroppen med bedre at klare rejsen.

Omvendt er det ikke ideelt for kredsløbet at forblive ubevægelig i timevis med benene over kors.

Et nyttigt tilbehør, uden pres eller påbud

Selvfølgelig oplever ikke alle lange flyveture på samme måde. Nogle mennesker rejser uden særlig ubehag, mens andre hurtigt oplever, at deres ben føles tunge eller følsomme. Støttestrømper er derfor ikke en nødvendighed eller en essentiel del af at "rejse godt". De repræsenterer blot en ekstra mulighed for at passe på din komfort og din krop under længere rejser.

For personer med en historie med venøse problemer, graviditet, overvægt eller kendte kredsløbsproblemer anbefales det stadig at søge lægehjælp før en lang flyvetur.

Kort sagt kan kompressionsstrømper, et lille og diskret tilbehør, blive en af de bedste allierede i din håndbagage.