Diese preisgekrönten Tierfotos werden Ihnen wieder ein Lächeln ins Gesicht zaubern.

Tierwelt
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Caleb Falkenhagen/Pexels

In Sekundenbruchteilen gelingt es Naturfotografen, die Essenz des Lebens einzufangen. Die Refocus Photographer of the Year Awards 2025 präsentieren eine Reihe außergewöhnlicher Fotografien, die flüchtige Naturszenen in unvergessliche Kunstwerke verwandeln.

Ein Meisterwerk des Lebens: ein perfekter Raubüberfall

Der Hauptpreis der Refocus Photographer of the Year Awards 2025 geht an Baiju Patil für sein Foto „Der perfekte Raubzug“, das einen Moment einfängt, in dem ein Rosenreiher in den Sümpfen von Bharatpur, Indien, einen Fisch fängt. Fünfzehn Jahre des Auskundschaftens und Wartens in Verstecken waren nötig, um diesen blitzartigen Jagdinstinkt einzufangen, in dem Augenblick, als die Beute im Schnabel des Jägers verschwindet. Das rosige Licht, die geometrische Komposition, die unsichtbare Spannung des Moments: All dies trägt dazu bei, diese Jagdszene in ein beinahe malerisches Bild stiller Kraft zu verwandeln.

Luftballette und himmlische Schlachten

In den eisigen Höhen oder über den Wellen nehmen die Kämpfe zwischen Greifvögeln, Seeschwalben und Möwen den Charakter einer brutalen Choreografie an. In „Himmelsjäger“ stürzt sich ein Steinadler auf sein Ziel; anderswo liefern sich zwei Seevögel ein Federballett mit weit ausgebreiteten Flügeln und ausgefahrenen Krallen. Diese Momente offenbaren die rohe Schönheit des Überlebens: eine Poesie des Augenblicks, eingefangen in der Geschwindigkeit eines Flügelschlags.

Wenn das unendlich Kleine episch wird

Die Makrofotografie eröffnet jedoch eine völlig andere Perspektive: die unsichtbarer Welten. Springspinnen, die Libellen jagen, Aga-Kröten, die Skorpione und Käfer verschlingen … Jede vergrößerte Szene wird zu einem mythischen Drama, in dem jedes Detail – Zähne, Schuppen, Tautropfen – monumentale Dimensionen annimmt. Dank spezieller Objektive enthüllen diese Fotografen ein faszinierendes Paralleluniversum.

Tierische Sanftmut: die andere Seite des Wilden

Die Auswahl für den Refocus Photographer of the Year Award 2025 zeigt nicht nur die „Gewalt“ der Natur. Einige Bilder fangen unerwartete Momente der Zärtlichkeit ein: ein Löwenjunges, das sich an seine Mutter schmiegt, ein Eisbär, der sein Junges sanft auf dem Rücken trägt, ein Elefantenbaby, das den beruhigenden Rüssel seiner Matriarchin sucht. Diese Bilder bilden einen Kontrast zur Härte der Naturgewalten und erinnern uns daran, dass Mutterinstinkt, Schutz und die Weitergabe von Wissen ebenfalls grundlegend für die Natur sind.

Eine seltene Alchemie aus Geduld und Technologie

Hinter jedem Bild stecken Monate – manchmal Jahre – des Wartens, Misserfolge und Anpassungen. Manche Fotografen nutzen Drohnen, um sich Tieren zu nähern, ohne sie zu stören, während andere auf lautlose Kameras setzen, die ferngesteuert installiert und im richtigen Moment ausgelöst werden.

Die Arbeit dieser preisgekrönten Fotografen bei den Refocus Photographer of the Year Awards 2025 ist daher nicht nur technischer Natur: Sie entspringt einer Form der Hingabe, bei der die Technologie in den Dienst des Staunens gestellt wird, in absolutem Respekt vor den Arten und ihrer Umwelt.

