Search here...

In Florida verursacht das kalte Wetter einen erstaunlichen „Leguanregen“.

Tierwelt
Fabienne Ba.
@wptv/Instagram

Florida, bekannt für seinen Sonnenschein und sein mildes Klima, wurde kürzlich Zeuge einer Szene, die einem Horrorfilm würdig gewesen wäre: Leguane fielen von Bäumen, als ob es regnen würde. Dieses überraschende Phänomen hängt mit einem außergewöhnlichen Kälteeinbruch und den einzigartigen biologischen Eigenschaften dieser Reptilien zusammen.

Ein sonniger Staat, der mit ungewöhnlicher Kälte konfrontiert ist

Florida, der Sunshine State, ist eher für seine Strände und Palmen als für seine eisigen Temperaturen bekannt. Doch in den letzten Tagen wurden in einigen Regionen außergewöhnlich niedrige Temperaturen gemessen, weit unter dem saisonalen Durchschnitt. In Orlando sank das Thermometer sogar auf etwa -4 °C, ein seltenes Ereignis für diese Region. Dieser plötzliche Temperatursturz löste eine Kettenreaktion bei der einheimischen Tierwelt aus, insbesondere bei den Grünen Leguanen.

Warum fallen Leguane von Bäumen?

Leguane sind wechselwarme Reptilien, das heißt, sie sind vollständig auf die Außentemperatur angewiesen, um ihre Muskeln zu aktivieren und ihre lebenswichtigen Funktionen aufrechtzuerhalten. Bei Kälteeinbruch verlangsamt sich ihr Stoffwechsel erheblich. Sie verfallen dann in eine Art Lethargie, fast völlige Bewegungsunfähigkeit.

Die Leguane, die sich in den Bäumen in der Sonne aalen, verlieren plötzlich ihre Fähigkeit, sich an den Ästen festzuhalten, wenn die Temperatur zu schnell sinkt. Daraufhin fallen sie erstarrt zu Boden und erzeugen den Eindruck eines regelrechten „Leguanregens“. Ein ebenso erstaunliches wie beunruhigendes Schauspiel für die Einheimischen.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen

Ein Beitrag geteilt von @abc7newsbayarea

Eine vorübergehende Stille, kein tödlicher Regen

Es ist wichtig zu betonen, dass diese Stürze nicht immer den Tod des Tieres bedeuten. In vielen Fällen sind Leguane lediglich durch die Kälte gelähmt. Sobald die Temperaturen steigen, erlangen einige allmählich ihre Beweglichkeit zurück und können weitermachen, als wäre nichts geschehen. Diese Reaktion ist daher in erster Linie eine physiologische Antwort auf starken Hitzestress und kein grundsätzlich tödliches Phänomen.

Ein seltenes Phänomen, das aber bereits beobachtet wurde.

Dieser „Leguanregen“ war zwar aufgrund seines Ausmaßes beeindruckend, aber nicht das erste Mal, dass er in Florida auftrat. Ähnliche Ereignisse wurden bereits während früherer Kälteperioden beobachtet, jedoch selten bei solch niedrigen Temperaturen und so schlechter Sicht in städtischen Gebieten.

Angesichts dieser Ausnahmesituation richteten Wildtierschutzorganisationen Sammelstellen ein. Anwohner wurden gebeten, reglose Leguane, die sie in ihren Gärten, auf den Straßen oder im öffentlichen Raum fanden, zu melden oder abzugeben. Mehrere tausend Tiere wurden gerettet. Da sie nicht unter Schutz standen, mussten einige Leguane leider „gemäß den Bestimmungen Floridas“ eingeschläfert werden, während andere nach lokalen Richtlinien versorgt wurden.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen

Ein Beitrag geteilt von WPTV NewsChannel 5 (@wptv)

Kurz gesagt, erinnert uns dieses Ereignis an eine grundlegende Wahrheit: Extreme Klimaschwankungen können überraschende, mitunter spektakuläre Auswirkungen auf Ökosysteme und die darin lebenden Arten haben. Dieser „Leguanregen“ ist nicht bloß eine virale Kuriosität, sondern verdeutlicht den Einfluss des Klimas auf Lebewesen – und mahnt uns, dass das Gleichgewicht zwischen Arten, Klima und Mensch ebenso fragil wie faszinierend ist.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Ich bin Fabienne, Autorin für die Website „The Body Optimist“. Ich bin begeistert von der Kraft der Frauen und ihrer Fähigkeit, die Welt zu verändern. Ich glaube, Frauen haben eine einzigartige und wichtige Stimme, und es ist mir ein Anliegen, meinen Beitrag zur Gleichberechtigung zu leisten. Ich unterstütze nach Kräften Initiativen, die Frauen ermutigen, sich Gehör zu verschaffen.
Article précédent
Sie leidet am Tourette-Syndrom und zeigt, wie ihr Hund ihr hilft, ihre Tics zu kontrollieren.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Sie leidet am Tourette-Syndrom und zeigt, wie ihr Hund ihr hilft, ihre Tics zu kontrollieren.

Mit Tics zu leben, hindert einen nicht daran zu lieben, zu träumen oder zu strahlen. Die 23-jährige Baylen...

Warum die Intuition von Pferden Forscher fasziniert, laut einer Studie

Pferde sind nicht nur wundervolle Begleiter: Sie scheinen unsere Gefühle „lesen“ zu können. Eine aktuelle französische Studie belegt,...

Verschlucken wir im Schlaf wirklich Spinnen? Was sagt die Wissenschaft?

Sie haben sicher schon von diesem Gerücht gehört: Angeblich verschlucken wir im Schlaf bis zu acht Spinnen pro...

Nach monatelangem Verschwinden taucht diese Katze 250 km entfernt wieder auf; ihre Geschichte sorgt im Internet für Furore.

Kater Filou, der im August 2025 an einem Autobahnrastplatz nahe Girona in Spanien verschwand, ist nun in Olonzac...

Diese preisgekrönten Tierfotos werden Ihnen wieder ein Lächeln ins Gesicht zaubern.

In Sekundenbruchteilen gelingt es Naturfotografen, die Essenz des Lebens einzufangen. Die Refocus Photographer of the Year Awards 2025...

Ein Feuerwehrmann rettet einen Hund aus dem Wasser: Seine Tat bewegt das Internet.

Ein Feuerwehrmann aus Nîmes vollbrachte Ende Dezember 2025 eine spektakuläre Rettungsaktion, indem er in das eisige Wasser des...

© 2025 The Body Optimist