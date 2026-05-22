Diese Hunde haben die kultigsten Looks der Met Gala 2026 nachgestellt und das Internet liebt es.

Der wohl meistdiskutierte rote Teppich der Stunde war nicht nur für Prominente reserviert, sondern auch für Hunde. In New York verwandelte die ungewöhnliche „Pet Gala 2026“ vierbeinige Freunde für eine Nacht in wahre Modeikonen. Zwischen Minikleidern, schimmernden Capes und Anspielungen auf die Haute Couture der Extraklasse konnte das Internet natürlich nicht widerstehen.

Die Met Gala, die Hunde-Version

Zwei Wochen nach der berühmten Met Gala 2026 fand in New York ein weiteres Event statt: die Pet Gala. Im Cineplay Theater wurden die unvergesslichsten Red-Carpet-Looks des Jahres neu interpretiert – mit Hunden als Models. Das Konzept? Die Looks der Stars in Versionen nachzustellen, die an verschiedene Hunderassen angepasst sind, vom Chihuahua bis zum Dackel. Eine Idee, die Haute Couture mit Tierliebe verbindet.

Das Projekt stammt von Anthony Rubio, einem auf Hundemode spezialisierten Designer. Seit über zehn Jahren kreiert er Hunde-Interpretationen bedeutender Modetrends. Dieses Jahr ließ er sich von den Silhouetten von Prominenten wie Beyoncé, Nicole Kidman und Anne Hathaway inspirieren.

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BeBe, Kima und George: die wahren Stars des roten Teppichs

Es ist unmöglich, über die Haustiergala zu sprechen, ohne ihre pelzigen Stars zu erwähnen.

BeBe, ein kleiner Pekinese, sorgte mit einer Miniaturversion des handbemalten Kleides, das Anne Hathaway trug, für Furore.

Kima, die Chihuahua-Hündin, verkörperte derweil Beyoncés extravaganten Geist mit einem Federumhang, einem juwelenbesetzten Kopfschmuck und einem funkelnden Kleid.

Unter den Herren hatte sich George, ein drahthaariger Dackel, den pastellfarbenen Look von A$AP Rocky mit einem hellrosa Mantel und einer eleganten Fliege angeeignet.

Auch andere Hunde hinterließen einen bleibenden Eindruck, wie zum Beispiel Priscilla, die Brüsseler Griffon-Hündin, Chanel, die Malteser-Bichon-Frisé-Hündin, oder Bastian, ein Terrier-Mischling mit einem ultra-modischen Aussehen.

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Warum das Internet komplett zusammenbricht

Der Erfolg der Pet Gala beruht auf einer perfekt abgestimmten Mischung: stylische Hunde, sofort erkennbare Popkultur-Referenzen und eine gesunde Portion Selbstironie. Videos und Fotos der Veranstaltung überschwemmten im Nu die sozialen Medien und lösten Tausende herzerwärmende Reaktionen aus. Das Projekt zelebriert zudem handwerkliche Kreativität, denn hinter jedem Outfit steckt echte Design- und Fertigungsarbeit.

Lachen, ja… Tierschutz vergessen, nein

Diese Bilder mögen zwar niedlich wirken, doch man sollte sie objektiv betrachten. Hunde – wie alle Tiere – sind keine Accessoires, Puppen oder Plüschtiere, die nur der Unterhaltung im Internet dienen. Abgesehen von der vermeintlichen Niedlichkeit ist es unerlässlich, ihr Wohlbefinden und ihre Bedürfnisse zu berücksichtigen. Der Erfolg viraler Tiervideos führt manchmal dazu, dass Tiere zu bloßen „Showobjekten“ oder Trendobjekten degradiert werden. Zuneigung zu empfinden ist verständlich, aber vergessen Sie nicht, dass ein Hund ein Lebewesen mit eigenen Bedürfnissen und Einschränkungen ist.

Dieselbe Wachsamkeit ist auch im Umgang mit KI-generierten Bildern geboten, die die sozialen Medien überschwemmen. Hinter diesen vermeintlich unterhaltsamen Inhalten verbirgt sich eine weniger unbeschwerte Realität: Der weitverbreitete Einsatz künstlicher Intelligenz gefährdet viele kreative Berufe, insbesondere die von Illustratoren, Cartoonisten und bildenden Künstlern. Ein Werk zu bewundern bedeutet auch, darüber nachzudenken, wie es entstanden ist – und wer letztendlich davon profitiert.

Letztendlich hat die Pet Gala 2026 mit ihren hochstylischen Hunden und von den größten Stars inspirierten Mini-Outfits das Internet einmal mehr in ein Paradies für Hunde-Mode verwandelt. Zwischen der Faszination für „zu süße“ Tiere und der Begeisterung für virale Inhalte bleibt eine kritische Perspektive unerlässlich: Ein Hund ist niemals ein Spielzeug oder ein Modeaccessoire.