Unter 18.600 Hunden gewann er einen der prestigeträchtigsten Hundewettbewerbe.

Die Crufts-Hundeausstellung bringt jedes Jahr die Elite der Hundewelt zusammen. In diesem Jahr, 2026, stach ein Hund unter mehr als 18.600 Teilnehmern hervor und gewann den begehrten Titel „Best in Show“. In Birmingham, Großbritannien, würdigt dieser Sieg jahrelange Zucht, Training und Vorbereitung der Hunde und ihrer Besitzer aus aller Welt.

Crufts, die größte Hundeausstellung der Welt

Die vom Kennel Club organisierte Crufts-Hundeausstellung gilt als eine der renommiertesten Veranstaltungen in der Hundewelt. Sie wurde 1891 von Charles Cruft ins Leben gerufen und findet heute jährlich im National Exhibition Centre (NEC) in Birmingham statt und zieht Zehntausende Besucher an.

Vier Tage lang nehmen Tausende von Hunden aller Rassen an verschiedenen Wettbewerben teil: Rassebewertungen, Agility-Vorführungen, Gehorsamkeitsprüfungen und sogar choreografierte Shows mit ihren Besitzern. Die Veranstaltung hat sich zu einem Pflichttermin für Züchter, Branchenexperten und Hundeliebhaber entwickelt.

Auch die Ausgabe 2026 bildete keine Ausnahme. Über 18.600 Hunde aus Großbritannien und zahlreichen anderen Ländern traten in den verschiedenen Kategorien an, darunter eine Rekordzahl internationaler Teilnehmer. Am Ende des Wettbewerbs kann nur ein Hund den begehrten Titel „Best in Show“ für sich beanspruchen und damit den besten Hund des gesamten Wettbewerbs auszeichnen.

Bruin wurde zum „besten Hund des Wettbewerbs“ gekürt.

In diesem Jahr, 2026, ist der Gesamtsieger Bruin, ein vierjähriger Clumber Spaniel. Der Hund, der dem Züchter und Moderator Lee Cox gehört, wurde von den Juroren zum „besten Hund der Show 2026“ gekürt.

Um diese Auszeichnung zu erreichen, gewann Bruin zunächst seine Gruppenkategorie, bevor er im Finale gegen die anderen Gewinner antrat. Der Titel „Best in Show“ wird nach sorgfältiger Bewertung durch Fachrichter vergeben, die verschiedene Kriterien analysieren, darunter:

Gesundheit und körperliche Fitness

Struktur und Morphologie

die Qualität der Bewegungen

das Temperament des Hundes

Laut seinem Besitzer ist Bruin ein „Hund, wie man ihn nur einmal im Leben findet“, der bei Präsentationen vor den Richtern stets ruhig und konzentriert bleibt. Sein Sieg wurde bei der Bekanntgabe des Ergebnisses mit begeistertem Applaus gefeiert.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen Ein Beitrag geteilt von Crufts (@crufts)

Ein wichtiger Sieg für eine seltene Rasse

Neben seiner individuellen Leistung lenkt Bruins Sieg auch die Aufmerksamkeit auf seine Rasse. Der Clumber Spaniel gilt laut Kennel Club als gefährdete britische Rasse; jährlich werden weniger als 300 Welpen registriert. Diese Anerkennung bei einer internationalen Veranstaltung kann dazu beitragen, das Bewusstsein für diese selteneren Rassen zu stärken.

Im Finale trat Bruin gegen die Gewinner der verschiedenen Gruppen des Wettbewerbs an, darunter ein Welsh Corgi, ein Tibetmastiff und ein Cavalier King Charles Spaniel. Meghan, eine Petit Basset Griffon Vendéen, errang den Titel „Reserve Best in Show“, was dem zweiten Platz in der Endwertung entspricht.

Eine Veranstaltung, die „die Bindung zwischen Mensch und Hund feiert“

Abseits des Wettbewerbs versteht sich Crufts als „Feier der Bindung zwischen Hunden und ihren Haltern und Trainern“. Das Programm bietet auch Aktivitäten für die Öffentlichkeit: Agility-Vorführungen, lehrreiche Shows und Wettbewerbe für junge Hundebegeisterte. Jedes Jahr zieht die Veranstaltung Zehntausende Besucher an und erfreut sich in Großbritannien großer medialer Aufmerksamkeit.

Einige Tierschutzorganisationen in Frankreich und im Ausland erheben weiterhin ihre Stimme. Sie betonen, dass Hunde – und Tiere im Allgemeinen – nicht als Zuchttiere oder „Showtiere“ betrachtet werden sollten, die nur gezüchtet, trainiert oder geschaffen werden, um Preise und Auszeichnungen zu gewinnen. Für diese Organisationen entfachen solche Wettbewerbe regelmäßig die Debatte über die Rolle der Tiere in der Gesellschaft und die durch diese Veranstaltungen geförderten Zuchtpraktiken neu.

Bruin setzte sich gegen über 18.600 Konkurrenten aus zahlreichen Ländern durch und wurde zum „Besten Hund der Crufts 2026“ gekürt. Dieser Sieg ist nicht nur ein bedeutender Moment für seinen Besitzer, sondern auch für die Bekanntheit des Clumber Spaniels, einer immer noch relativ seltenen Rasse.