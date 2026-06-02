Ein Tierarzt warnt vor den wenig bekannten Risiken, mit seinem Haustier im selben Bett zu schlafen.

Das Bett mit einem Hund oder einer Katze zu teilen, gehört für viele Menschen zu den kleinen Freuden des Lebens. Diese wohltuende Nähe stärkt oft die Bindung zum Haustier. Laut Tierarzt Tom Mason sollte man diese Gewohnheit jedoch mit einigen Vorsichtsmaßnahmen pflegen, um das Wohlbefinden aller zu gewährleisten.

Parasiten, die sich unter die Bettdecken einnisten können

Dies ist der erste Punkt, den der Spezialist anspricht: Selbst ein geliebtes und gut versorgtes Haustier kann Parasiten in sich tragen. Flöhe, Zecken oder Milben gelangen so leichter ins Bettzeug, wenn Hund oder Katze im Bett schlafen. Der Tierarzt weist außerdem darauf hin, dass einige innere Parasiten in seltenen Fällen auf den Menschen übertragen werden können. Das Risiko ist zwar gering, aber für Kleinkinder, ältere Menschen oder Personen mit einem geschwächten Immunsystem höher.

Gute Nachricht: Schon mit wenigen einfachen Maßnahmen lässt sich das Ansteckungsrisiko verringern. Reinigen Sie die Pfoten Ihres Hundes nach jedem Spaziergang mit einem geeigneten Tuch, halten Sie die Parasitenbehandlung auf dem neuesten Stand und waschen Sie die Hundebettwäsche regelmäßig – das sind allesamt hervorragende Gewohnheiten.

Schlaf, der manchmal weniger erholsam ist

Verändert Ihr Hund oft seine Position? Erkundet Ihre Katze nachts um 3 Uhr die Wohnung? Solche kleinen Bewegungen können Ihren Schlaf stören, ohne dass Sie es merken. Umgekehrt gilt das Gleiche: Auch Menschen können den Schlaf ihrer Tiere beeinträchtigen. Und genau wie wir brauchen auch Hunde und Katzen erholsamen Schlaf, um gesund und ausgeglichen zu bleiben.

Mit dem Hund schlafen: vor allem eine persönliche Entscheidung

Heißt das, dass Sie Ihren Hund oder Ihre Katze aus dem Schlafzimmer verbannen sollten? Nicht unbedingt. Experten raten vor allem dazu, sich der möglichen Nachteile bewusst zu sein, um eine fundierte Entscheidung treffen zu können. Wenn Sie gerne mit Ihrem Haustier im Schlafzimmer schlafen und es gut funktioniert, gibt es keinen Grund, sich dafür zu schämen oder Probleme zu haben. Jedes Mensch-Tier-Paar findet sein eigenes Gleichgewicht. Wer eine Alternative bevorzugt, kann ein gemütliches Korbchen neben dem Bett aufstellen, um die vertraute Nähe beizubehalten und gleichzeitig einige Unannehmlichkeiten zu minimieren.

Am wichtigsten ist es, Hygiene, Komfort und das Wohlbefinden aller Beteiligten in den Vordergrund zu stellen. Schließlich gibt es nicht den einen richtigen Weg, ein fürsorglicher Hundehalter zu sein.