Diese Lebensmittel, die in vielen Haushalten vorkommen, können für Hunde gefährlich sein.

Unsere Hunde sind gerne Teil unseres Alltags, aber nicht immer von unseren Tellern. Manche Lebensmittel, die für uns selbstverständlich sind, können für sie ein echtes Gesundheitsrisiko darstellen. Wenn wir diese Lebensmittel besser erkennen, ermöglichen wir ihnen ein ruhigeres, angenehmeres und gesünderes Leben. Hier sind die wichtigsten Lebensmittel, die Sie vor ihren neugierigen Nasen schützen sollten.

Schokolade, ein bekanntermaßen falscher Freund

Schokolade ist wohl das bekannteste Beispiel für ein Nahrungsmittelgift bei Hunden. Sie enthält Theobromin, eine Substanz, die der Hundekörper nur sehr langsam ausscheidet.

Je nach aufgenommener Menge und Größe des Tieres können die Auswirkungen variieren: Verdauungsstörungen, ungewöhnliche Unruhe, Herzrasen und in schwersten Fällen schwerwiegende Komplikationen. Dunkle Schokolade ist besonders riskant, da sie eine höhere Theobrominkonzentration aufweist. Um die Gesundheit Ihres Haustieres zu schützen, ist es daher unerlässlich, sie sorgfältig aufzubewahren und niemals eine Tafel in Reichweite seiner Nase liegen zu lassen.

Trauben und Rosinen: eine Giftigkeit, die man heute besser versteht

Lange Zeit galten Weintrauben und Rosinen als „veterinärmedizinisches Rätsel“, doch heute ist ihre Gefährlichkeit für Hunde eindeutig belegt. Wissenschaftliche Studien, darunter eine im „Journal of Veterinary Emergency and Critical Care“ veröffentlichte, legen nahe, dass die in diesen Früchten natürlich vorkommende Weinsäure schwere Nierenschäden verursachen kann. Schon geringe Mengen können akutes Nierenversagen auslösen.

Die zusätzliche Schwierigkeit besteht darin, dass nicht alle Hunde gleich reagieren: Eine geringe Dosis kann für den einen harmlos, für den anderen jedoch problematisch sein. Daher ist Vorsicht weiterhin der beste Weg, ihr Wohlbefinden zu gewährleisten.

Zwiebeln und Knoblauch: Vorsicht mit dem Blut Ihres Hundes

Zwiebeln, Knoblauch sowie Schalotten und Schnittlauch gehören zur Familie der Lauchgewächse. Hinter ihrem für uns angenehmen Duft verbergen sich Verbindungen, die die roten Blutkörperchen von Hunden schwächen können.

Das Risiko besteht in Form von Anämie, die zu Müdigkeit, Schwäche und Antriebslosigkeit führen kann. Und entgegen der landläufigen Meinung sind alle Lebensmittel betroffen: roh, gekocht, in Pulverform oder in zubereiteten Gerichten. Essensreste zu teilen mag zwar nett erscheinen, doch um eine ausgewogene Ernährung zu gewährleisten, sollte man auf jegliche Gewürze verzichten.

Weitere Lebensmittel, die man genau beobachten sollte

Auch andere Alltagsprodukte verdienen Ihre Aufmerksamkeit.

Xylit, ein Süßstoff, der in manchen Kaugummis und Diätprodukten enthalten ist, ist besonders giftig für Hunde. Es kann schnelle und schwere Reaktionen hervorrufen.

Macadamianüsse, Avocados und Kaffee gehören ebenfalls zu den Lebensmitteln, die aufgrund ihrer potenziell schädlichen Auswirkungen auf den Körper des Hundes vermieden werden sollten.

Das Wissen um diese Lebensmittel ermöglicht es Ihnen, einfache Gewohnheiten im Alltag zu etablieren, um die Gesundheit Ihres Haustieres zu schützen. Ein gut geschützter Hund ist ein glücklicherer, entspannterer Hund, der das Leben an Ihrer Seite in vollen Zügen genießen kann. Im Falle einer versehentlichen Aufnahme ist schnelles Handeln unerlässlich: Die Kontaktaufnahme mit einem Tierarzt ermöglicht es Ihnen, effektiv zu handeln und das Todesrisiko zu minimieren.