„Er ließ nicht los“: Ein Paar berichtet von seiner Begegnung mit einem Tigerhai in Hawaii.

Ein hawaiianisches Paar erlebte vor der Küste von Maui eine erschreckende Begegnung. Cheslei Akima und Alika Dickerson standen beim Kajakfahren plötzlich einem Tigerhai gegenüber, der deutlich größer war als ihr Kajak. Sie erklärten sich bereit, den lokalen Medien von dieser Begegnung zu berichten, die als Mahnung dient, in den Gewässern rund um den Archipel Vorsicht walten zu lassen.

Eine unerwartete Begegnung vor der Küste von Maui

Laut dem Magazin „People“ ereignete sich der Vorfall am 23. Mai 2026 am frühen Nachmittag vor der Küste von Olowalu an der Westküste von Maui. Das Paar war etwa eine Meile vom Ufer entfernt, als sich die Situation dramatisch veränderte. „Plötzlich tauchte etwa drei Meter vor dem Kajak eine Flosse auf. Ich fragte mich, was das war, und dann schoss es mit hoher Geschwindigkeit auf uns zu“, berichtete Cheslei Akima. Das Tier, erkennbar an seinen hellgrauen Streifen, war ein Tigerhai, der länger als ihr knapp vier Meter langes Kajak zu sein schien.

Ein beeindruckendes Aufeinandertreffen

Die Situation spitzte sich schnell zu, als der Hai das Kajak packte und es hin und her schleuderte. „Er ließ nicht los“, sagte die junge Frau. Um das Tier zu vertreiben, musste Alika Dickerson es leider mehrmals schlagen. „Beim dritten Mal ließ er endlich los. Er tauchte kurz ab, spritzte uns mit seiner Schwanzflosse nass und schwamm davon“, erklärte sie, noch immer sichtlich mitgenommen. Zurück an Land entdeckte das Paar Bissspuren des Hais am Kajak.

Ist der Tigerhai eine Art, vor der man sich in Acht nehmen sollte?

Obwohl Haiangriffe auf Menschen in Hawaii mit nur drei bis vier Vorfällen pro Jahr selten sind, weisen die lokalen Behörden darauf hin, dass der Tigerhai die am häufigsten beteiligte Art ist. Es ist jedoch wichtig, diese Tiere nicht zu verteufeln: Haie stehen natürlicherweise an der Spitze der Nahrungskette in Küstengewässern und spielen eine entscheidende Rolle für das Gleichgewicht der marinen Ökosysteme.

In vielen Fällen lassen sich Begegnungen mit Menschen durch die zunehmende Präsenz menschlicher Aktivitäten in ihrem Lebensraum erklären. Indem Menschen Gebiete aufsuchen, in denen Haie bereits vorkommen, erhöhen sie die Wahrscheinlichkeit von Begegnungen. Diese Bisse resultieren meist aus Verwirrung oder opportunistischer Erkundung, insbesondere da die Knappheit ihrer üblichen Beute die Tiere dazu veranlassen kann, andere Nahrungsquellen zu testen. Die mit diesen Vorfällen verbundenen Reize können dann in ihr Verhalten integriert werden, ohne dass dies zwangsläufig eine gegen Menschen gerichtete Absicht impliziert.

Letztendlich haben Cheslei Akima und Alika Dickerson, obwohl sie von dieser Erfahrung geprägt sind, die Liebe zum Meer nicht aufgegeben. Sie appellieren jedoch an andere Badegäste, äußerste Vorsicht walten zu lassen: trübe Gewässer meiden, nicht in der Dämmerung schwimmen und bewachte Strände bevorzugen.