Verschlucken wir im Schlaf wirklich Spinnen? Was sagt die Wissenschaft?

Sie haben sicher schon von diesem Gerücht gehört: Angeblich verschlucken wir im Schlaf bis zu acht Spinnen pro Jahr – mit offenem Mund und bewusstlos. Ein gruseliger Gedanke, aber keine Sorge: Dieser Mythos ist völlig falsch. Die Wissenschaft bietet eine viel beruhigendere Version der Realität.

Ein Gerücht, geboren, um unsere Leichtgläubigkeit zu testen

Dieser Mythos stammt aus den 1990er-Jahren und verdankt sich maßgeblich der Kreativität der Journalistin Lisa Birgit Holst. 1993 veröffentlichte sie im Magazin PC Professional einen Artikel mit „absurden Fakten“, um zu veranschaulichen, wie bereitwillig Internetnutzer unwahrscheinliche Informationen ungeprüft verbreiten. Darunter war auch die Behauptung, wir würden im Schlaf Spinnen verschlucken. Keine echten Statistiken, keine wissenschaftlichen Studien: nur ein bewusst absurdes Beispiel.

Und dennoch verbreitete sich die Nachricht wie ein Lauffeuer. Kettenmails, Foren, dann soziale Medien … die kleine Anekdote wurde in der kollektiven Vorstellung zur „Wahrheit“. Aus wissenschaftlicher Sicht gibt es keinerlei Beweise, die dieses Szenario stützen. Im Gegenteil, alle Beobachtungen widerlegen es.

Spinnen fliehen vor Menschen… sogar nachts

Aus biologischer Sicht ist diese Vorstellung nahezu unmöglich. Spinnen sind äußerst sensible Tiere, die auf ihre Umgebung reagieren. Die geringste Bewegung, Wärme oder menschlicher Atem alarmieren sie sofort vor potenzieller Gefahr. Ihr Körper ist mit Sinneshaaren bedeckt, die Vibrationen und Geräusche wahrnehmen können, was sie zu exzellenten Eindringlingsmeldern macht. Ein geöffnetes Maul im Schlaf stellt daher keine Gelegenheit dar, sondern ein Signal zur Flucht.

Darüber hinaus widerspricht ihr natürliches Verhalten diesem Mythos. Sie sind vorwiegend nachtaktiv und jagen winzige Insekten wie Fliegen und Mücken. Sich einem schlafenden Menschen zu nähern, wäre sinnlos: Es gibt keinen Grund, sein Leben zu riskieren, nur um in den Mund eines Schlafenden zu fallen. Und sollte eine Spinne wider Erwarten Ihr Gesicht berühren, würden Sie sofort reagieren: Selbst im Tiefschlaf führt eine ungewohnte Berührung in der Regel zu einem sofortigen Erwachen.

Die Experten sind sich einig.

Rod Crawford, Kurator am Burke Museum of Natural History in Seattle und Spinnenexperte, bringt es auf den Punkt: „Spinnen nähern sich schlafenden Menschen nicht absichtlich.“ Scientific American und zahlreiche andere Wissenschaftsmedien bestätigen diesen Konsens: Die Vorstellung ist rein fiktiv und biologisch unrealistisch.

Warum hält sich dieser Mythos so hartnäckig?

Der Erfolg dieses Gerüchts beruht auf einem einfachen Mechanismus: Es spielt mit unseren instinktiven Ängsten. Wer hat nicht schon einmal zusammengezuckt bei dem Gedanken, dass ein kleines Tier im Schlaf über einen krabbelt? Unser Gehirn speichert schockierende oder ekelhafte Informationen besser – ein evolutionärer Reflex, der uns vor Gefahren schützen soll.

Im digitalen Zeitalter verbreiten sich faszinierende oder beängstigende Inhalte zudem viel schneller als wissenschaftliche Fakten. Der Mythos der verschluckten Spinnen hat alle Zutaten, um viral zu gehen: Schlaf, ein gefürchtetes Tier und eine vermeintliche „verborgene Wahrheit“. Hinter dieser Anekdote verbirgt sich eine wertvolle Lektion: Überprüfen Sie Ihre Quellen und bleiben Sie reißerischen Informationen gegenüber kritisch.

Kurz gesagt: Schlafen Sie ruhig, denn keine wissenschaftliche Studie belegt diese Idee. Spinnen fliehen instinktiv vor Menschen und haben keinen Grund, nachts in Ihren Mund zu kriechen. Wenn also das nächste Mal jemand von diesen berühmten acht jährlichen Spinnenarten spricht, können Sie getrost antworten: Das ist eine Legende.